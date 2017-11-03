Apple, iPhone X'in yüz haritalama verilerini geliştiricilerle paylaşacak

iPhone X tarafından elde edilen yüz haritalama verilerini üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ile paylaşmayı planlayan Apple, gizlilik politikası nedeniyle yeniden eleştiri oklarına maruz kalacak gibi görünüyor.

Geliştiriciler yaptıkları uygulamalarda yer alan çeşitli özellikler için iPhone X'un Face ID yüz tanıma özelliğinin sağladığı verileri kullanabilecekler. Bununla birlikte, gizlilik savunucuları, yüz haritalama verisinin uygun olmayan amaçlar için kullanılabileceğinden endişe ediyorlar.

iPhone X'un Face ID özelliği, akıllı telefonun TrueDepth kamerası tarafından toplanan yüz haritalama verileri ile çalışıyor. Reuters'in raporuna göre üçüncü taraf geliştiriciler, uygulamalarında bulunan özellikler nedeniyle bu verilere erişme şansına sahip olacak.

Geliştiriciler yüz haritalarını depolayabilecek

Yüz haritalarını kullanan uygulamalar bu verilerden faydalanarak örneğin kullanıcıların yüzünü 3D maskeyle kaplayabilecek veya oyunun karakterleri kullanıcının yüz ifadelerini taklit edebilecek.

Üçüncü taraf uygulamalarda yüz haritalama verilerinin uygulanması zararsız görünse de, Demokrasi ve Teknoloji Merkezi ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği gibi gizlilik organizasyonları bu durumdan büyük endişe duyuyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş"

Bunun nedeni ise geliştiricilerin yüz haritalama verilerini, belirli reklamlar gösterildikten sonra kullanıcının tepkisini ölçmek gibi pazarlama amaçlarıyla da kullanabilmelerinin mümkün olması. Ayrıca, geliştiriciler verileri kendi sunucularında depolamaları mümkün olacak.

Kullanıcı izin verirse yüz haritasına erişilebilecek

Apple'ın hazırladığı sözleşmeye göre üçüncü taraf uygulamalar, sadece kullanıcı izin verdikten sonra iPhone X üzerinden yüz haritalama verilerine erişebilecek. Geliştiricilerin verileri üçüncü kişilere satması ve yüz haritalarının reklamcılık ve pazarlama amaçlarıyla kullanılması da yasaklanmış durumda.

Bu aşamadan sonra en önemli soru Apple'ın bu kuralları düzgün bir şekilde uygulayıp uygulamayacağı. Şirketin buna uymayan geliştiricileri nasıl yakalayacağı ve uygulanacak yaptırım da merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-privacy-analysis/app-developer-access-to-iphone-x-face-data-spooks-some-privacy-experts-idUSKBN1D20DZ