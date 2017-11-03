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Apple, iPhone X'in yüz haritalama verilerini geliştiricilerle paylaşacak

Apple, iPhone X'da yer alan Face ID teknolojisiyle elde ettiği yüz haritalama verilerini üçüncü taraf geliştiricilerle paylaşmayı planlıyor. Şirket yeniden gizlilik tartışmalarıyla gündemde...
1 yıl
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone X tarafından elde edilen yüz haritalama verilerini üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ile paylaşmayı planlayan Apple, gizlilik politikası nedeniyle yeniden eleştiri oklarına maruz kalacak gibi görünüyor.
Geliştiriciler yaptıkları uygulamalarda yer alan çeşitli özellikler için iPhone X'un Face ID yüz tanıma özelliğinin sağladığı verileri kullanabilecekler. Bununla birlikte, gizlilik savunucuları, yüz haritalama verisinin uygun olmayan amaçlar için kullanılabileceğinden endişe ediyorlar.
iPhone X'un Face ID özelliği, akıllı telefonun TrueDepth kamerası tarafından toplanan yüz haritalama verileri ile çalışıyor. Reuters'in raporuna göre üçüncü taraf geliştiriciler, uygulamalarında bulunan özellikler nedeniyle bu verilere erişme şansına sahip olacak.

Geliştiriciler yüz haritalarını depolayabilecek

Yüz haritalarını kullanan uygulamalar bu verilerden faydalanarak örneğin kullanıcıların yüzünü 3D maskeyle kaplayabilecek veya oyunun karakterleri kullanıcının yüz ifadelerini taklit edebilecek.
Üçüncü taraf uygulamalarda yüz haritalama verilerinin uygulanması zararsız görünse de, Demokrasi ve Teknoloji Merkezi ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği gibi gizlilik organizasyonları bu durumdan büyük endişe duyuyor.
Ayrıca Bkz. "Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş"
Bunun nedeni ise geliştiricilerin yüz haritalama verilerini, belirli reklamlar gösterildikten sonra kullanıcının tepkisini ölçmek gibi pazarlama amaçlarıyla da kullanabilmelerinin mümkün olması. Ayrıca, geliştiriciler verileri kendi sunucularında depolamaları mümkün olacak.

Kullanıcı izin verirse yüz haritasına erişilebilecek

Apple'ın hazırladığı sözleşmeye göre üçüncü taraf uygulamalar, sadece kullanıcı izin verdikten sonra iPhone X üzerinden yüz haritalama verilerine erişebilecek. Geliştiricilerin verileri üçüncü kişilere satması ve yüz haritalarının reklamcılık ve pazarlama amaçlarıyla kullanılması da yasaklanmış durumda.
Bu aşamadan sonra en önemli soru Apple'ın bu kuralları düzgün bir şekilde uygulayıp uygulamayacağı. Şirketin buna uymayan geliştiricileri nasıl yakalayacağı ve uygulanacak yaptırım da merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-privacy-analysis/app-developer-access-to-iphone-x-face-data-spooks-some-privacy-experts-idUSKBN1D20DZ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
"Sidici tilifindi titiyiriz"
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kımyasal 1 yıl
Sodoco kollonoco ozno olo oloyor
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Guest-F8946C419 1 yıl
İphone X öyle bir etki yapmış ki millet konuşmayı unutmuş resmen. ;)
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DH Misafiri 1 yıl
O geliştiriciler de kim bilir kimlere satar o verileri?
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forgot 1 yıl
yararı ne olcak bize
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___Lawyer___ 1 yıl
Snap yıllardır milletin yüzünü paylaşıyor haber olmuyor. iPhonex’ten sonra vay şöyle vay böyle Allah aşkına şu pimpirikliliği millet olarak bırakalım.
1 Yanıt Yanıtla
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Kara Börü 1 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___
Snap yıllardır milletin yüzünü paylaşıyor haber olmuyor. iPhonex’ten sonra vay şöyle vay böyle Allah aşkına şu pimpirikliliği millet olarak bırakalım.

snap 3 boyutlu yüz okumuyor ki 2 boyuttan ağız ve göz konumu alıyor . faceid yüzü direk modelliyor ikisi tamamen farklı şeyler.
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lansker 1 yıl
Hata önerisi 10:
Bildirimde konu adı çıkmadı
Konuya rahatlıkla gidiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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buffon42 1 yıl
Apple parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemini tanıtırken ne güzel Secure enclave isimli özel bir çip üzerinde depolanacak diye tanıtmıştı. Sonra ne oldu gizlilik falan yalan oldu. Dikkat ediyorum da lansmanlarda hep göz boyuyorlar sonra bütün bu koruyoruz saklıyoruz dedikleri en önemli verileri paylaşabiliyorlar. Diğer şirketler de verileri satar da her türlü işi yapar da. Sonuçta veri onların eline geçtikten sonra Apple ne yapabilir ki?
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mehmedaltair 1 yıl
Yüz haritalarını kullanan uygulamalar bu verilerden faydalanarak örneğin kullanıcıların yüzünü 3D maskeyle kaplayabilecek veya oyunun karakterleri kullanıcının yüz ifadelerini taklit edebilecek.

Millet yine haberi okumadan atlamış. Ne orjinal kaynakta ne burada serverlardan alınan veriler kullanılacak demiyor ki. Tanıtımdaki Snapchat zımbırtısında da telefondaki veriyi işlemeden o maskeyi yerleştiremez öyle yada böyle uygulamanın işini yapması için datayı alması lazım. Apple'ın yapacağı tek şey verinin uygulamanın serverlarını göndermesini engellemesi olur onu da nasıl yapar bilmiyorum.
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sadrag 1 yıl
Şunu bi kez daha gördüm ki, önemli olan "güç" değil. Sadık bir kitlen varsa ne halt edersen et, hiç yıkılmazsın..
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melihalbayrak 1 yıl
Touch id, face id bunların verileri apple’a gitmediği yalanına inanan büyük saftır[>:]
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Metin Baris 1 yıl
Yalanlar da yalanlar face id i kullananlar bundan sonra tehlike altıda
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Cosster 1 yıl
Haha bu izin muhabbetleri ilk çıktığında Whatsapp kameraya erişmesin demiştim iPhone 5S için kamera ya çayır çatır erişiyordu yalan dolan işler 3310 kullanırken bile verileriniz güvende değil geçin bu işleri...
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