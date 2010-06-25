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Etron, USB 3.0 kontrolcüsünü sene sonuna doğru duyurmayaı planlıyor

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 teknolojisi hızlı bir şekilde yaygınlaşırken, AMD ve Intel henüz doğal destek sunmadığı için bu teknolojiden faydalanmak isteyen anakart üreticileri üçüncü parti kontrol yongalarına ihtiyaç duyuyorlar. Pazarın geneline bakıldığında Japon elektronik üreticisi NEC'in ciddi bir üstünlük kurduğu gözlemlenirken alternatif çözüm arayışları da sürüyor. VIA ve ASMedia gibi firmalar, kendi USB 3.0 kontrolcülerini yaygınlaştırmanın planlarını yaparken, yeni bir isim olarak Etron da rekabete dahil olacak gibi görünüyor.

SDRAM yongası üreten Etron firması tarafından yapılan açıklamada, geliştirdikleri yeni USB 3.0 host kontrolcüsünü, onaylamaları için beş büyük anakart üreticisine yolladıklarını açıkladı. Son çeyrekte pazara sunulması beklenen yeni yonganın detayları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da firma kendine güveniyor. Firma başkanı Nicky Lui, SuperSpped USB 3.0 ürünlerin içinde bulunduğumuz 2010 yılında yol almaya başladığını ancak hızlı yaygınlaşmanın 2011'de başlayacağını belirterek, pazarın yeni oyunculara açık olduğunu ima etti.

Gelirlerinin önemli bir bölümünü televizyon ve iletişim cihazları için geliştirdiği SDRAM yongalarından elde eden Etron, pazar kaynaklarından alınan bilgiye göre USB 3.0 host kontrolcüsü ile finansal pozisyonunu da güçlendirebilir.


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vidoko 8 yıl
en ucuz ve en kaliteli kim teklif verirse:))
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