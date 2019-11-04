Ev ve Küçük Ofisler İçin Uygun Fiyatlı Ağ Anahtarları

TP-Link, ev ve küçük ofislerde uygun fiyatla ve kolayca kablolu ağı genişletmek için yeni bir ağ anahtarı ailesini satışa sundu. LiteWave Switch’ler olarak adlandırılan bu ailede 5 ve 8 girişli model