Ezber bozan telefon: 2K ekranı, Snapdragon 800AB işlemcisi ve 3GB RAM'i ile Vivo Xplay 3S video ön inceleme

Vivo firması tarafından lanse edilen Xplay 3S isimli telefon Android dünyasında liderliğe oynuyor. Şık tasarımı, yüksek malzeme kalitesi, 2K çözünürlüğündeki ekranı, Sony Xperia Z1 ve LG G2 gibi telefonlarda kullanılan Snapdragon 800'e kıyasla CPU-GPU-Bellek-ISP hızları daha yüksek Snadragon 800AB işlemcisi, 3GB RAM'i, F1.8MP Kamerası, ses için çift hoparlör ve ses çipi ile Vivo Xplay 3S iddialı geliyor. Detaylar, Las Vegas'ta hazırladığımız özel videomuzda.

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