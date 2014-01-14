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Ezber bozan telefon: 2K ekranı, Snapdragon 800AB işlemcisi ve 3GB RAM'i ile Vivo Xplay 3S video ön inceleme

5 yıl
28,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vivo firması tarafından lanse edilen Xplay 3S isimli telefon Android dünyasında liderliğe oynuyor. Şık tasarımı, yüksek malzeme kalitesi, 2K çözünürlüğündeki ekranı, Sony Xperia Z1 ve LG G2 gibi telefonlarda kullanılan Snapdragon 800'e kıyasla CPU-GPU-Bellek-ISP hızları daha yüksek Snadragon 800AB işlemcisi, 3GB RAM'i, F1.8MP Kamerası, ses için çift hoparlör ve ses çipi ile Vivo Xplay 3S iddialı geliyor. Detaylar, Las Vegas'ta hazırladığımız özel videomuzda.
 

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zifiri34 5 yıl en beğenilen
2k telefon tanıtımını çözünürlüğü daha düşük bir bilgisayardan izlemekte ilginç oldu
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Yalan Onlar İnanma 5 yıl
Samsung'un ve diğer üreticilerin neden böyle telefon çıkaramadıkları apaçık ortada. Firmaların Mesut abinin elinde tuttuğu telefonlardan çok daha üstün telefonlar çıkarmaya gücü yeter. Fakat insanlar keriz. Ufak tefek özellikler ve upgradeler yapılarak piyasaya sürülen telefonları kapış kapış alan insanlar olunca bu firmalar da birden en iyi çıkarmak yerine yavaş yavaş, her upgradeden para kazana kazana üretmeyi tercih ediyor. Bizim kerizler de Samsung-Iphone kapıştırıyor.
Samsung'un ve diğer üreticilerin neden böyle telefon çıkaramadıkları apaçık ortada. Firmaların Mesut abinin elinde tuttuğu telefonlardan çok daha üstün telefonl...
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5 Yanıt Yanıtla +90
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lutufi123 5 yıl
Boyle abartili, saçma sapan telefon yapcaklarina 720p veya 1080p çözünürlüklü bir telefon yapsalar, sarji adam akilli gitse, oyun oynamak için şarj aletiyle dolasmasak? Nedir şu hiz meraki bi turlu anlamiyorum. O cihaz 5ghz olsa bile işletim sistemiyle tam senkronize olmadigi için yine kasicak. 2k ekrani duyunca delirirler simdi. Sanki ayirt edebilecekler o kadar çözünürlüğü. 1080p bile bir telefon için fazla bir çözünürlük bence.
Telefon piyasasında kim adam akilli sarji giden bi telefon cikarirsa pazarın sahibi olucak ama...
Boyle abartili, saçma sapan telefon yapcaklarina 720p veya 1080p çözünürlüklü bir telefon yapsalar, sarji adam akilli gitse, oyun oynamak için şarj aletiyle do...
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4 Yanıt Yanıtla +57
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maeglin_palantir 5 yıl
Abi cok iyi yaa
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Nuverti 5 yıl
Biri ss atabilir mi
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar çin telefonu diye küçümsemeyin ben OPPO FİND5 kullanıyorum samsung apple hikaye sadece telefonla kalmayıp rom en fazla önem veren firmalar yazılımları nerdeyse 2 haftaya bir güncelliyorlar diğerleri bir yazılım güncelliyor telefon çöküyor mesela samsung apple gibi bunlar onlardan ileride marka diye güvenmeyin bir oppo,xmiomi, miu alın bakın fiyat olarak performans olarak kıyaslayın ondan sonra konuşun
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losttime35 5 yıl
O telefonun fiyati.garibim cinlinin 10 20 maaşıdır kıyamam cekiklere:-)
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Gereksiz ! nokia 3310.la yola devam !
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interestedintech33 5 yıl
HD ekran ile Full HD ekran arasındaki farkı 5 inç ekranda farkedemeyen bir göz doktoruna gözüksün bence. Aralarındaki keskinlik farkını da mı ayırt edemiyor gözünüz? S4 ve Note 3'ü inceledim ekran kağıt gibi olmuş sanarsın simgeler gerçek; yerinden fırlayacaklar. Bunlar hep yanlış yönlendirmeden kaynaklanıyor. Az para verilmiyor bu telefonlara tatbiki daha iyi bir ekran olacak.
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_Riven_ 5 yıl
Büyük markalar ülkelerin yöneticilerini ayarlamış bizim gibi amele yetiştiren ülkelere bunları sokarmı hiç.yoksa milleti nasıl esir edecekler bu sistemde.boşuna ümitlenmeyin firmalar çomak sokar yada samsungla aynı fiyata getirirler vergilerle ki bi avantajı kalmasın.birtek sokmaya bile izin vermeyen gümrük mevzuatı var.düşünün artık büyük soygunu.
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mipa90 5 yıl
full hd ye s600 ne kadar yetersizse 2k ya da s800 yetersız kalacak. 2k nedir ya? insan gözu 320 ppi ile 441 ppi arasındaki farkı bile hissedemez. 2k ne kadar gereksız birşey. full hd bıle gereksız derken 2k geldı bırde. pilden gpu ya kadar herseye zarar. yararı ise yok
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DH Misafiri 5 yıl
Her yeni modelde samsung ve apple birer ikiser ozellik koyup piyasaya surerken, butun ozellikleri bir arada bunyesinde barindiran bir telefonu piyasaya surerlerse ondan sonraki 3 yil boyunca baska telefon cikartip satamazlar.. oyle ya sen butun herseyi bir anda bir telefonda cikart seneyede 4K ekranlisini cikartmaya calisirsin geriye baska ne kaliyor ki?
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complete_ 5 yıl
görüş açısı kısıtlı derken, telefon ekranını arkadan bakınca da göreyimmi diyosun..
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DH Misafiri 5 yıl
ekran 2k ama bence telefonun görüş açısı kısıtlı gibi birde bunu geliştirseler..
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