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FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor

E-sigaralar bu sefer de insanların nöbet geçirmesine neden olduğu suçlamasıyla gündemde. Bu sebeple, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) iddiaları mercek altına almış durumda.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor
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Elektronik sigaralar (e-sigara) son dönemde özellikle genç insanlar arasına popüler hale gelmiş durumda. Sağlık kuruluşlarınca defalarca kez inceleme altına alınan e-sigara cihazları ve üreticileri, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) radarına bir kez daha takılmış gibi gözüküyor. Konu bu sefer de e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirdiği şüphesi.

FDA’da görevli üye Scott Gottlieb yaptığı açıklamada, “Elimizde, genç ve genç yetişkinlerin e-sigara kullanmalarını müteakip nöbet geçirdiklerine dair raporlar bulunuyor.” sözlerini sarf etmiş. FDA’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 2010 yılından itibaren kayıtlara geçmiş 35 e-sigara vakası bulunuyor. Daha çok gençler arasında görülen nöbet geçirme hadisesi ise kuruma göre sayıca az ancak arada bir bağ olup olmadığının anlaşılması açısından, yapılacak inceleme oldukça önem arz ediyor.

Scott Gottlieb, FDA’da görev yaptığı süre boyunca gelişmeye başlayan e-sigara endüstrisine karşı sıkı bir duruş sergilemiş, ünlü e-sigara markası JUUL’u mercek altına almış ve firmanın marketlerde aromalı e-sigara likiti satışını durdurmasına neden olmuştu.

Bu arada FDA, nöbet geçirme vakaları ile e-sigara kullanımı arasında bir bağ olup olmadığı hususunun henüz resmi bir şekilde ispatlanmadığının altını çiziyor. Kurum, “Nöbet geçirme riski ile e-sigara kullanımı arasında doğrudan bir ilişki var mı yok mu henüz bunu bilmiyoruz. Nöbet vakalarına e-sigaraların sebep olduğunu söylemek için henüz çok erken.” açıklamalarıyla olayın aydınlatılması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etmiş.


https://www.nbcnews.com/health/kids-health/fda-warns-about-possible-risk-seizures-associated-e-cigarettes-n990446 Yorum Yaz
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qoqoCAN 1 ay en beğenilen
ben içmiyorum ama nöbet geçiriyorum. bunu araştırsınlar
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1ses1 1 ay
Ben içmiyorum ama arkadaşlarım dostlarım e sigara içiyor. Ve normal sigaradan içmekten daha iyi diyorlar. Sonuçta katran yok e sigarada. Hiç içmeseler daha iyi ama bırakamyınca bu e sigaranın zararı normal olandan daha az gibi görünüyor.
Normal sigara lobisi mi bu e sigaraya saldırıyor merak ediyorum. V
Ben içmiyorum ama arkadaşlarım dostlarım e sigara içiyor. Ve normal sigaradan içmekten daha iyi diyorlar. Sonuçta katran yok e sigarada. Hiç içmeseler daha iyi ...
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QapriCe 1 ay
Ben e sigara kullanıcısıyım. Kesinlikle normal sigaranın bıraktığı izlerden uzak. Yalnız kullanım çok önemli. Sarma atomizerler sakıncalı olabilir ama son kullanıcıya yönelik ürünler zahmetinden ve zararlarından muaf tutuyor. Nefes alış verişim kalp atışlarım merdiven çıkarken oluşan aşırı yorulmalarım hırlama gibi durumlar tamamen ortadan kalktı. 5.5 aydır bir tek sigara dahi içmedim. Aroma olayı efsane zaten. Ben zararlı olduğunu düşünmüyorum lakin bu ürünler sigara yerine ikame edilmemeli. Ben olaya alışlanlıkları bırakmak değil değiştirmek olarak bakıyorum. Yine de kesin olan şu ki sigaradan kesinlikle zararsız. Sigara lobisinin bu ürüneleri kötülediğini ciddi manada düşünmekteyim.
Ben e sigara kullanıcısıyım. Kesinlikle normal sigaranın bıraktığı izlerden uzak. Yalnız kullanım çok önemli. Sarma atomizerler sakıncalı olabilir ama son kull...
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1ses1 1 ay
sigaraya 2 lira zam geldi asıl orda nöbet geçiriyorlar..
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dark_prince60 1 ay
Sigara ile uyuşturucu ile mücadele edildiği gibi mücadele edilmeli. Alana satana hapis cezası verilmeli.
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scorpion20 1 ay dark_prince60
uyuşturucuyu bile engelleyemiyorken o biraz zor
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The.Mafia 1 ay
Sigaranın her türlüsü zararlı e sigara olsa nolacak
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QapriCe 1 ay
Ben e sigara kullanıcısıyım. Kesinlikle normal sigaranın bıraktığı izlerden uzak. Yalnız kullanım çok önemli. Sarma atomizerler sakıncalı olabilir ama son kullanıcıya yönelik ürünler zahmetinden ve zararlarından muaf tutuyor. Nefes alış verişim kalp atışlarım merdiven çıkarken oluşan aşırı yorulmalarım hırlama gibi durumlar tamamen ortadan kalktı. 5.5 aydır bir tek sigara dahi içmedim. Aroma olayı efsane zaten. Ben zararlı olduğunu düşünmüyorum lakin bu ürünler sigara yerine ikame edilmemeli. Ben olaya alışlanlıkları bırakmak değil değiştirmek olarak bakıyorum. Yine de kesin olan şu ki sigaradan kesinlikle zararsız. Sigara lobisinin bu ürüneleri kötülediğini ciddi manada düşünmekteyim.
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WB 1 ay
Nikotin pismanliktir. Nokta
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1ses1 1 ay
Ben içmiyorum ama arkadaşlarım dostlarım e sigara içiyor. Ve normal sigaradan içmekten daha iyi diyorlar. Sonuçta katran yok e sigarada. Hiç içmeseler daha iyi ama bırakamyınca bu e sigaranın zararı normal olandan daha az gibi görünüyor.
Normal sigara lobisi mi bu e sigaraya saldırıyor merak ediyorum. V
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joven 1 ay
Sigara alkol uyuşturucu için zaten sağlık sorunlarını
düşünmez bırakın zehirlensinler sizemi düştü onların
sağlığı ne halleri varsa görsünler
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Tugrul_512bit 1 ay
Sandıkta nöbet geçiriyorlar.
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qoqoCAN 1 ay en beğenilen
ben içmiyorum ama nöbet geçiriyorum. bunu araştırsınlar
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