FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor

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Elektronik sigaralar (e-sigara) son dönemde özellikle genç insanlar arasına popüler hale gelmiş durumda. Sağlık kuruluşlarınca defalarca kez inceleme altına alınan e-sigara cihazları ve üreticileri, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) radarına bir kez daha takılmış gibi gözüküyor. Konu bu sefer de e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirdiği şüphesi.

FDA’da görevli üye Scott Gottlieb yaptığı açıklamada, “Elimizde, genç ve genç yetişkinlerin e-sigara kullanmalarını müteakip nöbet geçirdiklerine dair raporlar bulunuyor.” sözlerini sarf etmiş. FDA’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 2010 yılından itibaren kayıtlara geçmiş 35 e-sigara vakası bulunuyor. Daha çok gençler arasında görülen nöbet geçirme hadisesi ise kuruma göre sayıca az ancak arada bir bağ olup olmadığının anlaşılması açısından, yapılacak inceleme oldukça önem arz ediyor.

Scott Gottlieb, FDA’da görev yaptığı süre boyunca gelişmeye başlayan e-sigara endüstrisine karşı sıkı bir duruş sergilemiş, ünlü e-sigara markası JUUL’u mercek altına almış ve firmanın marketlerde aromalı e-sigara likiti satışını durdurmasına neden olmuştu.

Bu arada FDA, nöbet geçirme vakaları ile e-sigara kullanımı arasında bir bağ olup olmadığı hususunun henüz resmi bir şekilde ispatlanmadığının altını çiziyor. Kurum, “Nöbet geçirme riski ile e-sigara kullanımı arasında doğrudan bir ilişki var mı yok mu henüz bunu bilmiyoruz. Nöbet vakalarına e-sigaraların sebep olduğunu söylemek için henüz çok erken.” açıklamalarıyla olayın aydınlatılması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etmiş.

https://www.nbcnews.com/health/kids-health/fda-warns-about-possible-risk-seizures-associated-e-cigarettes-n990446