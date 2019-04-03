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Her gün içilen dört bira, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlatıyor

Yapılan araştırma, günde ortalama dört adet bira tüketen birine ait beynin büyüme oranının %47'lik bir değerde yavaşladığını tespit etti. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Her gün içilen dört bira, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlatıyor
 

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinin alkolün tesirleri kapsamında makak maymunları üzerinde yaptığı araştırma, içkinin gelişmekte olan beyinler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Araştırma neticesinde; her gün tüketilen dört adet bira, yıllık döngüde beynin büyüme kapasitesini %47 oranında azaltıyor.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniği ile yapılan ölçümlerde, bilinçli olarak alkol tüketen ergen ile genç yetişkin maymunların beyin, serebral beyaz madde ve korteks altı talamuslarının büyüme oranlarında ciddi yavaşlama tespit edilmiş.

Elde edilen sonuçlar tam ve doğru 

Söz konusu araştırmanın, daha önce insanlar üzerinde yapılan ancak sadece deneklerin kişisel raporlarına dayandığı için güvenilir olmaktan uzak deneylerin devamı niteliğinde ve daha profesyonel anlamda icra edildiği ifade ediliyor.  Projede görev alan Doç. Dr. Christopher Kroenke yaptığı açıklamada, “Araştırmamız muğlaklığı ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı ve yaptığımız ölçümler, alkol tüketimi ile beynin büyüme oranı arasındaki ilişkiyi tam olarak saptadı.” ifadelerini kullanmış. 

Yapılan araştırmada, makak maymunu beyninin normal büyüme oranının da tespit edildiği ifade ediliyor. Her 1,87 yılda yaklaşık 1mm büyüdüğü tespit edilen beyin, alkol tüketimi ile birlikte bu orandan 0.25 mm kaybediyor ki bu miktar da %46.75’lik değer olarak karşımıza çıkıyor. Sayılar insana ölçeklendiğinde ise ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor. Zira günlük dört adet biraya karşılık gelen bu oran, ortalama bir üniversite öğrencisi için “iki tek atmak” olarak algılanıyor.

Alkolün öğrenme ve akıl sağlığı üzerine uzun vadede ne gibi etkiler yapacağı hakkında bir çıkarımda bulunmayan araştırmanın, ileride bu sorulara cevap arayabileceği ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.


https://newatlas.com/four-beers-a-day-stunts-brain-growth/59122/ Yorum Yaz
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dere.beyi 1 ay en beğenilen
valla hiç içki içmem ama bu almanlar fıçıyla içiyorlar nasıl dünya lideri olabiliyorlar ?
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The.Mafia 1 ay
İçki tüm kötülüklerin anasıdır diye boşa dememişler
1 Yanıt Yanıtla +33
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tobepeople 1 ay
Millette para mı var ki her gün 4 tane bira içsin. Asgari ücret günlük 67 TL ; 4 tane bira 9.5 x4 38 TL 10 Lira da sigarası de alkole veren ona da acımaz , 10 TL de kuruyemiş para bitti. Kalan 9 lirayla da anca işe gider gelir. Her gün bir bardak içki içerseniz normalden daha sağlıklı ve uzun yaşarsınız diyordu geçen bir konuda da ki katılıyorum hele ki spor da yapıyorsanız. Her şeyin fazlası zarar: Günde 4 öğün elma ye sürekli uykusuz kalırsın. Al bu da meyve yani yararlı bir şey normalde... Ama uzun yaşamanın da canı cehenneme ,para lazım para! 10 lira da ayıramam her gün bir de , parasızlıktan millet sigarayı bile bırakıyor içki mi içecek..!
Millette para mı var ki her gün 4 tane bira içsin. Asgari ücret günlük 67 TL ; 4 tane bira 9.5 x4 38 TL 10 Lira da sigarası de alkole veren ona da acımaz , 10 T...
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Mr. Cheritto 1 ay
CİN GİBİYİM

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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redbul_540 1 ay

Muhafazakar lık beyin gelişimini yüzde kaç yavaşlatıyor ben onu merak ediyorum
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GTX1050TI 1 ay
böbreklere iyi geliyor ama onu napıcaz?
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C.CEMİL 1 ay
bu arada unuttuğum bir konu olmuş ;
bira ,sigara falan gibi konulardan önce şu misafir üyelik artık bir sonlandırılsa diyorum
foruma üye olmak için para falan mı isteniyor da ,misafir üyelikle yorum yazılmasına gerek duyuluyor ?
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C.CEMİL 1 ay
başkalarını bilmem ama ben 13 sene içtim ve bıraktığım zaman 7. birayı zorluyordum :)
ne kazandın dersen hiçbir şey ,ne kaybettin dersen çok şey
bir gün oturdum düşündüm ,yahu bu kadar nefis içecek varken tadı bir şeye benzemeyen bu birayı niye içiyorum ?
bırakıyorum seni ey bira dedim ve 16 yıldır hiç alkollü bir şey içmedim
işini ilginci bir çok içki kullandığım halde ,bir tek hala ara sıra aklıma bira gelir ,diğerlerini görsem bile hiç istek duymam
bir yerlere saklanmış virüs gibi meret :)
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smartboy38 1 ay
Araştırmayı yapan üniversite belli,kullandıkları bilimsel yöntemler ve veriler ortada;buna bilimsel metotlarla cevap vermek yerine sanki bu açıklamayı imamın biri veya sarıklı takkeli bir din hocası yapmış da adamın çok zoruna gitmiş ve konuyu ilginç bir haleti ruhiye içerisinde deve idrarına bağlamış ve bu cevap onlarca beğeni almış.

Resmen araştırma sosyal deney de yaparak kendini doğrulamış gibi olmuş
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Witcher3 1 ay
Avrupada alkol su gibi ama adamlar dünyanın hakimi haydi bunu da açıklayın!
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9unkarekoku 1 ay
Alakaya maydanoz, dam üstünde kazma, vur beline saksağanı!
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Rolnes 1 ay
İçelim, çoğu kimsenin seviyesine erişelim.
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medjay85 1 ay
Teknoloji? Donanım? bunları haber sitelerinde okuyoruz zaten de burda karşılaşmak abes...
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alkollü içecek, alkol tüketiminin zararları ve
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