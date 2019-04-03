Her gün içilen dört bira, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlatıyor

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniği ile yapılan ölçümlerde, bilinçli olarak alkol tüketen ergen ile genç yetişkin maymunların beyin, serebral beyaz madde ve korteks altı talamuslarının büyüme oranlarında ciddi yavaşlama tespit edilmiş.
Elde edilen sonuçlar tam ve doğru
Söz konusu araştırmanın, daha önce insanlar üzerinde yapılan ancak sadece deneklerin kişisel raporlarına dayandığı için güvenilir olmaktan uzak deneylerin devamı niteliğinde ve daha profesyonel anlamda icra edildiği ifade ediliyor. Projede görev alan Doç. Dr. Christopher Kroenke yaptığı açıklamada, “Araştırmamız muğlaklığı ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı ve yaptığımız ölçümler, alkol tüketimi ile beynin büyüme oranı arasındaki ilişkiyi tam olarak saptadı.” ifadelerini kullanmış.
Yapılan araştırmada, makak maymunu beyninin normal büyüme oranının da tespit edildiği ifade ediliyor. Her 1,87 yılda yaklaşık 1mm büyüdüğü tespit edilen beyin, alkol tüketimi ile birlikte bu orandan 0.25 mm kaybediyor ki bu miktar da %46.75’lik değer olarak karşımıza çıkıyor. Sayılar insana ölçeklendiğinde ise ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor. Zira günlük dört adet biraya karşılık gelen bu oran, ortalama bir üniversite öğrencisi için “iki tek atmak” olarak algılanıyor.
Alkolün öğrenme ve akıl sağlığı üzerine uzun vadede ne gibi etkiler yapacağı hakkında bir çıkarımda bulunmayan araştırmanın, ileride bu sorulara cevap arayabileceği ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.
https://newatlas.com/four-beers-a-day-stunts-brain-growth/59122/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Muhafazakar lık beyin gelişimini yüzde kaç yavaşlatıyor ben onu merak ediyorum
bira ,sigara falan gibi konulardan önce şu misafir üyelik artık bir sonlandırılsa diyorum
foruma üye olmak için para falan mı isteniyor da ,misafir üyelikle yorum yazılmasına gerek duyuluyor ?
ne kazandın dersen hiçbir şey ,ne kaybettin dersen çok şey
bir gün oturdum düşündüm ,yahu bu kadar nefis içecek varken tadı bir şeye benzemeyen bu birayı niye içiyorum ?
bırakıyorum seni ey bira dedim ve 16 yıldır hiç alkollü bir şey içmedim
işini ilginci bir çok içki kullandığım halde ,bir tek hala ara sıra aklıma bira gelir ,diğerlerini görsem bile hiç istek duymam
bir yerlere saklanmış virüs gibi meret :)
Resmen araştırma sosyal deney de yaparak kendini doğrulamış gibi olmuş
1 Misafir
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alkollü içecek, alkol tüketiminin zararları ve