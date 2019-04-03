Her gün içilen dört bira, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlatıyor

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinin alkolün tesirleri kapsamında makak maymunları üzerinde yaptığı araştırma, içkinin gelişmekte olan beyinler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Araştırma neticesinde; her gün tüketilen dört adet bira, yıllık döngüde beynin büyüme kapasitesini %47 oranında azaltıyor.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniği ile yapılan ölçümlerde, bilinçli olarak alkol tüketen ergen ile genç yetişkin maymunların beyin, serebral beyaz madde ve korteks altı talamuslarının büyüme oranlarında ciddi yavaşlama tespit edilmiş.

Elde edilen sonuçlar tam ve doğru

Söz konusu araştırmanın, daha önce insanlar üzerinde yapılan ancak sadece deneklerin kişisel raporlarına dayandığı için güvenilir olmaktan uzak deneylerin devamı niteliğinde ve daha profesyonel anlamda icra edildiği ifade ediliyor. Projede görev alan Doç. Dr. Christopher Kroenke yaptığı açıklamada, “Araştırmamız muğlaklığı ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı ve yaptığımız ölçümler, alkol tüketimi ile beynin büyüme oranı arasındaki ilişkiyi tam olarak saptadı.” ifadelerini kullanmış.

Yapılan araştırmada, makak maymunu beyninin normal büyüme oranının da tespit edildiği ifade ediliyor. Her 1,87 yılda yaklaşık 1mm büyüdüğü tespit edilen beyin, alkol tüketimi ile birlikte bu orandan 0.25 mm kaybediyor ki bu miktar da %46.75’lik değer olarak karşımıza çıkıyor. Sayılar insana ölçeklendiğinde ise ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor. Zira günlük dört adet biraya karşılık gelen bu oran, ortalama bir üniversite öğrencisi için “iki tek atmak” olarak algılanıyor.

Alkolün öğrenme ve akıl sağlığı üzerine uzun vadede ne gibi etkiler yapacağı hakkında bir çıkarımda bulunmayan araştırmanın, ileride bu sorulara cevap arayabileceği ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

https://newatlas.com/four-beers-a-day-stunts-brain-growth/59122/