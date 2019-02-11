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Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi

E-sigara kullanımı, gençler arasında oldukça popüler. E-sigara devlerinden Juul ise elektronik sigara içilmesine karşı yürütülen mücadeleyi baltaladığı gerekçesiyle suçlanıyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Marlboro’nun sahibi Altria’nın, elektronik sigara (e-sigara) devi Juul’a ait 12,6 milyar dolar değerinde hisseyi satın alması birçok insanın dikkatini çekmişti. Söz konusu gruba, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu da (FDA) katılmış durumda. Kurumda görevli üye Scott Gottlieb, Juul ve Altria’nın CEO’ları ile ortak bir görüşme talep etti. Görüşmenin sebebi ise gençler arasında yaygın olan elektronik sigara kullanımının (teen vaping) azaltılması kapsamında, iki şirketin de Ekim ayında vermiş oldukları teminata aykırı hareket ettikleri yönündeki endişeler olmuş.

Gottlieb’e göre eldeki endişe verici veriler; gençler arasındaki e-sigara kullanım oranlarında, Juul ürünlerinin başı çektiğini gösteriyor. FDA çalışanı; e-sigara kullanım sıklığında hiçbir şekilde azalma eğilimi görülmediğini belirtirken, yakın gelecekte de benzer bir beklenti içinde olamayacaklarını vurgulamış. 


Suçlamaları kabul etmeyen Juul, bir temsilcisi aracılığıyla Gizmodo’ya yaptığı açıklamada; şirketin, gençlerin e-sigara kullanımını azaltma konusunda her zamankinden daha da fazla adanmışlık gösterdiğini ifade etmiş.

Juul; "Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Gençlere yıllarca e-sigara reklamları yapmakla suçlanan Juul, tüm bunlara rağmen ürünlerini gençlere pazarlamama konusunda hassas davrandığını iddia ediyor. FDA ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde firmanın; mağazalarında bulunan bazı aromalı ürünlerin satışına son verdiği, sosyal medya hesaplarından birkaçını kapattığı ve ürünlerinin nasıl pazarlanacağı konusunda ciddi yapılanmalara gittiği ifade ediliyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, gençler arasındaki e-sigara kullanımının inanılmaz boyutlara ulaştığı da vurgulanmış.

Gottlieb’e göre söz konusu eğilimin bu şekilde devam etmesi, e-sigara endüstrisi için yolun sonu anlamına gelebilir.


https://gizmodo.com/fda-accuses-juul-and-altria-of-seriously-blowing-it-whe-1832478619 Yorum Yaz
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Nevfel 3 ay en beğenilen
Marlboro ve sigara tüketimini azaltmak? Bu adamlar kurulduğu zamandan beri tüketim hep arttı. Kanserlerde arttı. Bunlar kanser ediyor beraber çalıştıkları ilaç firmaları da güya tedavi ediyor.
Devletler bunu yasaklamadan insanlığa rahat yok.
Marlboro ve sigara tüketimini azaltmak? Bu adamlar kurulduğu zamandan beri tüketim hep arttı. Kanserlerde arttı. Bunlar kanser ediyor beraber çalıştıkları ilaç ...
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Bethesta 3 ay
Baştan sona mantıksız. Bir ürünün üreticisinden o ürünün kullanım yaygınlığını azaltmasını beklemek aptallıktan başka bişey değildir. Hatta bu dünyada bu tarz bir tavır beklenebilecek en son şirket olur.
Devlet üretimine izin veriyor, satışına izin veriyor, sonra kullanımın azaltılmasına yönelik çalışma yapmadığı için suçluyor...
Ve bu haber değeri taşıyor, ne diyebilirim ki...
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FlyingUnderpants 3 ay
Bu iki firmayı kullanımı azaltmak için kullanmak işin doğasına aykırı. Onlar teşvik edecek, devlet koruyacak. Marlboro (Altria) bu işe girmekte geç kaldı. E-sigara piyasası gümbür gümbür geliyor. İlk etapta patlıyor diye biraz uzak durulsa da pil ve pil güvenliği teknolojisi çok gelişti. Çift akım koruma ile geliyor piller. Gençler kötü kokan duman solumak yerine, meyva aromalı su buharı solumak istiyorlar. Üstelik cihazlar da çok albenili.
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Nevfel 3 ay en beğenilen
Marlboro ve sigara tüketimini azaltmak? Bu adamlar kurulduğu zamandan beri tüketim hep arttı. Kanserlerde arttı. Bunlar kanser ediyor beraber çalıştıkları ilaç firmaları da güya tedavi ediyor.
Devletler bunu yasaklamadan insanlığa rahat yok.
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maximus01982 3 ay
Tüm dünyada üretimi yasaklansa da millet kurtulsa.
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joven 3 ay
Sigara içmek akıllı insan işi olmasa gerek
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