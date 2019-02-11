Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi

Marlboro’nun sahibi Altria’nın, elektronik sigara (e-sigara) devi Juul’a ait 12,6 milyar dolar değerinde hisseyi satın alması birçok insanın dikkatini çekmişti. Söz konusu gruba, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu da (FDA) katılmış durumda. Kurumda görevli üye Scott Gottlieb, Juul ve Altria’nın CEO’ları ile ortak bir görüşme talep etti. Görüşmenin sebebi ise gençler arasında yaygın olan elektronik sigara kullanımının (teen vaping) azaltılması kapsamında, iki şirketin de Ekim ayında vermiş oldukları teminata aykırı hareket ettikleri yönündeki endişeler olmuş.

Gottlieb’e göre eldeki endişe verici veriler; gençler arasındaki e-sigara kullanım oranlarında, Juul ürünlerinin başı çektiğini gösteriyor. FDA çalışanı; e-sigara kullanım sıklığında hiçbir şekilde azalma eğilimi görülmediğini belirtirken, yakın gelecekte de benzer bir beklenti içinde olamayacaklarını vurgulamış.





Suçlamaları kabul etmeyen Juul, bir temsilcisi aracılığıyla Gizmodo’ya yaptığı açıklamada; şirketin, gençlerin e-sigara kullanımını azaltma konusunda her zamankinden daha da fazla adanmışlık gösterdiğini ifade etmiş.

Juul; "Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Gençlere yıllarca e-sigara reklamları yapmakla suçlanan Juul, tüm bunlara rağmen ürünlerini gençlere pazarlamama konusunda hassas davrandığını iddia ediyor. FDA ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde firmanın; mağazalarında bulunan bazı aromalı ürünlerin satışına son verdiği, sosyal medya hesaplarından birkaçını kapattığı ve ürünlerinin nasıl pazarlanacağı konusunda ciddi yapılanmalara gittiği ifade ediliyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, gençler arasındaki e-sigara kullanımının inanılmaz boyutlara ulaştığı da vurgulanmış.

Gottlieb’e göre söz konusu eğilimin bu şekilde devam etmesi, e-sigara endüstrisi için yolun sonu anlamına gelebilir.

https://gizmodo.com/fda-accuses-juul-and-altria-of-seriously-blowing-it-whe-1832478619