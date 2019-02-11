Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi

Gottlieb’e göre eldeki endişe verici veriler; gençler arasındaki e-sigara kullanım oranlarında, Juul ürünlerinin başı çektiğini gösteriyor. FDA çalışanı; e-sigara kullanım sıklığında hiçbir şekilde azalma eğilimi görülmediğini belirtirken, yakın gelecekte de benzer bir beklenti içinde olamayacaklarını vurgulamış.
Suçlamaları kabul etmeyen Juul, bir temsilcisi aracılığıyla Gizmodo’ya yaptığı açıklamada; şirketin, gençlerin e-sigara kullanımını azaltma konusunda her zamankinden daha da fazla adanmışlık gösterdiğini ifade etmiş.
Juul; "Üzerimize düşeni yapıyoruz"
Gençlere yıllarca e-sigara reklamları yapmakla suçlanan Juul, tüm bunlara rağmen ürünlerini gençlere pazarlamama konusunda hassas davrandığını iddia ediyor. FDA ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde firmanın; mağazalarında bulunan bazı aromalı ürünlerin satışına son verdiği, sosyal medya hesaplarından birkaçını kapattığı ve ürünlerinin nasıl pazarlanacağı konusunda ciddi yapılanmalara gittiği ifade ediliyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, gençler arasındaki e-sigara kullanımının inanılmaz boyutlara ulaştığı da vurgulanmış.
Gottlieb’e göre söz konusu eğilimin bu şekilde devam etmesi, e-sigara endüstrisi için yolun sonu anlamına gelebilir.
https://gizmodo.com/fda-accuses-juul-and-altria-of-seriously-blowing-it-whe-1832478619 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Devletler bunu yasaklamadan insanlığa rahat yok.