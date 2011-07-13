Facebook for Every Phone, Java uyumlu tüm telefonlar için geliyor

Google’ın yeni sosyal ağı Google+’ın büyük başarısı karşısında sosyal ağ devi Facebook geliştirdiği yeniliklerle cevap vermeye çalışıyor.





Firma Skype ile ortaklaşa bir videolu sohbet ve grup sohbeti hizmetini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Henüz sınırlı bir grupla deneme aşamasında bulunan hizmetin ardından Facebook büyük sayılabilecek bir adım attı.





Facebook’un mobil uygulamaları hemen hemen tüm akıllı telefon işletim sistemlerinde sorunsuz çalışıyor. Ancak Facebook yıllardır Java uyumlu telefonlar için bir uygulama geliştirmiş değildi. Sadece Java uyumlu telefon sahipleri için tarayıcıya Facebook’un sıfır ile başlayan adresini girerek ücretsiz olarak görüntüleyebilme fırsatını sunuyordu.





Günümüzde sayısız markanın Java uyumlu yaklaşık 2500 farklı model telefonu olduğu düşünüldüğünde Facebook’un aslında büyük bir pazarı uzun süredir görmezden geldiği söylenebilir.





Fakat işler şimdi değişiyor. Facebook dün yaptığı duyuruda Java uyumlu telefonlar için yerleşik bir uygulama olan Facebook for Everyone’ı yayınladığını duyurdu.





Akıllı telefonlar kadar olmasa da bu uygulama; duvar, mesajlar, arkadaşlar gibi asli Facebook fonksiyonlarını içinde barındırıyor. En büyük farkı ise veri bağlantılarının pahalı olduğu ülkeler gözönüne alınarak standart Java uygulamalarından bile daha az veri kullanması.





Uygulamanın başlamasını kutlamak için Facebook 90 gün ücretsiz kullanım sunacak. Bunun için Facebook pek çok operatörle anlaşma sağladı. Ülkemizde ise sadece Vodafone anlaşma listesinde görünüyor.





Uygulamaya ulaşabilmek için mobil tarayıcınıza m.facebook.com veya d.facebook.com/install yazarak indirmeniz gerekiyor. Ayrıca GetJar gibi Java uygulama mağazalarından da indirmek mümkün.