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Facebook for Every Phone, Java uyumlu tüm telefonlar için geliyor

7 yıl
4b
1
9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yeni sosyal ağı Google+’ın büyük başarısı karşısında sosyal ağ devi Facebook geliştirdiği yeniliklerle cevap vermeye çalışıyor.

Firma Skype ile ortaklaşa bir videolu sohbet ve grup sohbeti hizmetini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Henüz sınırlı bir grupla deneme aşamasında bulunan hizmetin ardından Facebook büyük sayılabilecek bir adım attı.

Facebook’un mobil uygulamaları hemen hemen tüm akıllı telefon işletim sistemlerinde sorunsuz çalışıyor. Ancak Facebook yıllardır Java uyumlu telefonlar için bir uygulama geliştirmiş değildi. Sadece Java uyumlu telefon sahipleri için tarayıcıya Facebook’un sıfır ile başlayan adresini girerek ücretsiz olarak görüntüleyebilme fırsatını sunuyordu.

Günümüzde sayısız markanın Java uyumlu yaklaşık 2500 farklı model telefonu olduğu düşünüldüğünde Facebook’un aslında büyük bir pazarı uzun süredir görmezden geldiği söylenebilir.

Fakat işler şimdi değişiyor. Facebook dün yaptığı duyuruda Java uyumlu telefonlar için yerleşik bir uygulama olan Facebook for Everyone’ı yayınladığını duyurdu.

Akıllı telefonlar kadar olmasa da bu uygulama; duvar, mesajlar, arkadaşlar gibi asli Facebook fonksiyonlarını içinde barındırıyor. En büyük farkı ise veri bağlantılarının pahalı olduğu ülkeler gözönüne alınarak standart Java uygulamalarından bile daha az veri kullanması.

Uygulamanın başlamasını kutlamak için Facebook 90 gün ücretsiz kullanım sunacak. Bunun için Facebook pek çok operatörle anlaşma sağladı. Ülkemizde ise sadece Vodafone anlaşma listesinde görünüyor.

Uygulamaya ulaşabilmek için mobil tarayıcınıza m.facebook.com veya  d.facebook.com/install yazarak indirmeniz gerekiyor. Ayrıca GetJar gibi Java uygulama mağazalarından da indirmek mümkün. 

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DH Misafiri 7 yıl
PLACES özelliği olmaması kötü ...!
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sis651 7 yıl
Zaten Facebook, Snaptu'yu satın almıştı; bu da onun Facebook uygulaması.
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sangreal_1905 7 yıl
bildigin snaptu ıcndekı facebook uygulaması bu resımdekıler gbıyse bırbır aynı neredeyse:))
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barlas_dnz 7 yıl
İndirdim gayet güzel çalışıyor. Sohbet kısmıda olsa süper olurmuş :)
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Boragungoren 7 yıl
Firaristt
ülkemizde sadece vodafone. hmm bu biraz saçma olmuş gibi. çünkü vodafoneun cepnet paketi var zaten ve bir çol kişi de kullaniyor(mesela ben. Bizim için internet sorun değil, ama internet paketi olmayanlar için iyi bir şey tabii. Kaldi ki 90gün az değil. ilkokullu, liseli ergenler çağ atlamiş olurlar bir süreliğine...ama pc sürümünün yeri başka.. indirmesi büyük ihtimal ücretli olur :) birde dh mobilde neden anasayfadan giriş yapilmiyor? Şifre yanliş deyip duruyor...

Ben çağ atlamıyorum yani bizde kullanıyoruz cepnet :D:D bende liseliyim yani illa liseliler fakirmi olması lazım ben fakir deilm taammmı :D:D:D
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Firaristt 7 yıl
ülkemizde sadece vodafone. hmm bu biraz saçma olmuş gibi. çünkü vodafone'un cepnet paketi var zaten ve bir çol kişi de kullaniyor(mesela ben. Bizim için internet sorun değil, ama internet paketi olmayanlar için iyi bir şey tabii. Kaldi ki 90gün az değil. ilkokullu, liseli ergenler çağ atlamiş olurlar bir süreliğine...ama pc sürümünün yeri başka..

indirmesi büyük ihtimal ücretli olur :)

birde dh mobil'de neden anasayfadan giriş yapilmiyor? Şifre yanliş deyip duruyor...
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fuckulteli 7 yıl
Ülkemizde ise sadece Vodafone anlaşma listesinde görünüyor.

Sadece görünüyor mu yoksa, indirmeye çalıştığımızda ücretlendiriyor mu deneyen var mı?
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