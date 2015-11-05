Facebook, yapay zeka ile fotoğrafları okuyor

Bir resim, bin kelimeye bedeldir ancak bu görme engeli bulunmayan kişiler için geçerlidir. Peki görme engelli kişiler ?

Bugün detaylarına burada yer verdiğimiz önemli rakamsal veriler açıklayan sosyal medyanın büyük ismi Faceobook, aynı zamanda CEO Mark Zuckerberg'in yayınladığı bir video ile görme engeller için inanılma faydalı bir teknoloji üzerinde çalıştığını da müjdeledi. Şimdilik geliştirme sürecinin başında bulunan teknoloji, özel algoritma etrafında çalışan yapay zekayla sosyal ağın fotoğrafları okumasına dayanıyor.

Bu sayede görme engelli kişiler bir fotoğraf içerisinde ne olduğunu sesli olarak duyabiliyor ve aynı zamanda fotoğrafın aldığı etkileşim (Beğenme ile yorum) seviyeside yine sesli olarak kişilere aktarılabiliyor. Sistem fotoğrafları örneğin "ağaç, gökyüzü, dış mekan bulut ya da altı kişi, çocuk, yakın çekim " gibi kelimeler ile aktarıyor ve bunun ilerleyen dönemde çok daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Görme engelli kişileri aktif hayat içerisinde bağlamak adına çok güzel düşünülen yapa zeka teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/zuck/videos/10102456212502251/