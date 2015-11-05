Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, yapay zeka ile fotoğrafları okuyor

Facebook'un yeni yapay zeka teknolojisi, görme engelli kişilere fotoğrafları tanımlayabilmek imkan tanıyor. Aktif olarak çalışan sistem, çok önemli bir kapıyı aralıyor.
3 yıl
1,8b
1
5
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Facebook, yapay zeka ile fotoğrafları okuyor
Bir resim, bin kelimeye bedeldir ancak bu görme engeli bulunmayan kişiler için geçerlidir. Peki görme engelli kişiler ?
Bugün detaylarına burada yer verdiğimiz önemli rakamsal veriler açıklayan sosyal medyanın büyük ismi Faceobook, aynı zamanda CEO Mark Zuckerberg'in yayınladığı bir video ile görme engeller için inanılma faydalı bir teknoloji üzerinde çalıştığını da müjdeledi. Şimdilik geliştirme sürecinin başında bulunan teknoloji, özel algoritma etrafında çalışan yapay zekayla sosyal ağın fotoğrafları okumasına dayanıyor.
Bu sayede görme engelli kişiler bir fotoğraf içerisinde ne olduğunu sesli olarak duyabiliyor ve aynı zamanda fotoğrafın aldığı etkileşim (Beğenme ile yorum) seviyeside yine sesli olarak kişilere aktarılabiliyor. Sistem fotoğrafları örneğin "ağaç, gökyüzü, dış mekan bulut ya da altı kişi, çocuk, yakın çekim " gibi kelimeler ile aktarıyor ve bunun ilerleyen dönemde çok daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.
Görme engelli kişileri aktif hayat içerisinde bağlamak adına çok güzel düşünülen yapa zeka teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/zuck/videos/10102456212502251/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Muhteşem bir çalışma, facebook u tebrik etmek gerek
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
güzel sistem yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bu cok iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 3 yıl
Yapay zeka dersinde hocam bahsetmişti böyle bir teknolojiden, bu şekilde kullanılması gerçekten yaratıcı olmuş. Fakat baya ilerlemesi gerekecek çünkü, düşünün gökyüzünü nasıl algılıyor? Belki arka plan mavi bir odadır, yanlışlıkla gökyüzü olarak algılanabilir. Tabi kullanılan tekniği bilmiyorum ama bu tür teknolojiler de çok fazla hata payı oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Muhteşem bir çalışma, facebook u tebrik etmek gerek
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon" 3 yıl Dijital Perde : James Bond'un 26.filmi ''Spectre'' ve diğer vizyon filmleri 3 yıl Uygulama Haber : Fotoğraflarınızı Düzenleyebileceğiniz 5 Uygulama Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim