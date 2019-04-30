Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yeni nesil akıllı telefonlar başta olmak üzere mobil dünyanın nabzını tutuyor, gündeme damga vuran gelişmeleri yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ bu hafta fanla soğutulan akıllı telefondan Sony'nin zor durumuna, OnePlus 7 Pro'dan yaygınlaşması beklenen ekrandan parmakizi okuyucusuna kadar gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.

Yayın akışı:



Nubia Red Magic 3 oyuncu telefonu içerisinde aktif fan soğutmayla geliyor

Meizu 16s tanıtıldı: Telefon güzel, peki ya güncellemeler?

Sony'de işler kötüleşiyor: Yatırımcılar zarar yazan bölümleri kapatma niyetinde

OnePlus 7'nin Pro versiyonu şimdiye kadarki en iyi telefon ekranına sahip olabilir

Google, Pixel serisinin satışlarında azalma olduğunu açıkladı

00:04 Xiaomi, alt seviye telefonlara da ekrandan parmak izi okuma özelliğini koyacak 04:31 Nubia Red Magic 3 oyuncu telefonu içerisinde aktif fan soğutmayla geliyor 08:29 Meizu 16s tanıtıldı: Telefon güzel, peki ya güncellemeler? 15:37 Sony'de işler kötüleşiyor: Yatırımcılar zarar yazan bölümleri kapatma niyetinde 25:10 OnePlus 7'nin Pro versiyonu şimdiye kadarki en iyi telefon ekranına sahip olabilir 31:56 Google, Pixel serisinin satışlarında azalma olduğunu açıkladı