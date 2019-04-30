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Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite

3 hf.
5,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yeni nesil akıllı telefonlar başta olmak üzere mobil dünyanın nabzını tutuyor, gündeme damga vuran gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ bu hafta fanla soğutulan akıllı telefondan Sony'nin zor durumuna, OnePlus 7 Pro'dan yaygınlaşması beklenen ekrandan parmakizi okuyucusuna kadar gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.
Yayın akışı: 
00:04 Xiaomi, alt seviye telefonlara da ekrandan parmak izi okuma özelliğini koyacak
04:31 Nubia Red Magic 3 oyuncu telefonu içerisinde aktif fan soğutmayla geliyor
08:29 Meizu 16s tanıtıldı: Telefon güzel, peki ya güncellemeler?
15:37 Sony'de işler kötüleşiyor: Yatırımcılar zarar yazan bölümleri kapatma niyetinde
25:10 OnePlus 7'nin Pro versiyonu şimdiye kadarki en iyi telefon ekranına sahip olabilir
31:56 Google, Pixel serisinin satışlarında azalma olduğunu açıkladı
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musty578 2 hf.
olm bu mesut cevik forumda olan biten ne varsa herseyi biliyo lan lg gflex ler zamanini g4 lerin patlamalari her seyi tam site sahibi adam :) iphn xr bende kirpilmis saniyordum guzel ciazmis da son otv zamindan sonra 10 binlere yaklasti diyorlar
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-1- 2 hf. yeni yorumcu
oppo reno 6.000 tl üzerinde gelirse almanyadan getirteceğim. türkiye operasyonu avucunu yalar.
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capoeira_GS 2 hf.
Fana gerek yok gelen son Ötv zammından sonra biz üfleyerek soğutacağız zaten
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Biyturs_OnSr 2 hf.
Video bitişinde Erdi bey son noktayı koymuş. Son konuda aklımdan geçenleri kelimesi kelimesine, harfi harfine söyledi :) Seviyorum bu programı.
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barthobel 2 hf.
Erdi Özüağ ile soluksuz gecelere hoşgeldiniz erdicim biraz daha yavaş biraz dikkat etmeye başladın ama bu çok az. Yav ak47 ile yarışırsın :D
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Eeltorm 2 hf.
Telefonun fanı bozulur onla uğraş bir de.
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tego 2 hf.
Hocam bisey olmaz mobil oyunlar fanli telefonu zorunlu kildi yapacak bisey yok bozulursa degisir.
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Mesutzgvn 2 hf.
Yakında harici ekran kartı takılan telefonlar da gelir. Bak görürsünüz. Demiştim derim o gün. Fanlı da gelecek demiştim tuttu.
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Extreme Victory 2 hf.
Sony TV'de nasil, yakin geleckte Sony 8K TV (ZG9) almmayi planliyorum. pisman olur muyum sizce? Tv sektorunde Sony ne durumda?
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Extreme Victory 2 hf.
Sony TV'de nasil, yakin geleckte Sony 8K TV (ZG9) almmayi planliyorum. pisman olur muyum sizce? Tv sektorunde Sony ne durumda?
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Tensi 2 hf.
Telefondaki fanli sogutucu kisminda toz degil de cebinizdeki pamukcuklar sorun olur asil. Hava basinci pclerdeki gibi bir petek icinden gecmeyecegi icin toz sorun cikarmaz. Fan basinci tozu disari atacak kadar da yuksek olur. Ama cepteki pamuklar hatali dizayn yapilirsa kesin tikar burayi. Egzos girisini de olabildigince genis bir alana yayarsaniz buraya yerlestireceginiz filtre, hava emilimini dusurmez. Yine notebooklardaki gibi, ilk bir kac saniye motoru ters yonde calistirip olasi tikanmalari engelleyip giristeki pislikleri geri itecek gibi bir calisma mantigi olmasi da olasi. Fan sistemi hidroelektrik santrallerindeki eletrik uretme sisteminin minyatur hali olacak sanirim. Calisma mantigi olarak da muhtemelen motora, bakir sogutma borusunun icine hava basacak sekilde bir tirbune yerlestirirler. Cikaracagi sesin rahatsiz edecegini sanmam. Stereo hoparlorden yuksek sesle bunu bastiracaklari kesin. Ayrica titresimi kamufle etmek icin de gercekcilik adi altinda tirresim motorunu, oyun sirasinda ps4 kollarindaki titresim vermesi gibi devreye sokacaklardir. Yazacaklari driver da ekrana bastiginizi algilayip tirresim motorunu devreye sokacak. Tirbune motoru titresimden cok daha az ses cikaracagi icin dikkati cekmeyecektir. Belki ikisini tek motorda da halledebilirler. Titresim calisrken sadece hava ufler sogutma borusununa. Bu arada Vestel'den ar-ge olarak bir halt olmaz da olur ya okuyan GM yoneticileri biz de oyuncu telefonu yapacaz derlerse mesaj atsinlar , ben onlara CAd dosyasi yapip yollarim. :D
Bu arada Mesut Bey'in 120 Hz konusunda fikir degistirmesi yerinde olmus. Gecen yil hatirladigim kadariyla benim icin 4K olmasi 120 Hz FHD olmasindan daha onemli diyordu. Su an 120 Hz FHD olmasi 4K 30FPS olmasindan iyi gibi bir dusuncesi var sanirim. Cok mantikli bir tercih yapmis.
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nefendim 3 hf.
Saçlar oturmuş iyice:)
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barthobel 2 hf. nefendim
Buda sınıfın efendisi bi bitmediniz ("öğretmenim öğretmenim bişey sorabilirmiyim ? istediğimiz sorudan başlayabilirmiyiz ?") kaybol lan teşekkür etmesek izlemeyiz.
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