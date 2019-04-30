Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yeni nesil akıllı telefonlar başta olmak üzere mobil dünyanın nabzını tutuyor, gündeme damga vuran gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ bu hafta fanla soğutulan akıllı telefondan Sony'nin zor durumuna, OnePlus 7 Pro'dan yaygınlaşması beklenen ekrandan parmakizi okuyucusuna kadar gündemdeki gelişmeleri yorumluyorlar.
Yayın akışı:
00:04 Xiaomi, alt seviye telefonlara da ekrandan parmak izi okuma özelliğini koyacak
04:31 Nubia Red Magic 3 oyuncu telefonu içerisinde aktif fan soğutmayla geliyor
08:29 Meizu 16s tanıtıldı: Telefon güzel, peki ya güncellemeler?
15:37 Sony'de işler kötüleşiyor: Yatırımcılar zarar yazan bölümleri kapatma niyetinde
25:10 OnePlus 7'nin Pro versiyonu şimdiye kadarki en iyi telefon ekranına sahip olabilir
31:56 Google, Pixel serisinin satışlarında azalma olduğunu açıkladı
04:31 Nubia Red Magic 3 oyuncu telefonu içerisinde aktif fan soğutmayla geliyor
08:29 Meizu 16s tanıtıldı: Telefon güzel, peki ya güncellemeler?
15:37 Sony'de işler kötüleşiyor: Yatırımcılar zarar yazan bölümleri kapatma niyetinde
25:10 OnePlus 7'nin Pro versiyonu şimdiye kadarki en iyi telefon ekranına sahip olabilir
31:56 Google, Pixel serisinin satışlarında azalma olduğunu açıkladı
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Bu arada Mesut Bey'in 120 Hz konusunda fikir degistirmesi yerinde olmus. Gecen yil hatirladigim kadariyla benim icin 4K olmasi 120 Hz FHD olmasindan daha onemli diyordu. Su an 120 Hz FHD olmasi 4K 30FPS olmasindan iyi gibi bir dusuncesi var sanirim. Cok mantikli bir tercih yapmis.