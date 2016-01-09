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Farklı fonksiyonları ile dikkat çeken Hesvitband fitness bileklikleri CES 2016 fuarında

Bir fitness takip cihazından beklediğiniz hemen her fonksiyonu akıllı bilekliğine sığdırmayı başaran Çinli Hesvit, CES 2016 fuarının ilgi odağı olmayı başardı.
3 yıl
3,1b
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2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı fonksiyonları ile dikkat çeken Hesvitband fitness bileklikleri CES 2016 fuarında


Genelde Çin'de bir kaç bilinen marka haricinde giyilebilir cihazlar çok düşük kalitede ve kopya tarzında karşımıza çıkıyor. Adını ilk kez duyduğumuz Çinli Hesvit ise bu kanaati boşa çıkaracak derecede dikkat çekici çalışmalar yapıyor. Aslında Hesvit fitness takibi alanında isim yapmış bir firma ancak bugüne kadar bir ticari ürünü olmadığı için kameralar karşısına da çıkmıyordu. 

Firmanın bir süre önce Çin'de lanse ettiği Hesvitband S3 fitness takip bilekliği, türünün en iyi ve ilk örneği olmaya aday. Yaklaşık 2 yıl üzerinde çalışılan cihaz, hem yaşam değerlerini takip edebiliyor hem de dış ortam ile ilgili detaylı bilgiler veriyor. Daha önce Casio'nun Android Wear akıllı saatinde de benzer özellikler görmüştük ancak Hesvitband S3 biraz daha fazla fonksiyona sahip. 

Cihazda tek renkli 6 satırlık LCD ekran yer alıyor ve ekranda pek çok takip değeri liste halinde görülebiliyor. Bu sayede cihaz değerler arasında geçişle uğraşmamanızı sağlıyor. 3 eksenli ivme ölçer ile atılan adım, gidilen mesafe ve yakılan kalori gibi fitness değerleri ölçülüyor ve bu ilk kısım. 

İkinci kısımda nabız, derinin nem oranı ve ısı değeri ölçülüyor. Son kısımda ise hava basıncı ve sıcaklık değeri ölçülüyor. Bu değerler bir araya getirilerek kullanıcı için en ideal antrenman şekli ve süresi ortaya konuyor. Sürekli takip ile gerekli olduğu durumlarda kullanıcının spora son vermesi sağlanıyor. Ayrıca uyku takibi de yapılabiliyor. 

60mAh kapasiteli bataryası ile cihazın 7-10 gün arasında kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Cihazda herhangi bir akıllı saat fonksiyonu yer almamış. Bu bakımdan tamamen fitness tarafına hitap ediyor diyebiliriz. Hesvitband S3 modeli hali hazırda 100$ seviyesinde Amazon üzerinde satışa sunuldu. Modelin Avrupa pazarına da çıkması bekleniyor.  
Farklı fonksiyonları ile dikkat çeken Hesvitband fitness bileklikleri CES 2016 fuarında
 

http://www.hesvit.com/en/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
kaucuk bileklik yiprayinca degisebilecekmi ve hangi fiyata ?
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oray 3 yıl
su meretler bi ucuzlamadi...
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