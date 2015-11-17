Feedly'e giriş için yeni bir yol geldi

Google'ın "Reader" isimli servisini kapatması sonrası oluşan boşluğu iyi değerlendiren ve bir anda dünyanın en çok kullanılan RSS istemcileri arasına yerleşen Feedly, giriş sisteminde önemli bir yenilik gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında 50 bin Pro abonesi bulunan ve bu değeri Ekim ayında 60 bin Pro aboneye taşıyan Feedly, günlük 50 milyon yeni içeriği karşımıza çıkartıyor ve yakın zamanda detaylarına burada yer verdiğimiz değişiklikleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şimdi yapılan yenilik ise Feedly'ye giriş tarafında geliyor.

Artık kişiler Feedly'e girmek için Facebook ve Google hesapları yanında servisin kendi abonelik girişini de kullanabiliyor. Bu sayede haber içerikleri sosyal ağlardan ayrı hale getirilebiliyor ve bu da kişisel gizlilik konusunda olumlu bir geri dönüş sağlıyor. Çünkü Feedly'e sosyal ağlar üzerinden girmek için "Feedly şu bilgilere erişebilecek: senin herkese açık profiline, e-posta adresine ve beğenilerine" mesajına onay verilmesi gerekiyor.

Birçok kullanıcı haklı olarak sadece haberlere erişim için sosyal medya hesaplarına erişim izni vermek istemiyor ve bu açıdan Feedly geç de olsa kişilere önemli bir seçenek getiriyor.

http://www.androidpolice.com/2015/11/17/feedly-finally-breaks-free-of-its-social-connections-creates-a-standalone-login-option/