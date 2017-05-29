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Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, kullanıcıların beynindeki komutlarla harekete geçen robotik bir kol geliştirdi. Robotik kolun rehabilitasyon sürecine hız katacağı düşünülüy
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol
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Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar zihin ile kontrol edilen robotik bir kol geliştirerek felçli hastalara yeni bir umut ışığı oldu. Felç hastalığın etkilediği bölgeyi kısmen ya da tamamen kullanma yeteneği kaybeden hastalar için halihazırda birtakım rehabilitasyon çalışmaları mevcut ve uzun vadede olumlu sonuçlar alındığı da gözlenebiliyor ancak ekibin geliştirdiği robotik kol hem hastaların daha kısa sürede sonuç almalarını sağlayarak onları motive edecek hem de günlük hayatta bazı işleri başkasının yardımına ihtiyaç duymaksızın yapmalarını sağlayacak.

Ekibin Ipsihand adını verdiği robotik kolun çalışma prensibi ise şu şekilde: Hastanın kafasına yerleştirilen kask, beyindeki faaliyetleri takip ediyor ve hasta elini sıkmak, hareket ettirmek istediği zaman robotik kol buna yardımcı oluyor. Tabi şimdilik kolun hastaya yaptığı katkı görünüş itibariyle çok küçük ancak uzun yıllardır ellerini belki de hiç hareket ettirememiş olan hastalar için bu başarı bile oldukça önemli.

Hastalar Ellerini Eskisi Kadar İyi Kullanabilir 

Felçli 13 hastanın yaklaşık 3 ay boyunca test ettiği Ipsihand oldukça başarılı test sonuçlarına da sahip. Hastalar deneme süresi boyunca ellerini ağızlarına götürmeyi ve küçük lego parçalarını bir araya getirmeyi başardı. Böylesine kısa bir sürede gerçekleşen bu gelişim mevcut rehabilitasyon tedavilerinin çok daha ötesinde olmakla birlikte hem Ipsihand’ın hem de rehabilitasyon tedavilerinin eş zamanlı olarak kullanılması hastaların ellerini neredeyse eskisi kadar iyi kullanabilmesini mümkün hale getirebilir.

ABD’de her yıl 700.000 kişinin felç geçirdiği verisini paylaşan araştırmacılar cihazı geniş kitlelerin kullanımına sunmak için sabırsızlanıyor. Ekibin açıklamalarına göre ilk etapta ABD’de olmak üzere Washington Üniversitesi’nin bazı hastane ve rehabilitasyon merkezleri ile ortak çalışma yürüterek Ipsihand’i hastaların kullanımına sunacağı tahmin ediliyor. 


https://www.engadget.com/2017/05/27/mind-controlled-ipsihand-stroke-rehab/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
Hastalar Ellerini Eskisi Kadar İyi Kullanabilir
Felçli 13 hastanın yaklaşık 3 ay boyunca test ettiği Ipsihand oldukça başarılı test sonuçlarına da sahip. Hastalar deneme süresi boyunca ellerini ağızlarına götürmeyi ve küçük lego parçalarını bir araya getirmeyi başardı. Böylesine kısa bir sürede gerçekleşen bu gelişim mevcut rehabilitasyon tedavilerinin çok daha ötesinde olmakla birlikte hem Ipsihand’ın hem de rehabilitasyon tedavilerinin eş zamanlı olarak kullanılması hastaların ellerini neredeyse eskisi kadar iyi kullanabilmesini mümkün hale getirebilir.
-Helal
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