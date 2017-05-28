10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük

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Sık sık yolculuk yapmak zorunda kalan pilot ve uçuş görevlileri, belirli bir uyku düzenini korumak zorunda olan sporcular ve uykuya dalmakta zorlanan herkes için yeni bir akıllı gözlük satışa sunuldu. Sağlık ürünleri geliştiren Sana Health isimli şirketin Sana Sleep adını verdiği ‘’akıllı gözlükler’’ şirketin iddiasına göre 4-5 kullanımlık alışma sürecinin ardından gözlüğü kullanan kişilerin yaklaşık 10 dakika içinde uyuyacağını iddia ediyor.

Sana Health kurucusu ve CEO'su Richard Hanbury'nin açıklamalarına göre gözlük sadece ışığa engel olmakla kalmıyor beyindeki uykuyu tetikleyen noktaları uyarmak için özel hazırlanan görsel-işitsel uyarı sistemi de kullanarak ışık ve ses darbeleri yayıyor. Bu sayede tıpkı gürültülü bir ortamda beyinde heyecan durumu oluşması gibi gözlüğü takınca da beyinde bir gevşeme durumu meydana geliyor ve kişinin uykuya dalma süreci hızlanıyor.

ABD’de her üç yetişkinden birinin uyku problemi çektiği verisini de düşündüğümüz zaman Sana Health vadettiği performansı gösterdiği takdirde ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Bu düşüncede olan şirket yatırımcıları da akıllı gözlük için şimdiden 1.3 milyon dolarlık finansal destek sağlamış durumda. 24 yıldır uyku araştırmaları yaptıklarını ve ürünlerinden emin olduklarını dile getiren Sana Health, akıllı gözlüğü gelecek yılın ikinci çeyreğinde 400$’lık fiyat etiketiyle kullanıcılara sunmayı planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/05/28/sanas-smart-sleep-goggles-2018-release/