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10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük

Sağlık ekipmanları geliştiren Sana Health isimli şirket uyku sorunu yaşayanlara 10 dakika içinde uyuma garantisi veren uyku gözlüğünü sunuyor. Gözlüğün fiyatı ise 400$.
1 yıl
7,4b
1
61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük
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Sık sık yolculuk yapmak zorunda kalan pilot ve uçuş görevlileri, belirli bir uyku düzenini korumak zorunda olan sporcular ve uykuya dalmakta zorlanan herkes için yeni bir akıllı gözlük satışa sunuldu. Sağlık ürünleri geliştiren Sana Health isimli şirketin Sana Sleep adını verdiği ‘’akıllı gözlükler’’ şirketin iddiasına göre 4-5 kullanımlık alışma sürecinin ardından gözlüğü kullanan kişilerin yaklaşık 10 dakika içinde uyuyacağını iddia ediyor.

Sana Health kurucusu ve CEO'su Richard Hanbury'nin açıklamalarına göre gözlük sadece ışığa engel olmakla kalmıyor beyindeki uykuyu tetikleyen noktaları uyarmak için özel hazırlanan görsel-işitsel uyarı sistemi de kullanarak ışık ve ses darbeleri yayıyor. Bu sayede tıpkı gürültülü bir ortamda beyinde heyecan durumu oluşması gibi gözlüğü takınca da beyinde bir gevşeme durumu meydana geliyor ve kişinin uykuya dalma süreci hızlanıyor.

ABD’de her üç yetişkinden birinin uyku problemi çektiği verisini de düşündüğümüz zaman Sana Health vadettiği performansı gösterdiği takdirde ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Bu düşüncede olan şirket yatırımcıları da akıllı gözlük için şimdiden 1.3 milyon dolarlık finansal destek sağlamış durumda. 24 yıldır uyku araştırmaları yaptıklarını ve ürünlerinden emin olduklarını dile getiren Sana Health, akıllı gözlüğü gelecek yılın ikinci çeyreğinde 400$’lık fiyat etiketiyle kullanıcılara sunmayı planlıyor.


https://www.engadget.com/2017/05/28/sanas-smart-sleep-goggles-2018-release/ Yorum Yaz
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Ussuz 1 yıl en beğenilen
İyiymiş fakat şöyle bir gözlüğe 400 dolar verdikten sonra düşünmekten uyuyabilir miyim bilmiyorum
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Giresunlufuk 1 yıl
400 dolar verdikten sonra uyuyabileceğimi sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +17
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QuexSeeL 1 yıl
Her taktığımda 400 dolar gelir aklıma uyuşturucu da vursa uyku kaf dağına kaçar. 40 dolar deyin bari 400 ney.
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fthkn 1 yıl
İçerdiği teknoloji konusunda ikna edici olabilirlerse 400 dolar eder. Yoksa basit bir ışık ve ses oyunları yapan bir kulaklık ve gözlük birleşimi ise bu dolandırıcılığa girer. Sonuçta süslü dış tasarım ile ne dolandırıcılar gördü dünya. Ayakta uyutularak paraları düzenli söğüşlenen milyonlarca insan var. Ekonomi olgusunun yarısı aldatma üzerine kurulu.
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fthyrr1976fy 1 yıl
benim gibi haftada 3 vardiya sisteminde çalışın yatağa yattığın uyuması zor olanlar için iyi ama fiyat berbat
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Tolgá 1 yıl
11 tlye desyrel 100 mg var beni bile uyutuyor
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gurkanse 1 yıl
Böyle alım gücünün ben....
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Why Shy 1 yıl
400 dolar para mı. Gelişmiş ülkelerin alım gücü var. Türkiye ile kıyaslamayın.
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Salvatuon 1 yıl
400 dolar veririm ve uyurum da ama kabus gorecegim kesin
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BlackLead 1 yıl
400 dolar türkiyede 1800 tl
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LambayaFunfDe 1 yıl
Uykusuz geçen gecelerden kurtulmayı vaadeden böyle bişeye 400$ az bile bence çok bulanların anlamadım.
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IOserI 1 yıl
İşin dalgasını bir kenara bırakacak olursak eğer gerçekten başaralı bir sonuç elde edebilirlerse şahsım adına 2000$ veririm. Herkes gibi bende uyku problemi yaşayip uyku hapı ile uyuyorum. Hayatını düzene sokmak için gerekli bir adım için çok düşük ücretler bunlar.
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huseyincarnege 1 yıl
fiyatı duyunca uykum geldi :)
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