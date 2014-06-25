Fiat’tan Yılın En Baba Filmi!

Tofaş çatısı altındaki Fiat, bu yıl Babalar Günü’nü çok farklı bir şekilde kutladı. 15 Haziran’daki Babalar Günü öncesi Akademi Deha Anaokulu işbirliğiyle anaokulunda çekim yapan Fiat, 3 ila 5 yaş arasındaki 75 çocuğa babalarının onlar için ne ifade ettiğini sordu. Verilen cevaplar, “Babalar çocuklarının ilk kahramanıdır” konseptiyle bir film haline getirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, ebeveynler anaokulu yönetimi tarafından 15 Haziran günü çocuklarıyla birlikte film izlemeye davet edildi. Sürprizden haberi olmayan davetliler, çocuk filmi izleyeceklerini düşünürken perdede “Yılın En Baba Filmi” gösterilmeye başlandı. Çocuklarının kendileri için söylediklerini izleyen babalar hem keyifli hem de duygulu anlar yaşarken, tepkileri de kaydedilerek viral bir film haline getirildi.

Fiat’ın Babalar Günü için hazırladığı “Yılın En Baba Filmi” videosunu izlemek içinhttp://www.youtube.com/watch?v=kZQA2JuqwEY linkini tıklayabilirsiniz.

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