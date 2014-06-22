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Firefox'un Chromecast rakibi medya cihazına ait detaylar ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Firefox'un Chromecast rakibi medya cihazına ait detaylar ortaya çıktı

Google geçtiğimiz sene HDMI portu üzerinden bağlanarak Android cihanızda açtığınız Youtube, Netflix tarzı medya içeriklerini TV'de görüntülemeyi sağlayan Chromecast cihazını duyurmuş ve beğeni toplamıştı. 
$35 fiyat etiketine sahip cihaz yüksek satış adetine ulaşmış ve bir süre stok problemleri yaşamıştı. Google'ın bu başarısını gören Çin'li firmaların ise kendi medya cihazlarını üreterek bu yeni pazardan pay almaya çalıştığına şahit oluyoruz. Ancak GigaOM sitesinde yer alan bilgiler gösteriyor ki Firefox da kendi hazırladığı medya cihazıyla Chromecast'e rakip olmaya hazırlanıyor. 

Chromecast'e benzer yapıda olduğu görülen cihaz, açık kaynak kodlu Firefox işletim sistemi üzerinde çalışıyor, bu aşamada Chromecast gibi Youtube videolarını görüntüleyebilen medya stick aynı zamanda bazı Chromecast uygulamalarına da destek veriyor. 
Google'ın Chromecast bazı içerikleri kısıtlamasından ziyade tamamen açık bir platform olacak olan yeni cihazla Chromecast'te bulunan Android ve iOS desteğine ilaveten Windows Phone ve FirefoxOS sistemlerinin de destekleneceği belirtiliyor.
Açık bootloader sahip olması nedeniyle farklı ROM'ların da kurulabileceği belirtilen prototip aşamadaki medya cihazının hangi üretici tarafından sağlanacağı ve ne zaman hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise şu anda bilinmezler arasında.
Cihaza ait kısa inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://gigaom.com/2014/06/20/this-firefox-os-powered-streaming-stick-is-mozillas-answer-to-chromecast-exclusive-video/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl en beğenilen
donanım haber ne işse Firefox OS konusunu görmezden gelen !
android'le ilgili bir dünya ne kadar asıllı asılsız balon yalan her türlü haberi yayınlıyor
ama ne işse artık ! firefox OS hakkında 1 tane bile haber tesadüfen yayınlıyor
o da ıo haberi sağır sultan bile duydu diye !
donanım haberdeki android fan boyu editörünüz varsa lütfen onun bir kulağını iyice çekin ! :(
donanım haber ne işse Firefox OS konusunu görmezden gelen !android'le ilgili bir dünya ne kadar asıllı asılsız balon yalan her türlü haberi yayınlıyor
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o3 4 yıl
bunu başka konulara yazsaydınız ya,
firefox haberi yapılmış gene atar, gider takılmışsınız..
daha fazlasını bekliyoruz gibi insani bir üslup yerine; adam olsun o editörler tavrınız ülkemizle paralel.
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Umutcan 4 yıl
Çinliler herşeyin taklidini yapıyor. Bende de cast değil ama tv box var mk808, linux desteği ile orjinalinden daha fazla iş görüyor :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl en beğenilen
donanım haber ne işse Firefox OS konusunu görmezden gelen !
android'le ilgili bir dünya ne kadar asıllı asılsız balon yalan her türlü haberi yayınlıyor
ama ne işse artık ! firefox OS hakkında 1 tane bile haber tesadüfen yayınlıyor
o da ıo haberi sağır sultan bile duydu diye !
donanım haberdeki android fan boyu editörünüz varsa lütfen onun bir kulağını iyice çekin ! :(
Yanıtla +8
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