Firefox'un Chromecast rakibi medya cihazına ait detaylar ortaya çıktı

Google geçtiğimiz sene HDMI portu üzerinden bağlanarak Android cihanızda açtığınız Youtube, Netflix tarzı medya içeriklerini TV'de görüntülemeyi sağlayan Chromecast cihazını duyurmuş ve beğeni toplamıştı.

$35 fiyat etiketine sahip cihaz yüksek satış adetine ulaşmış ve bir süre stok problemleri yaşamıştı. Google'ın bu başarısını gören Çin'li firmaların ise kendi medya cihazlarını üreterek bu yeni pazardan pay almaya çalıştığına şahit oluyoruz. Ancak GigaOM sitesinde yer alan bilgiler gösteriyor ki Firefox da kendi hazırladığı medya cihazıyla Chromecast'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Chromecast'e benzer yapıda olduğu görülen cihaz, açık kaynak kodlu Firefox işletim sistemi üzerinde çalışıyor, bu aşamada Chromecast gibi Youtube videolarını görüntüleyebilen medya stick aynı zamanda bazı Chromecast uygulamalarına da destek veriyor.

Google'ın Chromecast bazı içerikleri kısıtlamasından ziyade tamamen açık bir platform olacak olan yeni cihazla Chromecast'te bulunan Android ve iOS desteğine ilaveten Windows Phone ve FirefoxOS sistemlerinin de destekleneceği belirtiliyor.

Açık bootloader sahip olması nedeniyle farklı ROM'ların da kurulabileceği belirtilen prototip aşamadaki medya cihazının hangi üretici tarafından sağlanacağı ve ne zaman hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise şu anda bilinmezler arasında.

Cihaza ait kısa inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.