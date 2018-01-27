2018 Mercedes-Benz A-Serisi 2 Şubat'ta geliyor

Şu ana kadar pek çok casus fotoğraf ve teaser ile karşımıza çıkan yeni nesil A-Serisi için bekleyiş sona eriyor. Alman üretici kompakt hatchback modelinin üstündeki örtüyü 2 Şubat tarihinde Amsterdam'da düzenleyeceği özel bir etkinlikle kaldıracak. Bu etkinliği takiben modelin kamuoyuna ilk canlı gösterimi de Mart ayındaki 2018 Cenevre Fuarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki haftayı bekleyemeyenler için Mercedes, yeni aracın ön tasarımını ortaya çıkaran bir teaser görsel yayınladı. Kamuflajsız olması nedeniyle aracın ön tasarımı hakkında kafalarda büyük ölçüde bir fikir oluşturan görselde aracın yeni CLS'den önemli ölçüde izler taşıdığı gözlemleniyor.

Öncesinde ortaya çıkan pek çok casus görselle aracın genel hatları hakkında bilgi sahibi olunurken, aracın resmi görselleri yayınlanınca çok da büyük bir şaşkınlık yaşanmayacak. İç kısımda markanın yeni MBUX arayüzüne yer verilirken, en yüksek donanım seviyesinde 2 adet 10,25 inç boyutlu dijital ekran yer alacak.

Konsolun yanı sıra kabinde de büyük değişiklikler yapılırken, yeni A-Serisi yolcu ve eşyaları için çok daha fazla bir alan sunacak. Mercedes-Benz'in MFA platformu üzerine geliştirilen yeni A Serisinde 300 beygirlik A35 ve daha güçlü bir A45 modelleri de yer alacak.