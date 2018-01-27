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2018 Mercedes-Benz A-Serisi 2 Şubat'ta geliyor

Mercedes-Benz'in bir süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde kış koşullarında teaser videosunu yayınladığı yeni nesil hatchback modeli 2018 A-Serisi önümüzdeki hafta resmiyete kavuşuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Şu ana kadar pek çok casus fotoğraf ve teaser ile karşımıza çıkan yeni nesil A-Serisi için bekleyiş sona eriyor. Alman üretici kompakt hatchback modelinin üstündeki örtüyü 2 Şubat tarihinde Amsterdam'da düzenleyeceği özel bir etkinlikle kaldıracak. Bu etkinliği takiben modelin kamuoyuna ilk canlı gösterimi de Mart ayındaki 2018 Cenevre Fuarında gerçekleşecek.
Önümüzdeki haftayı bekleyemeyenler için Mercedes, yeni aracın ön tasarımını ortaya çıkaran bir teaser görsel yayınladı. Kamuflajsız olması nedeniyle aracın ön tasarımı hakkında kafalarda büyük ölçüde bir fikir oluşturan görselde aracın yeni CLS'den önemli ölçüde izler taşıdığı gözlemleniyor.
Öncesinde ortaya çıkan pek çok casus görselle aracın genel hatları hakkında bilgi sahibi olunurken, aracın resmi görselleri yayınlanınca çok da büyük bir şaşkınlık yaşanmayacak. İç kısımda markanın yeni MBUX arayüzüne yer verilirken, en yüksek donanım seviyesinde 2 adet 10,25 inç boyutlu dijital ekran yer alacak.
Konsolun yanı sıra kabinde de büyük değişiklikler yapılırken, yeni A-Serisi yolcu ve eşyaları için çok daha fazla bir alan sunacak. Mercedes-Benz'in MFA platformu üzerine geliştirilen yeni A Serisinde 300 beygirlik A35 ve daha güçlü bir A45 modelleri de yer alacak.

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Sirrüs 1 yıl
Premium C araçlar kusura bakmayın ama iç dış tasarım olarak leş gibiler. Golf, Megane ve Astra gibi araçlar kuşkusuz çok daha güzeller.
Mercedes için ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Yeni tasarım dili (CLS ile başlayan) resmen rezalet. Markanın geçmişine, felsefesine resmen hakaret.
Premium C araçlar kusura bakmayın ama iç dış tasarım olarak leş gibiler. Golf, Megane ve Astra gibi araçlar kuşkusuz çok daha güzeller.Mercedes için ayrı ...
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defiant82 1 yıl
Hoş araç beğendim
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aycibin 1 yıl
aynı paraya ben olsam renault zoe alırım

(bkz.resmi fiyat listesi)
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haberelectro 1 yıl
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emrtkn 1 yıl
Adam iç mekânı Megane daha iyi demiş. Bari BMW’ den hadi olmadı Audi’ den örnek verseydin. İçi leş gibi plastik kokan Reno veya Opel ile kıyas da komedi yani.
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haberelectro 1 yıl
Sinifinda citayi belirleyecek bu sefer. Guncel kasa cok elestirildi mercedes tokati atacak simdi.
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Barni Moloztaş 1 yıl
O emanet ekranı düzeltmişler, daha iyi duruyor.
Galeriden bakamayanlar için
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Polestar191 1 yıl
Saniyorum ayni platformda uretilecek daha fazla buyuyemez zaten mercedes a yoksa w205e rakip olur zaten ilk ciktiginda bariz w204 ten buyuktu
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BekirTemel 1 yıl
tahmin ediyorum tasarımını az çok ama gelsin bakalım, 150 bin başlangıç fiyatı ile iyi ikili olurlar
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Sexyandknowing 1 yıl
içi eskisi gibi dar boğucu olmazsa xtrail koleos vs yerine bunu alırım
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blacklotus01 1 yıl
Hemen 3-5 tane alayım kaç para olarak gelebilir ki en fazla 200 bin olur
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