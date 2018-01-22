Tesla Model 3'ün çift motor tasarımı sızdırıldı

Model 3 için çevrim içi tasarım stüdyosunu güncelleyen Tesla, aracın bazı önemli seçeneklerini henüz bu platforma getirmemiş durumda. Bu eksikler arasında en önemlilerden birisini aracın dört tekerden çekiş sağlayan çift motor tasarımı oluşturuyor. Modelin merakla beklenen bu motor yerleşimi tasarım stüdyosu güncellemesinde sızdırıldı.

Soğuk iklimli bölgeler için olmazsa olmazlardan olan dört tekerden çekiş sistemi, diğer bölgelerde de öylesine rağbet görüyordu ki Tesla, Model S ve Model X'lerin bütün versiyonlarında bu özelliği standart hale getirdi. Dört tekerden çekişi her iki aksa da birer motor yerleştirerek sağlayan Tesla, bu sayede daha iyi bir güç optimizasyonu ve her koşulda daha uygun bir kullanım imkanı sağlıyor.

Bunun yanında daha yüksek verimlilik nedeniyle daha uzun menzil de sunan çift motorlu Model S ve Model X'ler, hızlanma konusunda da çok daha başarılı durumda. Aynı durumun Model 3 için de geçerli olacağı söylenebilir.

Tesla'nın yeni hazırladığı tasarım stüdyosu kodları arasından sızdırılan çift motor tasarımı görseli 2018'in bahar döneminde piyasada olacak versiyonda arkaya oranla önde daha ufak ve daha güçsüz bir motorun var olacağını işaret ediyor.