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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3'ün çift motor tasarımı sızdırıldı

Tesla'nın ilkbahar döneminde sunmaya hazırlandığı çift motora sahip dört çeker Model 3'ün şasi tasarım görseli sızdırıldı. Aracın önünde arkasındakinden daha ufak bir motor yer alıyor.
1 yıl
3,4b
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6
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Model 3 için çevrim içi tasarım stüdyosunu güncelleyen Tesla, aracın bazı önemli seçeneklerini henüz bu platforma getirmemiş durumda. Bu eksikler arasında en önemlilerden birisini aracın dört tekerden çekiş sağlayan çift motor tasarımı oluşturuyor. Modelin merakla beklenen bu motor yerleşimi tasarım stüdyosu güncellemesinde sızdırıldı.
Soğuk iklimli bölgeler için olmazsa olmazlardan olan dört tekerden çekiş sistemi, diğer bölgelerde de öylesine rağbet görüyordu ki Tesla, Model S ve Model X'lerin bütün versiyonlarında bu özelliği standart hale getirdi. Dört tekerden çekişi her iki aksa da birer motor yerleştirerek sağlayan Tesla, bu sayede daha iyi bir güç optimizasyonu ve her koşulda daha uygun bir kullanım imkanı sağlıyor.
Bunun yanında daha yüksek verimlilik nedeniyle daha uzun menzil de sunan çift motorlu Model S ve Model X'ler, hızlanma konusunda da çok daha başarılı durumda. Aynı durumun Model 3 için de geçerli olacağı söylenebilir.
Tesla'nın yeni hazırladığı tasarım stüdyosu kodları arasından sızdırılan çift motor tasarımı görseli 2018'in bahar döneminde piyasada olacak versiyonda arkaya oranla önde daha ufak ve daha güçsüz bir motorun var olacağını işaret ediyor.

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tahir40 1 yıl en beğenilen Sazankiller
tctstcts
TSY
ya adamlar verdikleri sözleri yerine getiremedikçe her türlü sızdırma operasyonu basın açıklaması konsept tanıtımı işlerinde zirveye oynuyorlar. çoğu firmanın güncel haliyle iyisini yaptığı bir 100 yıllık teknolojiye sahip elektrikli araba yaptılar bütün dünyayı kendilerinden ibaret sandılar.
hani şu teslacılar varya işte onlara %51 den daha fazla acıyorum!

Katılıyorum sana yalnız son cümle biraz farklı. ben tesla fanboy larına %49 takımına acıdığım kadar acıyorumm.

Ben ikinize de acıyorum... Gidin hangi partiye yaltaklanacaksanız başka yerde şakşakçılık yapın, burası teknoloji sitesi.
tctstctsTSYya adamlar verdikleri sözleri yerine getiremedikçe her türlü sızdırma operasyonu basın açıklaması konsept tanı...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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TSY 1 yıl Sazankiller
tctstcts
Sana katılıyorum Tahir. Yalnız bu işleri siyasete çeken ekip hep o %49 luk kesim. Biz savunmadayiz.

lan velet savunmada olsan ne yazar. savunalacak bi yanınız varsa tabiki. hayatınız sadece kandırılmaktan ibaret. yeterli koyun potansiyeli olmayınca sınırdışına açıldınız. yakında sureliyeliler esadı buraya başkan yapar az kaldı.
tctstctsSana katılıyorum Tahir. Yalnız bu işleri siyasete çeken ekip hep o %49 luk kesim. Biz savunmadayiz.lan velet savunmad...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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dt1907 1 yıl
abd de tesla baya satacak gibi görünüyor.sürekli atılım içindeler bu çift motorla menzili uzatcaklar.bu baya önemli 1000 km oldu mu bu iş tamamdır menzil olarak.
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YoungScientist 1 yıl
Burda teslaya sallayanlar olmus o yuzden adamlar kac bin tane siparis aldilar. O yuzden her sene super charger aglarini genisletiyolar. O yuzden dunyanin en buyuk pil fabrikasini falan kurdular model s imiz var 83bin kilometre oldu 2 senede bedavaya yakin geziyoruz.
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TSY 1 yıl
ya adamlar verdikleri sözleri yerine getiremedikçe her türlü sızdırma operasyonu basın açıklaması konsept tanıtımı işlerinde zirveye oynuyorlar. çoğu firmanın güncel haliyle iyisini yaptığı bir 100 yıllık teknolojiye sahip elektrikli araba yaptılar bütün dünyayı kendilerinden ibaret sandılar.
hani şu teslacılar varya işte onlara %51 den daha fazla acıyorum!
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