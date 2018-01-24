Audi emisyon hilesine sahip 127 bin aracını geri çağıracak

Alman otomotiv denetleme kurumu KBA, Audi'nin Euro 6 motoruna sahip modellerinde emisyon hilesi yazılımı olduğunu açıklayarak, firmanın 127 bin aracını geri çağırmasını talep etti.

Alman gazetesi Bild am Sonntag'ın haberine göre Audi'nin emisyon hilesine sahip olan araçlarının yazılım düzeltmesi ile ilgili planını 2 Şubat tarihine kadar KBA'ya bildirmesi isteniyor. Konuyla ilgili Audi tarafından cevap verilirken, cevapta firmanın 2017 ortalarında duyurduğu 850 bin araçlık geri çağırmanın bu araçları da kapsadığı belirtiliyor.

Audi tarafından söz konusu araçların motor kontrol yazılımının tamamen revize edilip, test edilerek KBA'nın onayına sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu hileli yazılım Audi'nin güncel V6 TDI motorlarını kapsıyor.