Foursquare, web arayüzünde Google haritaları kullanmaktan vazgeçti

Popüler lokasyon takip uygulaması Foursquare'in hem web arayüzünde hem de mobil uygulamalarında Google'ın harita hizmetini temel aldığı biliniyor. Ancak bir süredir uygulamanın web sitesine girenler farklı bir harita hizmeti ile karşılaşıyor.

Foursquare ise yaptığı duyuruda web sitesi üzerinde kullandığı Google Maps API'si yerine bundan böyle açık kaynak OpenStreetMap tabanlı MapBox Streets hizmetine yer vereceğini açıkladı. Ayrıca firma sadece kendisinin değil diğer pek çok girişimin de aynı kararı aldığını belirtti. Mobil uygulama için henüz bir değişiklik yok.

Foursquare yeni platformun büyük bir esneklik sağladığının ve diğer girişimlere de destek verdiğinin altını çiziyor. Kullanıcı tarafında ise bazı renk değişiklikleri dışında belirgin bir farklılık göze çarpmayacak.

Bu kararın arka planında Google'ın Maps kullanımı için firmalardan ücret almaya başlamasının olduğu düşünülüyor. Google Maps'in 1000 tıklama başına 4$ veya yıllık 10 000$'dan başlayan premium üyelik ücretlerinin karşısında MapBox Streets hizmetinin aylık 499$'dan başlayan yüksek kapasiteli kullanım fiyatlandırması oldukça cazip.

Ancak OpenStreetMap hizmetinin henüz ülkemizde ayrıntılı harita bilgileri sunamadığı düşünüldüğünde bunun FourSquare kullanımına nasıl yansıyacağı belirsiz.