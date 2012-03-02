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Foursquare, web arayüzünde Google haritaları kullanmaktan vazgeçti

7 yıl
2,2b
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler lokasyon takip uygulaması Foursquare'in hem web arayüzünde hem de mobil uygulamalarında Google'ın harita hizmetini temel aldığı biliniyor. Ancak bir süredir uygulamanın web sitesine girenler farklı bir harita hizmeti ile karşılaşıyor.
Foursquare ise yaptığı duyuruda web sitesi üzerinde kullandığı Google Maps API'si yerine bundan böyle açık kaynak OpenStreetMap tabanlı MapBox Streets hizmetine yer vereceğini açıkladı. Ayrıca firma sadece kendisinin değil diğer pek çok girişimin de aynı kararı aldığını belirtti. Mobil uygulama için henüz bir değişiklik yok.
Foursquare yeni platformun büyük bir esneklik sağladığının ve diğer girişimlere de destek verdiğinin altını çiziyor. Kullanıcı tarafında ise bazı renk değişiklikleri dışında belirgin bir farklılık göze çarpmayacak.
Bu kararın arka planında Google'ın Maps kullanımı için firmalardan ücret almaya başlamasının olduğu düşünülüyor. Google Maps'in 1000 tıklama başına 4$ veya yıllık 10 000$'dan başlayan premium üyelik ücretlerinin karşısında MapBox Streets hizmetinin aylık 499$'dan başlayan yüksek kapasiteli kullanım fiyatlandırması oldukça cazip.
Ancak OpenStreetMap hizmetinin henüz ülkemizde ayrıntılı harita bilgileri sunamadığı düşünüldüğünde bunun FourSquare kullanımına nasıl yansıyacağı belirsiz.

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SEO-Uzmanı 7 yıl
GMap bilgi güncellemesi açısında, oldukça geri kaldı !
bu yüzden artık ! wikimapia.org/... kullanıyoruz !
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DD252Admin 4 yıl
Openstreetmap çok yol aldı Türkiye'de. FourSquare haritaları oldukça başarılı, özellikle büyük şehirlerde. Tabii ki "Taşra" için oldukça zaman geçmesi gerekli. Özellikle yeni yol ve kavşaklar bir çok haritadan daha önce OSM haritalarda işlenmiş oluyor.

Bir konuyu unutmamak gerekli. OSM bir kurum değil. Bir gurup gönüllü kullanıcı tarafından sürekli güncel tutulmaya çalışan bir Harita Topluluğu. Fakat buna rağmen bazı bölgelerdeki güncelliği ve doğruluğu şaşırtıcı, umut verici.

Kişisel görüşüm; gerek kullanım gerekse düzenleme kolaylığı yönünde her kullanıcı katkıda bulunursa daha da hızlanacaktır süreç.
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E_Aydin35 7 yıl
Google için pek büyük bir eksik olmamıştır herhalde..:)
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Vatov 7 yıl
Zaten sıkmıştı kullanmayı bırakmıştım
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sertacarslan 7 yıl
Yandex var?
Gayet başarılı, şans tanımak lazım.
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dhyorumcusu 7 yıl
OpenStreetMap'in ülkemizde henüz yaygınlaşmaması kullanıcıları başlarda sıkıntıya sokabilir ama birçok firmanın bu hizmeti tercih etmesi ülkemizde de ayrıntılı haritaların gelmesini sağlayacaktır.
Google maps gerçekten çok güzel bir hizmet ancak neredeyse tekel gibi olmuştu. Rekabetin gelmesi iyidir.
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sniper1.6 7 yıl
ilk yorum benden iyi olmuş
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Kissed by Fire 7 yıl
Aha gitti Mayor'luklar.
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