Freelancer Türkiye’nin Lansmanı

Dünyanın en büyük dış kaynaklı ve kitle kaynaklı çalışma piyasası olan Freelancer, bugün Türkçe web sitesinin -www.freelancer.com- yayınını başlatıyor ve yalnızca altı ayda 50.000 yeni Türk işletmesi yaratmaya ve Türk ekonomisini canlandırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin girişimcilik ruhunu yönlendirecek olan Freelancer.com, iş kurmayı ve dünyanın her yanında ticaret yapmayı hiç olmadığı kadar kolay bir hale getirecek ve Türkiye’nin global e-ticaretinin büyümesine öncülük yapacak.Freelancer, normal maliyetin küçük bir kısmı karşılığında fikirlerini para getiren işletmelere dönüştürmelerini destekleyerek, 4 milyonu aşkın kişinin iş kurmasına ve büyütmesine ya da dünya çapında bağımsız serbest çalışanlar haline gelmesine yardım etmişti.Freelancer tarafından 2.000’i aşkın Türk işletmesi ve serbest çalışanıyla yürütülen bir araştırmaya göre; katılanların %71’i günümüzdeki ekonomik durumda, Türklerin kendi iş yönetimlerini ele alarak, kendileri için daha fazla işletme ve iş kurmaya başlamak zorunda kalacağına inanıyor. Araştırma, katılanların %64’ünün Freelancer’ın Türkiye’deki lansmanının Türkiye’de bir iş kurmayı hiç olmadığı kadar kolay bir hale getireceğine inandığını da açığa çıkarıyor.Araştırma, aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik büyümesi %8’den %2’ye düşerken, katılanların %67’sinin Türkçe Freelancer’ın Türkiye’nin ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürmeye yardımcı olacağına inandığını gösteriyor.Freelancer.com’un lansmanı, zor durumdaki Türk küçük işletmelerini de destekleyerek, ürünlerini dünyanın her yanında pazarlamalarına ve satmalarına yardımcı olacak.Freelancer CEO’su Matt Barrie şöyle kaydediyor: “Türkler kendi işlerini kurarak ekonomiyi canlandırmak isterken, kurulu küçük işletmelerse büyümek için can atıyor. Fikirleri var ama, bankalar ve AB’nin pek az yardımı oluyor."“Freelancer’ın Türkçe Sitesinin lansmanı, Türk ekonomisine büyük bir canlılık kazandıracak. Dünyanın en büyük dış kaynaktan temin web sitesi olarak, Türk işletmelerinin en geniş global işgücü ve online iş piyasasına erişimini sağlayacak. Son derece gerekli olduğu bir anda iş büyümesinin tetikleyecek,” diye belirten Freelancer.com’un Avrupa Direktörü Bill Little ise sözlerine şöyle devam ediyor:“Artık Türklerin yaratıcı fikirlerini alıp, işe dönüştürmek için gerçek bir fırsat var. Dünyanın ileri gelen teknolojik ve iş ilerlemelerinin bazılarını yönlendirenler, Türk girişimcileri ve Türkiye bu yönlendirmede ön sırada olmaya devam etmeli.”Matt Barrie şöyle konuşuyor: “Freelancer’ın faaliyette olduğu her ülkede, insanlar fikirlerini başarılı işlere dönüştürmeyi başardı. Freelancer’ın dünya çapındaki yüz binlerce kullanıcısı, Freelancer’ın global serbest çalışanlar ve işletmeler ağının sunduğu fırsatlara erişmeselerdi, bir iş kuramayacaklarını ve büyütemeyeceklerini söylüyor. Artık Türkiye’de hiç olmadığı kadar çok kişi işler yaratmak istiyor ve Freelancer.com bunu yapmalarına yardımcı olabilir.“Euro ile işlem yapmak ve yerel ödeme yöntemlerini kullanmak gibi yeni özelliklerle, Freelancer.com’da bir proje ilan etmenin ya da iş bulmanın tam zamanı.”