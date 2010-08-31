Fujitsu Deskview İle Windows Geçişleri Şimdi Daha Rahat

Bilişim endüstrisinin liderlerinden Fujitsu?nun yeni duyurduğu DeskView Advanced Migration ve DeskView Load yazılımları, Windows 7 platformuna geçmeyi hedefleyen veri merkezlerinin işini kolaylaştırıyor.

Bulut tabanlı masaüstü sistemlerine geçmeyi planlayan kurumlar için ideal bir destek sağlayan DeskView Advanced Migration, mevcut sistemlerin sanal kopyalarını (virtual image) oluşturma imkanı da tanıyor.

"Dinamik BT Altyapıları" vizyonu doğrultusunda kurumlara yenilikçi teknolojiler sunan Fujitsu, Windows 7 platformuna geçmeyi hedefleyen kurumların altyapı maliyetlerini azaltan iki önemli ürün olan DeskView Advanced Migration ve DeskView Load yazılımlarının duyurusunu yaptı. Fujitsu, DeskView Advanced Migration?ın gelişmiş teknolojisi ile kurum genelinde Microsoft?un en son işletim sistemi Windows 7?yi yaygınlaştırmak isteyen profesyonellerin işini kolaylaştırırken, modası geçmiş donanımların en uygun şekilde güncellenmesi için en gerekli araçları sunuyor.

Fujitsu?nun Yönetilen İşyeri çözümleri içinde tamamlayıcı bir ürün olarak öne çıkan DeskView Advanced Migration, gelişmiş optimizasyon becerileri ile profesyonellerin BT altyapılarında görmeyi arzu ettiği en yüksek performans ve verimlilik düzeyini kendilerine sağlıyor.

Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim, sistem kurulumlarını hızlandıran yeni çözümler hakkında şunları söyledi:

"Fujitsu günümüzün karmaşık bilgi işlem altyapılarına ürettiği çözümlerle profesyonellerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle Ar-Ge?ye büyük yatırımlar yapan Fujitsu, DeskView ailesi gibi yenilikçi ürün ve hizmetlerle Yönetilen İşyeri çözümlerini zenginleştiriyor. DeskView Advanced Migration ve DeskView Load çözümlerimiz, özellikle Windows 7?nin avantajlarından faydalanmak isteyen büyük kurumlara hızlı bir geçiş sürecinin anahtarını sunuyor."

Sistemleri güncelleme zamanı

Küresel krizin etkileri azalmasına rağmen, daralan BT harcamaları nedeniyle şu anda kurumlarda güncelliğini kaybetmiş 70 milyona yakın sayıda PC ve dizüstü bilgisayarın bulunduğu tahmin ediliyor. Birçoğu Microsoft Windows XP işletim sistemine sahip bu eski bilgisayarların artık iş görememe noktasında olduğu ise bir başka gerçek. Bu nedenle garanti dışı kalan PC ve taşınabilir bilgisayarların yüksek bakım maliyetini yönetmek zorunda kalan kurumlar, mevcut bilişim sistemlerini güncellemek ve Windows 7 gibi yeni işletim sistemi sürümlerine yükseltmek için acil eylem planları yapıyor.

BT sistemlerinin yenilenmesi maliyetli olduğu kadar zaman tüketen ve zahmetli bir iştir. Bu nedenle yöneticiler, kurumsal BT altyapılarının güncel kalabilmesi için kendi stratejilerini geliştirmek zorundadır. Microsoft?un en yeni işletim sistemi Windows 7?ye göre optimize edilen Fujitsu DeskView Advanced Migration, kullanıcıların kişisel bilgileri ve bilgisayar ayarlarının büyük bir hızda, kolay ve sınırsız bir şekilde yeni sistemlere aktarılmasını sağlıyor. Bu süreç tamamlandığında DeskView Advanced Migration eski disk sürücülerde kalan tüm kullanıcı verilerini silerek, kurumsal bilgi güvenliğini garanti altına alırken, mevcut donanımların daha sonraki kullanımı için gerekli bilgi işlem ortamını da hazırlıyor.

Donanımdan bağımsız tüm sürümlere uyumlu

DeskView Advanced Migration, tüm Windows PC ve taşınabilir bilgisayar marka üreticilerinin sunduğu donanımlarla uyumlu teknolojisi ve mevcut tüm Windows işletim sistemi sürümlerinden sistem yükseltme seçenekleriyle veri merkezlerine büyük bir esneklik sunuyor. Özellikle Bulut tabanlı masaüstü sistemlerine geçiş planı yapan kurumlar için ideal bir ürün olan DeskView Advanced Migration, bilgi işlem çalışanlarına kullanılan mevcut sistemlerin sanal kopyalarını (virtual image) oluşturma imkanı da tanıyor. Bu sanal kopyalar da fiziksel makinalar gibi gerek duyuldukça rahatlıkla güncellenebiliyor.

Son kullanıcıların tüm belgeleri, uygulamaları ve kişisel bilgisayar ayarları DeskView Advanced Migration ile yeni sisteme sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde taşınabilirken, kullanıcılar, yeni sistemlerinde, Microsoft Office ve Office Outlook?taki kişisel ayarları, sertifikalarını, bağlantı ayarlarını, kişisel klasörlerini ve şablon dosyalarını hemen kullanmaya başlayabiliyor.

Fujitsu, ayrıca, bu yazılımın bünyesinde kullanıcıların diğer farklı özgün yazılımlardaki kişisel veri ve ayarlarını taşıyabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlayan servis bileşenlerine de yer verdi. Böylece büyük sistem değişikliklerine giden kurumlar, üretkenlikten herhangi bir kayıp yaşamadan tüm kullanıcılarının dosya ve ayarlarını yeni makinalara hızlı bir şekilde kurabiliyor.

Tek bir sistem kopyası yeterli

Fujitsu?nun Yönetilen İşyeri çözümleri içinde kendi geliştirdiği yeni DeskView Load yazılımı ise masaüstü PC ve taşınabilir bilgisayarların, ayrı ayrı, kullanıcıya özgü ihtiyaçlara uygun olarak hızlı bir şekilde yapılandırılması için kullanılıyor. Yazılım yükleme ve donanım ekleme gibi süreçlerden çözümlerin yaygınlaştırılmasına kadar tüm süreçlerde Fujitsu?nun DeskView Load çözümü, kullanılan ürünlerin yaşam döngüsü içinde yeniden ve yeniden yüklenmeleri için ihtiyaç duyulan maliyet ve zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Bilgisayarların yüklenmesi sırasında DeskView Load yazılımı, donanımdan ve sürücü yükleme gereksinimlerinden bağımsız olarak hizmet veriyor. Sistemlerin kişiselleştirilmiş yapılandırma ihtiyaçları için tek bir sistem kopyasını kullanan bu çözüm, kurum içinde bu hizmetleri sunmak için özel bir sistem ayırma veya merkez oluşturma gereksinimini de ortadan kaldırıyor. Böylece mevcut BT altyapısı ve kaynakların gereksiz yere kullanımı da önlenmiş oluyor.

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