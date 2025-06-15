Benchmark uygulaması 3DMark, Apple silicon işlemcili Mac'ler için kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör macOS için 3DMark programı Steam üzerinden erişime açıldı. Yakında Epic Games Store ve doğrudan 3DMark sitesi üzerinden de indirilebilecek. Demosu ücretsiz, ücretli sürümü 35 dolara satılıyor ve yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac’lerle uyumlu.

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macOS için 3DMark neler sunuyor?

macOS için yeni 3DMark, Apple M işlemcili Mac'ler için en doğru oyun performansı karşılaştırmalarını sağlamak üzere tasarlanmış native uygulama. Wild Life Extreme, Solar Bay ve Steel Nomad Light testlerini içeriyor. Daha önce Windows'a özel olan daha zorlu Steel Nomad kıyaslamasını da sunuyor. Tüm karşılaştırmalar, Apple'ın Metal API'sini kullanarak yerel olarak çalışıyor ve sonuçlar Windows, iOS ve Android cihazlardaki puanlarla karşılaştırılabiliyor.

3DMark'ın tam sürümü, birkaç ek özelliğe erişim sunuyor. Bunlar arasında; Steel Nomad sahneleri için Explorer Modu, sonuçları 3DMark.com hesabına kaydetme, daha sürükleyici deneyim için ses, çözünürlük ve döngü için özel ayarlar ve Steam başarıları kazanma yer alıyor.

macOS için 3DMark Steam’den indirilebiliyor ancak zaten uygulamaya sahipseniz macOS sürümünü hiçbir ek ücret ödemeden otomatik olarak indirebilirsiniz.

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