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    Brick Institute: Ürün Yönetimi ve Yaratıcı Tasarımın Buluştuğu Yer

    Brick Institute, ürün yönetimi ve tasarım alanlarında bireylerin ve kurumların gelişimini destekleyen bir eğitim kurumudur. Brick Institute’ün sağladığı eğitim içeriklerine ve hizmetlerine bakıyoruz.

    Brick Institute: Ürün Yönetimi ve Yaratıcı Tasarımın Buluştuğu Ye Tam Boyutta Gör
    Brick Institute, ürün yönetimi ve tasarım alanlarında bireylerin ve kurumların gelişimini destekleyen bir eğitim kurumudur. Bu içerikte meraklısı için, Brick Institute’ün hikayesine bakıp, sağladığı eğitim içeriklerine ve hizmetlerine değineceğiz.

    Brick Institute Nedir? Brick Institue'ün Eğitim Anlayışını Tanıyalım

    Brick Institute, bootcamp’ler, kısa süreli sertifika programları ve kurumsal eğitimler sağlıyor. Bu markanın amacı, kariyer yolculuğundaki profesyonellere özel, sektördeki uzmanlarla uygulamalı eğitimler ve güçlü bir network sunmak. Hem Brick Institute’un hem katılımcıların hem de eğitmenlerin motivasyonu ise yaşam boyu öğrenim ve gelişim… Bu hedef doğrultusunda, Brick Institute’ün şimdiye kadar yaklaşık 200 farklı eğitim gerçekleştirdiğini görüyoruz. Her bir eğitim, katılımcıları konunun uzmanı eğitmenlerle buluşturuyor. Bu eğitimler ise proje çalışmaları, birebir mentörlük ve canlı derslerle katılımcıların yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Eğitimlerin kurgusu ise, kişisel ve profesyonel yaşamı aksatmadan ilerleyebilecek esneklikte planlanmış durumda.

    Brick Institute Kimler için, Hangi Eğitimleri Sağlıyor?

    Brick Institute, teknoloji ve modern dünyaya uyum sağlayan eğitimler sunarak oldukça geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmıştır. Bu katılımcı kitlesinde meslekle yeni tanışanlardan, mesleğinin belki de 20’nci yılında olan uzmanlara kadar çeşitli kıdemden bireyler bulunuyor. Ayrıca Brick Institute, her seviyeden katılımcı için eğitimler sağlarken, kurumları da özelleştirilmiş eğitim içerikleriyle destekliyor.

    Kurumsal eğitimlere baktığımızda, Türk Hava Yolları’ndan İş Bankası’na kadar uzanan güçlü referansları olduğunu görüyoruz. Kısa süreli sertifika programlarında ise UX’e girişten, ürün liderleri için tasarlanmış eğitimlere kadar geniş bir katalog karşımıza çıkıyor. Bootcamp kanadında ise 6 aylık eğitimleriyle UX Okulu ve PM Okulu, sektöre junior seviyede profesyoneller kazandırıyor.

    Brick Institute ile Daha Fazlası

    Brick Institute, eğitimi herkes için erişilebilir kılmayı yalnızca online eğitimlerle değil, farklı formatlardaki bilgi paylaşımları ile de sağlıyor. Bunun ilk örneği ise 2012 yılında kökleri atılan ve bugüne kadar devam eden Alive Konferanslar serisi. Her yıl düzenlenen bu konferans, bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyip zenginleştirecek bir buluşma ortamı yaratıyor. Bu yıl ise Alive ’25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka konferansı gerçekleşti.

    Buna ek olarak Brick Institute, düzenli olarak ürün yönetimi ve tasarım raporlarıyla da sektörün gerçeklerini gün yüzüne taşıyor. Ayrıca Brick Institute’ün çatısı altında barındırdığı topluluk da aktifliğiyle öne çıkıyor. Düzenli olarak mezun etkinlikleri, sektörden uzmanların bir araya gelmesi ve JRUX gibi ücretsiz eğitimler, birlikte gelişmenin önemli formüllerinden.

    Özetle Brick Institute

    Eran Filiba ve Mustafa Dalcı’nın kurucu ortakları olduğu Brick Institute, ürün yönetimi ve tasarım alanlarında bir otorite oluştururken, sektördeki bilgi ve deneyimi daha demokratik ve erişilebilir hale getirmesiyle de pek çok kişinin radarında. Mevcut eğitim kataloğunu en güncel içeriklerle genişleten bu eğitim kurumu, öğrenim kalitesini de sektörün tanınan, uzman isimlerinin eğitmenliğinde de ciddi ölçüde artırıyor. Böylece katılımcılar, sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda gerçek dünyadan uygulamalı deneyimler kazanarak kariyerlerini sağlam adımlarla ilerletebiliyorlar. Özetle, Brick Institute’un vizyonu ve misyonu, kariyerinin her aşamasındaki profesyonellere değer katma hedefi doğrultusunda büyümeyi hedefliyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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