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    Tasarım, Ürün ve Yapay Zeka: Alive '25 Konferansından Öne Çıkanlar

    29-30 Mayıs tarihlerinde Brick Institute tarafından düzenlenen Alive '25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka konferansı'nda neler konuşuldu? Etkinliğin öne çıkan başlıkları neler?

    Tasarım, Ürün ve Yapay Zeka: Alive '25 Konferansında Öne Çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Brick Institute tarafından düzenlenen Alive '25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka konferansı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Konferanstan öne çıkanlar ve en iyi anları sizler için kısaca derledik.

    Alive '25 Nasıl Geçti?

    Tasarım ve ürün yönetiminde yapay zekanın kapsamlı şekilde ele alındığı konferans, 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Point Hotel Barbaros'ta düzenlenen konferansa 500'den fazla kişi katıldı. Bunun yanı sıra, İş Bankası, Aselsan, Trendyol, Sahibinden, Hepsiburada gibi Türkiye'nin önde gelen markaları da etkinlikte yer aldı; yaklaşık 70 şirket konferansa konuk oldu. Konuşmalara göz attığımızda ise hem yurt içinden hem de yurt dışından tanınan isimlerle karşılaştık. Toplam 35 konuşmacı, iki gün boyunca yapay zekanın geleceğine yönelik tahminleri, en iyi uygulamaları ve deneyimleri ele aldı. 

    Ürün Günü'nden Öne Çıkanlar

    Ürün günü, Brick Institute kurucusu Eran Filiba’nın, bilginin paylaşımına ve sürekli öğrenmeye odaklanan konuşmasıyla açıldı. Ardından, The Art of AI Product Development kitabının yazarı Janna Lipenkova sahneye çıktı. Sunumlar, paneller ve fireside chat’lerle şekillenen bugünün öne çıkan iki konusu vardı: Agentic AI ve Vibe PM.

    Agentic AI’ın, generative modellerin ötesine geçerek otonom süreçleri nasıl yönettiğini vaka çalışmaları aracılığıyla gözlemledik. Ateş Yankı Öksüz’ün anlatımıyla Vibe PM’lik ise yeni nesil ürün geliştirme süreçleri olarak karşımıza çıktı. Vibe PM’in, kullanıcıyla sürekli temas halinde olarak sezgisel kararları nasıl desteklediğini ve üretim sürecini nasıl dönüştürdüğünü öğrenme fırsatı bulduk.

    Ayrıca Misas CEO’u Egem Eraslan, Bilyoner CPO’u Melis Tahta Kayhan, Paribu Principal Erman Taylan gibi isimler de konuşmalarıyla dikkat çekti.

    Tasarım, Ürün ve Yapay Zeka: Alive '25 Konferansında Öne Çıkanlar Tam Boyutta Gör

    Tasarım Günü'nden Öne Çıkanlar

    Konferansın ikinci gününde ise yaratıcılığın öne çıktığı, etkileşimli bir tartışma ortamı bizleri karşıladı. Brick Institute ortak kurucusu Mustafa Dalcı, “dakika başına yüksek içgörü” vurgusuyla yüzeysel tekrarlar yerine gerçek öğrenimi öne çıkaran bir açılış gerçekleştirdi. Miro’dan UX Researcher Deniz Kartepe, Zalando’dan Head of Design Emrah Sarıbaz, Şişecam Tasarım Direktörü Değer Demircan Acılıoğlu ve daha birçok ismin konuşmalarıyla birlikte, katılımcıların soruları da devreye girince zengin bir öğrenme deneyimi ortaya çıktı. AI çağında tasarımın ve tasarımcının dönüşümüne dair en iyi örneklerin paylaşıldığı bu konuşmalar, katılımcılar için birer ders niteliği taşıyor.

    Özetle Alive ‘25 Nasıl Geçti?

    Alive ‘25, ürün yönetimi ve tasarım topluluklarını bir araya getirerek sürekli öğrenme ve gelişme hedefini gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yıla büyüyen topluluğu, Alive ‘26 ile yine bir araya getirmek ve büyütmek de bir sonraki konferansın ilk hedefi. Elbette 2026 yılına kadar Alive ‘25 bünyesinde öğrenilenler paylaşılmaya devam edilecek. Belki de 2025 yılı tamamlanmadan bir diğer Alive ile son gelişmeler yakalanmaya çalışılacak. Ayrıca Konferansta yer alan konuşmaların çok yakında Brick Institute Youtube kanalında da yer alacağının haberini duyurmuş olalım!

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