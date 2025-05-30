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    Trump’tan Çin’in kullandığı Çip tasarım yazılımlarına ambargo

    ABD’de Trump yönetimi Çin’in gelişmiş yarı iletkenler üretme kabiliyetini sınırlamaya devam ediyor. Son olarak çip tasarım yazılımı üreten şirketlere Çin’e satış yapmamaları talimatı verildi.

    Trump’tan Çin’in kullandığı Çip tasarım yazılımlarına ambargo Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğindeki yönetim, Çin’in ileri düzey yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlamaya yönelik politikasına bir yenisini daha ekledi. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Endüstri ve Güvenlik Bürosu (BIS), elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları üreten ABD merkezli teknoloji devlerine, Çin’e yönelik satışlarını durdurmaları talimatını verdi.

    Synopsys, Cadence ve Siemens EDA’ya resmi uyarı

    Financial Times’ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Synopsys, Cadence Design Systems ve Siemens EDA gibi sektör devleri bu kısıtlamadan doğrudan etkilendi. Bu üç şirket, Çin’in EDA yazılım pazarının yaklaşık yüzde 80’ini elinde tutuyor. Bu da onları küresel yarı iletken ekosisteminde kritik bir konuma yerleştiriyor. EDA yazılımları, yeni nesil çiplerin tasarımı ve simülasyonu için hayati öneme sahip. Bu yazılımlar, yapay zeka ve ileri seviye bilgi işlem gibi stratejik alanların temelini oluşturuyor.

    Yasağın duyulmasının ardından Wall Street’te bu şirketlerin hisselerinde ciddi düşüşler yaşandı. Synopsys hisseleri yüzde 9,6, Cadence hisseleri ise yüzde 10,7 oranında değer kaybetti. Çin, Synopsys’in 2024 mali yıl gelirinin yaklaşık yüzde 16’sını, Cadence’ın ise yüzde 12’sini oluşturuyordu.

    ABD'nin son adımı, küresel teknoloji rekabetinin daha da sertleştiğini gösteriyor. Çin, ABD’nin artan yaptırımlarına karşılık, kendi yarı iletken ve EDA yazılım sektörünü güçlendirme yönünde agresif yatırımlar yapıyor. Çinli EDA yazılım firmaları Empyrean Technology, Primarius ve Semitronix, haberin ardından borsada yüzde 10’un üzerinde değer kazandı.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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