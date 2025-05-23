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    Türk teknoloji şirketi KOBIL, Almanya’nın dijitalleşmesinde kritik rol üstlenecek

    Almanya'da kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak için Federal Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı kuruldu. Türk teknoloji şirketi KOBIL, Almanya'nın dijitalleşmesinde kritik rol üstlenecek.

    KOBIL, Almanya’nın dijitalleşmesinde kritik rol üstlenecek Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıyor. Almanya, kamu kurumlarının dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yürütmek için Federal Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı (BMDS) kurdu.

    Mayıs ayında faaliyete başlayan bu bakanlık, Almanya’nın dijital altyapısını güçlendirmek, kamu yönetimini modernize etmek ve dijital hizmetleri toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çalışmalara başladı. Yeni bakanlık, dijital kimlik sistemlerinden yapay zekâya, kamu hizmetlerinden veri güvenliğine kadar birçok alanda dijitalleşmeyi koordine edecek merkezi bir yapı olarak konumlanıyor.

    KOBIL'in Geliştirdiği Teknolojiler Kullanılacak

    Almanya’nın dijitalleşmesinde Türk teknoloji şirketi KOBIL önemli rol üstlenecek. KOBIL tarafından geliştirilen dijital teknolojiler Alman Federal Meclisi’nde kullanılıyor. Bu teknolojiler şimdi Almanya’nın çeşitli kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve özel sektörde kullanılacak. KOBIL’in hedefi, Almanya’dan doğan güvenlik odaklı dijitalleşme vizyonunu, Avrupa başta olmak üzere dünya genelindeki kurumlara taşımak. Şirket, bu yeni dönemi yalnızca bir teknolojik atılım değil, aynı zamanda güvenli dijital vatandaşlık ve kapsayıcı dijital toplumlar inşa etme fırsatı olarak görüyor. Merkezi Almanya’nın Worms kentinde bulunan ve 1986’dan bu yana dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren KOBIL, sahip olduğu teknoloji gücü ve sektördeki bilgi birikimiyle dönüşüm sürecine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

    Dijital güvenliğin demokratikleşmesini savunan KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, Almanya’daki yeni yapılanmayı şu sözlerle değerlendiriyor: “Almanya'nın dijitalleşme hamlesini kurumsal bir çatı altına alarak Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı kurması, sadece bir idari reform değil; aynı zamanda dijital çağın gereklerini sistemli biçimde ele alma iradesinin de güçlü bir göstergesi. Almanya’daki bu yeni modelin, Avrupa genelindeki dijitalleşme politikalarına ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Ancak bunun için kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve dijital yetkinliklerin tüm topluma yayılması şart. KOBIL olarak, 35 yıla yakın bir süredir dijital güvenliğin demokratikleşmesini savunuyoruz. Almanya’daki kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve özel sektörle geliştirdiğimiz çözümler bu yeni dönemde referans noktası olacaktır. Yeni kurulan bakanlığın özellikle dijital kimlik altyapılarının güvenli biçimde yaygınlaştırılması, dijital vatandaşlık uygulamalarının hız kazanması ve kamu hizmetlerinin online ortama taşınması yönündeki hedefleri doğrultusunda, KOBIL’in teknolojik birikimi ve uygulama deneyimi bu noktada katma değer yaratacaktır.’’

    Güven ortamının oluşmadan dijitalleşmenin sürdürülebilir olmayacağının altını çizen Koyun, ‘’İnsanların ve kurumların dijital ortamlarda kendilerini güvende hissetmesini sağlamak bizim ana vizyonumuz. Çünkü dijitalleşme sadece teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda güvene dayalı bir toplumsal dönüşümdür. Kullanıcıların kişisel verilerini korumak, kurumların dijital ortamda itibarını ve operasyonel sürekliliğini sağlamak dijital sistemlerin başarısında belirleyici rol oynar. Bu anlayışla geliştirdiğimiz Secure SuperApp, Identity Wallet ve Application Shielding gibi yenilikçi çözümler, çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinden uygulama içi güvenlik katmanlarına kadar kapsamlı bir güvenlik mimarisi sunuyoruz. Bu ürünlerimizle yalnızca bireysel kullanıcıların değil, kamu kurumları ve finansal kuruluşların da dijital güvenlik ihtiyaçlarına yüksek standartlarda hizmet sağlıyor’’ şeklinde konuştu.

    Bugün aralarında Alman Federal Meclisi, Airbus, Société Générale ve Türkiye’den VakıfBank ile Kredi Kayıt Bürosu’nun da yer aldığı yüzlerce kurumun güvenliğini sağlayan KOBIL, 2024 itibarıyla 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Şirket; Almanya, İsviçre, ABD, İngiltere ve Türkiye’deki ofisleri, BDDK uyumlu ürün mimarisi ve Türkiye’deki iki Ar-Ge merkezi ile hem yerel hem de küresel ölçekte teknoloji üretmeye devam ediyor.

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