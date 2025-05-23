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    Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı Başlıyor!

    Ürün yöneticilerinin ve tasarımcıların merakla beklediği merakla beklediği, Brick Institute tarafından düzenlenen Alive ‘25'e sayılı günler kaldı. Alive ‘25 nedir? Alive ‘25 konuşmacıları kimler?    

    Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı Başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Alive ‘25, tasarım ve ürün dünyasında yapay zekanın neleri değiştirdiğini, gelecekteki etkisini ve iş akışlarını nasıl dönüştürdüğünü masaya yatırıyor. Brick Institute tarafından düzenlenen bu buluşma, sahneye tasarım ve ürün yönetiminde uzmanları çıkarıyor. Ayrıca bu konferans, katılımcılara ilham verici konuşmalar, deneyim paylaşımları ve vaka çalışmalarını vaat ediyor. Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı, 29-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

    Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansında Katılımcıları Neler Bekliyor?

    İki gün sürecek olan bu etkinliğin ilk günü, 29 Mayıs’ta ürün yönetiminin öncüleri sahne alacak. 30 Mayıs’a geldiğimizde ise tasarımcıların yakından tanıdığı isimlerin konuşmalarını dinleyeceğiz.

    Bu konferansta yer alacak konuşmacılardan bazıları:

    • Midas'ın CEO'su Egem Eraslan
    • Zalando Head of Design'ı Emrah Sarıbaz
    • Miro Senior Researcher’ı Deniz Kartepe
    • Bilyoner CPO’su Melis Kayhan Tahta
    • Polymet CEO'su Yusuf Hilmi
    • Booking Holding Senior Product Director'ı Cem Tonguç
    • Tasarım Danışmanı Serdal Korkut Avcı
    • The Art of AI Product Development kitabının yazarı Janna Lipenkova
    • Voxal Consulting Senior CX Danışmanı Gökhan Kara ve çok daha fazla uzman isimle karşılaşıyoruz!

    Ayrıca dikkat çeken konuşmalar arasında şunlar yer alıyor:

    • Vibe PM: AI ile Ürün Yönetimi
    • Ölçeklenmiş Araştırmanın Yükselişi: Yapay Zeka Destekli Ürün Araştırmalarıyla İnovasyona Yön Vermek
    • AI ile Fikirden Tasarıma
    • Ürün Geliştirmek Mümkün mü?
    • Değişim Zamanlarında Ürün Yönetimi

    Bu Konferans Neden Kritik Bir Önem Taşıyor?

    Brick Institute CEO’su Eran Filiba ise bu buluşmanın asıl misyonunu şu şekilde aktarıyor:

    "Bizim gözümüzde yapay zekanın iki değeri var; hem kendi işimizi daha etkin ve verimli yapmamızı sağlaması hem de müşterilerimiz, şirketlerimiz için değer yaratması. Alive '25 konferansında da bu iki değeri nasıl hayata geçireceğimizi, bunu bizzat başarmış olan kişilerden dinleyeceğiz. Amacımız konferans sonrasında katılımcı şirketlerin yapay zeka kullanımını artırarak hem piyasada hem de şirket içerisinde değer yaratılmasına ön ayak olmak."

    Kısacası bu buluşma, katılımcı bireylerin profesyonel hayatlarında yeni pratikler edinmesine ve şirketlerin değer yaratmasına olanak sağlamak için düzenleniyor.

    Bir Bakışta Alive ‘25

    Yapay zeka hem iş süreçlerini, hem ürünleri, hem de müşteri beklentilerini baş döndürücü bir hızla değiştiriyor. Bu gibi zamanlarda belirsizlik artarken, Alive ‘25 ise tasarım ve ürün alanında nelerin bizleri beklediğini ve bize düşenleri bu iki günlük konferans boyunca ele alıyor. Yani Brick Institute’un da ifade ettiği gibi, bu buluşmanın asıl amacı geleceğin tuğlalarını inşa etmek. Tam da bu yüzden, Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı, 29-30 Mayıs'ta İstanbul Point Hotel Barbaros'ta konuklarını bekliyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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