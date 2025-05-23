Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı Başlıyor!

Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansında Katılımcıları Neler Bekliyor?

İki gün sürecek olan bu etkinliğin ilk günü, 29 Mayıs’ta ürün yönetiminin öncüleri sahne alacak. 30 Mayıs’a geldiğimizde ise tasarımcıların yakından tanıdığı isimlerin konuşmalarını dinleyeceğiz.

Bu konferansta yer alacak konuşmacılardan bazıları:

Midas'ın CEO'su Egem Eraslan

Zalando Head of Design'ı Emrah Sarıbaz

Miro Senior Researcher’ı Deniz Kartepe

Bilyoner CPO’su Melis Kayhan Tahta

Polymet CEO'su Yusuf Hilmi

Booking Holding Senior Product Director'ı Cem Tonguç

Tasarım Danışmanı Serdal Korkut Avcı

The Art of AI Product Development kitabının yazarı Janna Lipenkova

Voxal Consulting Senior CX Danışmanı Gökhan Kara ve çok daha fazla uzman isimle karşılaşıyoruz!

Ayrıca dikkat çeken konuşmalar arasında şunlar yer alıyor:

Vibe PM: AI ile Ürün Yönetimi

Ölçeklenmiş Araştırmanın Yükselişi: Yapay Zeka Destekli Ürün Araştırmalarıyla İnovasyona Yön Vermek

AI ile Fikirden Tasarıma

Ürün Geliştirmek Mümkün mü?

Değişim Zamanlarında Ürün Yönetimi

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Bu Konferans Neden Kritik Bir Önem Taşıyor?

Brick Institute CEO’su Eran Filiba ise bu buluşmanın asıl misyonunu şu şekilde aktarıyor:

"Bizim gözümüzde yapay zekanın iki değeri var; hem kendi işimizi daha etkin ve verimli yapmamızı sağlaması hem de müşterilerimiz, şirketlerimiz için değer yaratması. Alive '25 konferansında da bu iki değeri nasıl hayata geçireceğimizi, bunu bizzat başarmış olan kişilerden dinleyeceğiz. Amacımız konferans sonrasında katılımcı şirketlerin yapay zeka kullanımını artırarak hem piyasada hem de şirket içerisinde değer yaratılmasına ön ayak olmak."

Kısacası bu buluşma, katılımcı bireylerin profesyonel hayatlarında yeni pratikler edinmesine ve şirketlerin değer yaratmasına olanak sağlamak için düzenleniyor.

Bir Bakışta Alive ‘25

Yapay zeka hem iş süreçlerini, hem ürünleri, hem de müşteri beklentilerini baş döndürücü bir hızla değiştiriyor. Bu gibi zamanlarda belirsizlik artarken, Alive ‘25 ise tasarım ve ürün alanında nelerin bizleri beklediğini ve bize düşenleri bu iki günlük konferans boyunca ele alıyor. Yani Brick Institute’un da ifade ettiği gibi, bu buluşmanın asıl amacı geleceğin tuğlalarını inşa etmek. Tam da bu yüzden, Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı, 29-30 Mayıs'ta İstanbul Point Hotel Barbaros'ta konuklarını bekliyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Alive ‘25: Tasarım ve Üründe Yapay Zeka Konferansı Başlıyor!