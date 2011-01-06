Futjisu, Intel Oak Trail tabanlı 10.1-inç tabletini gösterdi

Japon elektronik üreticisi Fujitsu, tablet bilgisayar pazarına yabancı bir isim sayılmaz. Yıllardır döndürülebilir ekrana sahip tablet notebook'lar hazırlayan firma, doğrudan tablet pazarını hedef alacak çözümler üzerinde de çalışıyor. İşte bu çözümlerin ilki olan Windows 7'li modelin ikinici çeyrekte yani Nisa-Haziran döneminde çıkacağı bildiriliyor.

Intel'in tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni platformunu temel alan tablet, 1.66GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisini kullanacak ve işlemciye entegre Z600 grafik biriminden faydalanacak. 2GB bellekle geleceği ve çıkartılabilir pil gibi detaylara sahip olacağı belirtile tablet, 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak.

Fujitsu ayrıca Android tabanlı tablet bilgisayar da hazırlıyor. Honeycomb kod aldı Android 3.0 işletim sistemine sahip olacak bu modelin yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.