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GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek

GPD'den gelecek yeni Win Max adlı oyun bilgisayarı modeli, geçen modelin aksine AMD Ryzen gömülü işlemcilerini barındıracak. Bu işlemciler ultrabook performansını elde taşınabilir alette sunacak.
4 hf.
5,7b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Nintendo Switch konsoluyla birlikte yeniden hareketlenen taşınabilir oyun bilgisayarları arasında AMD işlemciler de gittikçe yükseliyor. Intel ile rekabette şimdiye kadar geri kalmış olan, hatta mobil platformda hemen hemen tamamen her şeyi kaybetmiş AMD, yeni nesil Ryzen’ler ile yerini geri kazanmaya çalışıyor. 
Hong Kong merkezli GPD (GamePad Digital) firması, birkaç yıldır elde tutulabilir bilgisayarlar üretiyordu. İlk GPD Win 2016 yılı Ekim’inde tanıtılmıştı ve ikinci jenerasyon Win 2 ise 2018 Mayıs’ta çok daha güçlü bir donanımla sunulmuştu. 
Şimdiki versiyon olan Win Max ise sızdırılan görselde de ortaya çıktığı üzere AMD Ryzen V1605B ile gelecek. Geçen yılın modelinde (kapak görselinde) Intel Core m3-7Y30 ve Intel HD Graphics 615 bulunuyordu. Bu değişim ile oyunlarda ciddi bir performans artışı gerçekleşecek ve cihazın boyutuna rağmen termal sorunlarla karşılaşılmayacak.

AMD Ryzen Embedded V1605B özellikleri:

  • İşlemci çekirdeği sayısı: 4
  • İş parçacığı sayısı: 8
  • CPU maksimum frekans: 3,6GHz
  • CPU taban frekans: 2GHz
  • TDP (Termal tasarım gücü): 12-25W

Yürütülen test yazılımlarına göre bu donanım:

  • Fortnite - 100fps (720p, düşük ayarlar)
  • Overwatch - 70fps (720p, düşük)
  • Rainbow Six Siege - 60fps (720p, düşül)
  • CS:GO - 120fps (720p, yüksek)
  • Dota 2 - 50fps (720p, yüksek)
  • GTA V - 50fps (720p, orta)
  • League of Legends - 95fps (720p, çok yüksek)
AMD’nin bu mobil platformu daha önce açıklanan SMACH Z oyun bilgisayarında da karşımıza çıkmıştı. Bu dâhili işlemci küçük boyutu ve düşük güç tüketimine rağmen yolda oyun oynamak için harika bir alet olacaktır.
GPD’ye göre E3 konferansı sonunda hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimiz bilgisayar, bu yılın ikinci-üçüncü çeyreğinin sonlarında tanıtıalcak.

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DH Misafiri 3 hf.
ekranın arkasına da pil koyup birde lte şebekeye bağlanırsa cihaz süper önceki sürümü başka site tanıttı ama adı üstünde önceki yenisi daha gelişmiş ise iyi olmuş bence.
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innformatics 3 hf.
Dogru bir karar olmus.
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Darknesia 3 hf.
Kısa sürede elde patlayacak çöp olma yolunda gidecek bir cihaz.
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The white warrior 3 hf.
Reklam için söylemeyeyim ama önceki versiyonu webtekno incelemişti. Gta 5 acayip kasıyordu
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DH Misafiri 3 hf.
İş amaçlı kullanırım. Oyunda ekstrası olur. Müthiş bir cihaz. Şayet bekleneni verirse harika olur.
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contik 3 hf.
Çinliler AMD Ryzen kullanan, Nintendo Switch formunda bunun gibi ucuz el konsolları ile piyasayı donatırlarsa yılların hayali gerçek olur. cebinde gezdir metroda gta, lol oyna sonra eve gel klavye fare ekran bağla masa üstünde devam et.
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karaköy_soğancısı 3 hf.
valla tasarımı birçok telefondan daha kullanışlı bence harika olmuş :)
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Biyturs_OnSr 4 hf.
PUBG listede yok
Test edilen oyunların değerleri çok iyi. Merakla bekliyorum gelmesini. Çok merak ettiğim bir cihaz.
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