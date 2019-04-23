GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek

Nintendo Switch konsoluyla birlikte yeniden hareketlenen taşınabilir oyun bilgisayarları arasında AMD işlemciler de gittikçe yükseliyor. Intel ile rekabette şimdiye kadar geri kalmış olan, hatta mobil platformda hemen hemen tamamen her şeyi kaybetmiş AMD, yeni nesil Ryzen’ler ile yerini geri kazanmaya çalışıyor.

Hong Kong merkezli GPD (GamePad Digital) firması, birkaç yıldır elde tutulabilir bilgisayarlar üretiyordu. İlk GPD Win 2016 yılı Ekim’inde tanıtılmıştı ve ikinci jenerasyon Win 2 ise 2018 Mayıs’ta çok daha güçlü bir donanımla sunulmuştu.

AMD Ryzen Embedded V1605B özellikleri:

İşlemci çekirdeği sayısı: 4

İş parçacığı sayısı: 8

CPU maksimum frekans: 3,6GHz

CPU taban frekans: 2GHz

TDP (Termal tasarım gücü): 12-25W

Yürütülen test yazılımlarına göre bu donanım:

Fortnite - 100fps (720p, düşük ayarlar)

Overwatch - 70fps (720p, düşük)

Rainbow Six Siege - 60fps (720p, düşül)

CS:GO - 120fps (720p, yüksek)

Dota 2 - 50fps (720p, yüksek)

GTA V - 50fps (720p, orta)

League of Legends - 95fps (720p, çok yüksek)

SMACH Z oyun bilgisayarında da karşımıza çıkmıştı. Bu dâhili işlemci küçük boyutu ve düşük güç tüketimine rağmen yolda oyun oynamak için harika bir alet olacaktır. AMD’nin bu mobil platformu daha önce açıklananoyun bilgisayarında da karşımıza çıkmıştı. Bu dâhili işlemci küçük boyutu ve düşük güç tüketimine rağmen yolda oyun oynamak için harika bir alet olacaktır.

GPD’ye göre E3 konferansı sonunda hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimiz bilgisayar, bu yılın ikinci-üçüncü çeyreğinin sonlarında tanıtıalcak.

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Şimdiki versiyon olan Win Max ise sızdırılan görselde de ortaya çıktığı üzereile gelecek. Geçen yılın modelinde (kapak görselinde)vebulunuyordu. Bu değişim ile oyunlarda ciddi bir performans artışı gerçekleşecek ve cihazın boyutuna rağmen termal sorunlarla karşılaşılmayacak.