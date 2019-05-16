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GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?

3 hf.
3,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu?
ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu? 

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MuharremAylar 3 hf. en beğenilen
4k'da 30 fps oynayacağıma 1080p'de 60fps i tercih ederim her zaman
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L.J 3 hf.
Tomb Raider 47 fps. O da muhtemelen ortalama ve yine muhtemelen uzun kullanım değil kart soğukken/yeniyken sıfır tozlu/cıncık gibi thermal paste ile yapılan testler.
Asus dh'nin sponsoru. Bu nedenle yanlı bir test olmuş. Kendimden biliyorum 65 derece sıcaklıktan sonra eşek gibi anırıyor Phoenix kartlar.
Bu videoyu izleyip de büyük beklentilerle almayın bu kartı. İş yapar, yapmaz diye bir şey yok ancak bu test %100 gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmıyor.
Ha ayrıca Itx için ideal olsa da Palit'in StormX kartlarından büyüktür Phoenix kartlar.
Bir de avantajını yazayım Phoenix kartlarının, Dvi girişi olması. Blowerlı Asus kartlsrda yok Dvi mesela.
Asus alacak olanlar Dual ile başlasın(kalın), Rog Strix ile devam etsin. Bunlar dışındaki Asuslar gerçek Asus kalitesini yansıtmıyor. O fiyatlarda ve ebatlarda Palit ve Gigabyte'ın kartları daha başarılı.
Tomb Raider 47 fps. O da muhtemelen ortalama ve yine muhtemelen uzun kullanım değil kart soğukken/yeniyken sıfır tozlu/cıncık gibi thermal paste ile yapılan te...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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deniz_sea 3 hf.
Görselde ki kart Asus gtx1660, grafiklerde ki kart Msi gtx1660?
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al-ozaria 2 hf.
Eğer çıkacaksa asıl 1660ti yerine önce 1660'ın dizüstü ekran kartı piyasaya çıkmalıydı. Nvidia'da biliyor önce bunu çıkarsa 1660ti'nin çok daha az satılacağını. Çakallık işte böyle bir şey. :/
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Wilson Fisk 3 hf.
2k'da oyun oynamanın kıstası nedir?metroda ne varsa dayayıp 60 altı görmek istemiyorum diyorsanız 2080 de yetmiyor ama abartmaya gerek yok o kadar derseniz vega64 1080 2060 falandır 2k'da kurtaracak kartlar.
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leocorte 3 hf.
Mesut Çevik seni çok beğenerek izliyorum. Çok seviyorum be seni. Adamsın. İçimden geldi böyle yazdım.
İncelemen için çok teşekkürler. Başarılar diler Allah gönlüne göre versin.
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MuratBayrakçı 3 hf.
mesut bey merhaba, testte gtx1070 ve 1070ti bulunup da Vega56 bulunmamasına anlam veremedim.
test sonuçlarına bakınca ister istemez GTX1070ti - RTX2060 muadili bir kart yokmuş algısı ortaya çıkıyor.
AMD tarafında bir tane orta üst düzey kartı teste koymak satın alacak insanların daha doğru karşılaştırma yapmasını sağlar, bu seviye kartlarda Nvidia harici satın alma alternatifi yaratırdı.
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Mukarnas 3 hf.
"ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün."
Sicakliklarina bakinca ilgimi cekimiyor, hatta üzerindeki sogutucu blogu gördügümde Asusa yakismayan bir kart oldugunu düsünüyorum. Nerde o DirectCUII ler? bes paralik alu ve heatsinklerden neden tasarruf edilmis?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kaynak: eteknix.com/...
* gtx 1660 ti modeli icin phönix ve duallerin sicakliklari: youtu.be/...
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guzmann06 3 hf. Mukarnas
Kart sessiz ama sıcak. Fan devri düşürlürse her kart sessi çalışır. Aynı dblerde 65-67 derecelerde çalışsa başarılı bulurudum. Stormx tek fanlılar içinde daha başarılı. Hatta en dandik 1660 ti soğutuuc oalrak asusun tek fanlıys garabet dörünmlü duali. Duali alacığıma bunualarım. 2. fan yarısı soğutucu ve pcbye denk bile gelmiyor.
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guzmann06 3 hf.
Biraz ayar kısarak R6 Siege, Pubg ,ayar ksıamayarak fortnite ,cs go gibie spor oyunları oynanır.
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brokengineer 3 hf.
Kart fhd high 100fps kartı. Gidip de zaten bu gpuya qhd monitör bağlamanın bir esprisi yok. Ac oddsey, gr wildlands ve metro exodusu da oynayabilir mi qhd 60fpsde. High ayarlarda bile zor. O zaman qhd 60fps kartı da değil demek ki
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MuharremAylar 3 hf. en beğenilen
4k'da 30 fps oynayacağıma 1080p'de 60fps i tercih ederim her zaman
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L.J 3 hf.
Tomb Raider 47 fps. O da muhtemelen ortalama ve yine muhtemelen uzun kullanım değil kart soğukken/yeniyken sıfır tozlu/cıncık gibi thermal paste ile yapılan testler.
Asus dh'nin sponsoru. Bu nedenle yanlı bir test olmuş. Kendimden biliyorum 65 derece sıcaklıktan sonra eşek gibi anırıyor Phoenix kartlar.
Bu videoyu izleyip de büyük beklentilerle almayın bu kartı. İş yapar, yapmaz diye bir şey yok ancak bu test %100 gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmıyor.
Ha ayrıca Itx için ideal olsa da Palit'in StormX kartlarından büyüktür Phoenix kartlar.
Bir de avantajını yazayım Phoenix kartlarının, Dvi girişi olması. Blowerlı Asus kartlsrda yok Dvi mesela.
Asus alacak olanlar Dual ile başlasın(kalın), Rog Strix ile devam etsin. Bunlar dışındaki Asuslar gerçek Asus kalitesini yansıtmıyor. O fiyatlarda ve ebatlarda Palit ve Gigabyte'ın kartları daha başarılı.
1 Yanıt Yanıtla +7
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MogoLKhan 3 hf. L.J
Asus Dualda fos bir kart aşırı ısınıyor o seridekiler.
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Tunyukuk 3 hf.
1660 Tİ bunun fiyatında olsaydı
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