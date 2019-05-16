GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu?
ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu?
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Asus dh'nin sponsoru. Bu nedenle yanlı bir test olmuş. Kendimden biliyorum 65 derece sıcaklıktan sonra eşek gibi anırıyor Phoenix kartlar.
Bu videoyu izleyip de büyük beklentilerle almayın bu kartı. İş yapar, yapmaz diye bir şey yok ancak bu test %100 gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmıyor.
Ha ayrıca Itx için ideal olsa da Palit'in StormX kartlarından büyüktür Phoenix kartlar.
Bir de avantajını yazayım Phoenix kartlarının, Dvi girişi olması. Blowerlı Asus kartlsrda yok Dvi mesela.
Asus alacak olanlar Dual ile başlasın(kalın), Rog Strix ile devam etsin. Bunlar dışındaki Asuslar gerçek Asus kalitesini yansıtmıyor. O fiyatlarda ve ebatlarda Palit ve Gigabyte'ın kartları daha başarılı.