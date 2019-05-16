GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?

ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu?

ASUS'un Phoenix serisi GTX 1660'ı testte. Boyutları küçük kart soğutması ve sessizliği ile ilgi çekici bir ürün. Bakalım GTX 1660, Full HD üzerinde de iş yapabiliyor mu?