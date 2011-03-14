Galaxy GTX 550 TI video inceleme "Orta seviye'de işler kızışıyor!"

GTX 550 TI, Nvidia tarafında GTS 450'nin yerini alacakken AMD tarafında ise AMD 5770'e kafa tutacak. Bakalım Galaxy'nin GTX 550 TI'ı orta seviyeye yeni bir soluk getirebilecek mi?
F/P ödülü falan da alamaz.Internet cafe açıcam tercihim 25 adet 5770 çünkü parasının hakkını fazlasıyla veriyor ve segmentinde rakipsiz...NVIDIA fanatikleri alsın güle güle kullansın....
50 tl daha ucuza verseler yinede 5770 e değişmem
@Leroyy
GTX560 TI'ın GTX460 1 GB'tan %30-35 civarı daha hızlı olduğunu, bu kartın ise GTX460 768mb'tan bile yavaş olduğunu düşünürsek, bu kartın isminin GT540 olması bile çok daha mantıklı olurdu. Şuan bu kart, güncel seride GTX560 TI'ın altındaki kart ancak performans farkı %70-75 civarı!
Cevabınız için teşekkürler, tabiki google'dan bakmıyorsunuzdur :) .
Söylediğiniz 150 dolarlık fiyata KDV dahil midir? Eğer hariç ise;
Şu an piyasada benim dahil birçok forumcunun alışveriş yaptığı bu siteye bakarsak inventus.com.tr/...
linkteki ürüne göre halen daha iyi bir F/P ürünü müdür?
F/P hesaplaması verdiğiniz değerlere göre:
düşük olan iyi olansa,
Alien vs Predator'a göre
550TI, 150dolar/26= 5.76 dolar
GTX 460, 164 dolar/34= 4.83 dolar
Yanlış mı düşünüyorum?
Fiyatları öğrenmek için google verilerini kullanmıyoruz :) Firmaların Türkiye'deki temsilcilerini aramamız yeterli oluyor.
Ayrıca Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye fiyatları üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yurtdışı fiyatları baz alınacak olsa bu ülkede hiç bir ürün fiyat / performans kategorisinde değerlendirilemezdi.