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Galaxy GTX 550 TI video inceleme "Orta seviye'de işler kızışıyor!"

8 yıl
59,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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GTX 550 TI, Nvidia tarafında GTS 450'nin yerini alacakken AMD tarafında ise AMD 5770'e kafa tutacak. Bakalım Galaxy'nin GTX 550 TI'ı orta seviyeye yeni bir soluk getirebilecek mi?


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DH Misafiri 8 yıl
NVIDIA tarafından ATInin başarılı 5770ine karşı ve M@U arkadaşımızın söylediği gibi elde kalan GPUları değerlendirme adına yapılmış bir hamle.Fakat 1.5 sene sonra,standard olarak 5770i geçemeyen,daha fazla güç tüketen ve O.C kapasitesi çok aşağıda bir kart.
F/P ödülü falan da alamaz.Internet cafe açıcam tercihim 25 adet 5770 çünkü parasının hakkını fazlasıyla veriyor ve segmentinde rakipsiz...NVIDIA fanatikleri alsın güle güle kullansın....
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gkn666 8 yıl
5770 kullanıyorum kartın oc potansiyeli çok yüksek.
50 tl daha ucuza verseler yinede 5770 e değişmem
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DH Misafiri 8 yıl
gts 450 ile aradaki fark oc kapasitesiyle kapanıyor bence gts450 fiyatları 550 ti çıkmasıyla düşerse daha iyi bir seçenek olabilir . 5770 etkilenmez bence oc ile fark atar
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Rainbow6 8 yıl
Ben bi kac sitede incelemelirine baktim berbat gereksiz gucsuz birde fiyati 150 dolar olan bir kart boyle bi kart nasil cikartiyolar piyasaya anlamis degilim gtx460 768mb bundan daha iyi ve su an yurt disi fiyati 120 dolar eger 1 gb alicaksaniz 150-160 dolara alinabiliyor simdi anlamadigim bu kart 150 kaat gtx560 250 dolar seviyesinde eee nerde gtx460 gibi f/p urunleri yaw bu firmalar bizim gozumuzu boyuylar yok soyle yaptik boyle yaptik diye ama aslinda geriye gidiyolar bizi kekliyolar bunlar anlamadim
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X-FI 8 yıl
GTS 450 zaten yiyordu 5770i bu sallar bile... orta segmentlerde kavga var galiba :D
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M@U 8 yıl
Anlaşılan Nvidia, çok fazla sayıda gf104 gpu'su üretmiş ve onları satmanın derdinde. Bu kartın bu fiyat ile satmayacağını biliyor. Eldeki gf104 gpu'ları tükenene kadar da 150$ seviyesinde GTX460 satmaya devam edecek gibi. Daha sonradan da yüksek fiyattan GTX550 TI, GTX560 TI...




@Leroyy

GTX560 TI'ın GTX460 1 GB'tan %30-35 civarı daha hızlı olduğunu, bu kartın ise GTX460 768mb'tan bile yavaş olduğunu düşünürsek, bu kartın isminin GT540 olması bile çok daha mantıklı olurdu. Şuan bu kart, güncel seride GTX560 TI'ın altındaki kart ancak performans farkı %70-75 civarı!
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gserkan_gs 8 yıl
nasıl fiyat performans diyebiliyorlar bu karta anlamadım 5770 in fiyatı 250 tl ye kadar düşmüş gtx 550 nin ise yurt dışı satış fiyatı 150 dolar yani türkiyede 300 tl civarı bi fiyata gelecek demek ve 5770 az farklada olsa gtx 550 den daha iyi ama bu ürüne fiyat performans ödülü veriliyor resmen nvidia tarafını tutmuş donanimhaber nedir bu nvidia sevgisi anlamadım arkadaş ya para mı ödüyorlar ne yapıyorlar da bariz bi fiyat farkı olmasına rağmen f/p diyorsunuz ayıptır günahtır!
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Zeramas 8 yıl
Orta seviye kartlarda Nvidia halen belini doğrultamadı, HD 5770 ile başabaş gitmesi hatta bazı testlerde geride kalması üzücü bir durum birçok oyuncununda orta seviye kartlara ancak para verebildiğini göz önüne alırsak bence HD 5770 bu konuda lider konumda :)
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sabe 8 yıl
Mesut Bey,
Cevabınız için teşekkürler, tabiki google'dan bakmıyorsunuzdur :) .
Söylediğiniz 150 dolarlık fiyata KDV dahil midir? Eğer hariç ise;
Şu an piyasada benim dahil birçok forumcunun alışveriş yaptığı bu siteye bakarsak inventus.com.tr/...
linkteki ürüne göre halen daha iyi bir F/P ürünü müdür?
F/P hesaplaması verdiğiniz değerlere göre:
düşük olan iyi olansa,
Alien vs Predator'a göre
550TI, 150dolar/26= 5.76 dolar
GTX 460, 164 dolar/34= 4.83 dolar
Yanlış mı düşünüyorum?
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Speed-Step 8 yıl
@sabe

Fiyatları öğrenmek için google verilerini kullanmıyoruz :) Firmaların Türkiye'deki temsilcilerini aramamız yeterli oluyor.

Ayrıca Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye fiyatları üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yurtdışı fiyatları baz alınacak olsa bu ülkede hiç bir ürün fiyat / performans kategorisinde değerlendirilemezdi.
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XavierPedro 8 yıl
GTS 550 ismi daha uygun duracak kart, GTX serisindeki intibayla sattırılmaya çalışılan bir kart gibi duruyor, bakalım az ısınma, az güç tüketimi, yüksek hız aşırtma potansiyeli gibi üstün bir yanı varsa piyasası olabilir, ama yoksa sıradan bir kart orta segment kullanıcısını heyecanlandıracak birşeye pek benzemiyor.
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