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GameX 2018: Fuar Turu 1

8 ay
4,6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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GameX 2018 fuar alanını turluyor ve hangi standlarda ne gibi etkinlikler var, ilgi ne durumda, buraya gelenleri neler bekliyor, gibi soruların yanıtlarını arıyoruz.

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Nevfel 8 ay
Ois olan bir kamera ile çekseydiniz ya, başımız gözümüz döndü, izlemek mümkün değil.
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cceviz 8 ay
beynim döndü
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DH Misafiri 8 ay
Nerde bu fuar? Girişimi kac para? onlar hk. bilgi verir misiniz?
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