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GameX 2018: Fuar Turu 2

8 ay
5,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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GameX 2018 fuar alanını turluyor ve hangi standlarda ne gibi etkinlikler var, ilgi ne durumda, buraya gelenleri neler bekliyor, gibi soruların yanıtlarını arıyoruz.

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napolyon94 8 ay
Tunahan tek basina bir seyler yapmaya calismis. Keske yurumek yerine stand kenarinda as cekim ama sabit cekim yapsaymis.
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MnTotoro 8 ay
Bu nasıl çekim? 10sn sonra görüntü titremesinden midesi bulanıyor insanın. Ne anlatıyor, ne çekiyor belli değil.
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