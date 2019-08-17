Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition

Garmin, Instict serisi akıllı saatlerine yeni bir model ekledi. Instinct Tactical Edition adı verilen model gizlilik ve gece görüş modları ile diğer Instinct serisi saatlerden ayrılıyor.
2 sa.
647
19
Cep Tel Aksesuarları
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition

Garmin, askeri temalı ürünlere ilgi duyan müşteriler için Instict serisi akıllı saatlerine yeni bir model ekledi. Instinct Tactical Edition adı verilen saat görece daha dayanıklı bir yapıya sahip ve operasyonel koşullar altında kullanılmaya müsait bazı özellikler sunuyor.

Instinct Tactical Edition saati günümüz akıllı saatlerinden ayıran iki önemli özellik var. Bunlardan ilki tüm kablosuz iletişim yollarını kapatan ve kullanıcının GPS konumunu hem depolamayı hem de paylaşmayı kesen “gizlilik” modu. Bu modda konum bilgisi ekranda kullanıcıya gösteriliyor bile olsa hiçbir şekilde dışarısı ile paylaşılmıyor.

Saati özellikli hale getiren diğer bir yenilik ise gece görüş modu. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde ekran arka ışığı gece görüş dürbünü kullanan kişilerin görebileceği bir hal alıyor.

Garmin’in Instict serisinde bulunan askeri standartlara sahip olan saat, 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile ısı ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. Cep telefonuna gelen bildirimleri de gösteren akıllı saat GPS, GLONASS ve Galileo konum izleme yetenekleriyle donatılmış.

Standart olan spor aktiviteleri takibini yapabileceğiniz saatte macera odaklı aktivite takip özellikleri unutulmamış. Jumpmaster adı verilen takip yöntemi sayesinde paraşütle atlayış faaliyetlerini izlemek bu saatle mümkün.

Fiber polimer malzemeyle kaplı kasa ve delikli silikon kayışla gelen ürün, akıllı saat modunda 14 gün ve Garmin’in UltraTrac adını verdiği tasarruf modunda ise 40 gün pil ömrü vadediyor. Saatin yurtdışı fiyatı 350 dolar olarak belirlenmiş.



https://newatlas.com/garmin-instinct-tactical-edition/61087/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition Sonraki Milyonlarca cihazı etkileyen yeni bir Bluetooth güvenlik açığı tespit edildi 4 sa. iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir 5 sa. Twitter özel mesajlara filtre özelliği getiriyor 6 sa. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi Avrupa'ya geliyor 6 sa. Huawei'in giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli TENAA'da listelendi 7 sa. Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı 7 sa. Amerikan polisinin izinsiz DNA topladığı iddia ediliyor 8 sa. Porsche Taycan'ın 0-200 km/s hızlanma süresi 10 saniyenin altında 8 sa. Samsung Galaxy M serisinin 3 farklı modelinin teknik özellikleri sızdırıldı 9 sa. Logitech iki yeni performans odaklı mekanik klavye duyurdu 9 sa. 2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmenize gerek yok 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var 10 sa. Büyücüyü Kurtar mobil oyunu free-to-play oldu 12 sa. Redmi de televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor 13 sa. Nintendo, yakın zamanda Switch alanlara yeni modelle değiştirme imkanı sunuyor 14 sa. Segway-Ninebot kendi kendine şarj istasyonuna giden scooter tanıttı 14 sa. 2si1 | AMD'den Nvidia'yı bitirecek hamle 15 sa. Gizemli bir Redmi modelinin görselleri ortaya çıktı 23 sa. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim! 1 gün Nvidia CEO’su: Işın izleme desteği olmayan ekran kartı almak çılgınlık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kayra sana uzuluyorum ve yardimci olmak istiyorum
DH Forum
Artık dizelin de espirisi kalmadı diyenler
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim