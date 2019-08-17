Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition

Garmin, askeri temalı ürünlere ilgi duyan müşteriler için Instict serisi akıllı saatlerine yeni bir model ekledi. Instinct Tactical Edition adı verilen saat görece daha dayanıklı bir yapıya sahip ve operasyonel koşullar altında kullanılmaya müsait bazı özellikler sunuyor.

Instinct Tactical Edition saati günümüz akıllı saatlerinden ayıran iki önemli özellik var. Bunlardan ilki tüm kablosuz iletişim yollarını kapatan ve kullanıcının GPS konumunu hem depolamayı hem de paylaşmayı kesen “gizlilik” modu. Bu modda konum bilgisi ekranda kullanıcıya gösteriliyor bile olsa hiçbir şekilde dışarısı ile paylaşılmıyor.

Saati özellikli hale getiren diğer bir yenilik ise gece görüş modu. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde ekran arka ışığı gece görüş dürbünü kullanan kişilerin görebileceği bir hal alıyor.

Garmin’in Instict serisinde bulunan askeri standartlara sahip olan saat, 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile ısı ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. Cep telefonuna gelen bildirimleri de gösteren akıllı saat GPS, GLONASS ve Galileo konum izleme yetenekleriyle donatılmış.

Standart olan spor aktiviteleri takibini yapabileceğiniz saatte macera odaklı aktivite takip özellikleri unutulmamış. Jumpmaster adı verilen takip yöntemi sayesinde paraşütle atlayış faaliyetlerini izlemek bu saatle mümkün.

Fiber polimer malzemeyle kaplı kasa ve delikli silikon kayışla gelen ürün, akıllı saat modunda 14 gün ve Garmin’in UltraTrac adını verdiği tasarruf modunda ise 40 gün pil ömrü vadediyor. Saatin yurtdışı fiyatı 350 dolar olarak belirlenmiş.

https://newatlas.com/garmin-instinct-tactical-edition/61087/