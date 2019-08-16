Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi

2020 yılının sonuna doğru çıkması beklenen yeni nesil PlayStation ile ilgili bir söylenti haberi daha geldi. Habere göre konsolun GPU'su 2 GHz saat hızında çalışacak.
1 sa.
1,2b
107
5
Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi
Tam Boyutta Gör

Söylenti haberleri teknoloji dünyasının vazgeçilmezlerinden. Çoğu zaman yanlış bilgiyi doğruymuş gibi gösteren bu haberler, bazen de güvenilir kaynakların yaptığı sızıntılar neticesinde doğru çıkabiliyor.

2020 yılı sonlarına doğru çıkması beklenen yeni nesil konsollardan PlayStation 5 ise sık sık sızıntı ve söylenti haberlerine maruz kalıyor.

Son gelen sızıntı haberi de güvenilir olarak kabul edilen Komachi adlı Twitter hesabından geldi. Sosyal paylaşım platformunda kullanıcı tarafından yapılan sızıntıda Oberon APU’sunda kullanılacak GPU’ya ait saat hızları görülebiliyor.

AMD Navi platformuna ait özelleştirilmiş bir GPU’nun kullanılması beklenen konsoldaki birimin GEN2 saat hızı ise tam 2 GHz hızında. Söz konusu frekans, güç anlamında konsolu AMD’nin Navi 5700 GPU’sunun önüne taşırken RTX 2080’e eş değer bir performans vadediyor. Bahsi geçen saat hızının RDNA mimarisinde 9.2 TF işlem kapasitesine, Xbox One’da kullanılan GCN mimarisine göre ise neredeyse 14 TF güce eriştiği belirtiliyor. Bu da Xbox One’ın iki katından daha fazla güç anlamına geliyor.

Yapılan paylaşımın bir iddia olduğu varsayımını bir kenara bırakırsak yeni nesil PlayStation 5’in sunacağı söz konusu performans ile PC’dekilere benzer grafik kalitesini sonunda konsollarda da görebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.  



https://wccftech.com/playstation-5-powerful-rtx-2080/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 dk.
Yani demek istiyorsun ki hocam. RTX 2080 performansı sunucak ve sadece 4000 5000 TL olucak. Konsol çok daha uygundur PC'ye göre demek istiyorsun galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 8 dk.
oyunları sadece grafikleri için oynayan ergenlere dert olan durum
olayın optimizasyon olduğunu anlamamakta ısrar eden tipleri de sallamayın. çıkacak olan konsollara bakmaya gerek yok. donanımsal olarak daha güçsüz olan ps4'ün exclusive oyunlarına bakmanız yeterli
tartışmanın anlamı yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edd121 49 dk.
yabancı basından gördüğüm sızıntılarda xbox 10.7 tflop ps5 de ise 10.2 tflop diye bi haber görmüştüm.sanırım hangisinin rami veya cpu su bariz farklı olursa o daha çok öne çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 1 sa.
36 cu 2 ghzde 9,2 tf ediyor , en dusuk ihtimal bu 2 ghz hizinda olursa gpu, 40 cu ile 10,24 tf yapar.reseterada saglam bir kaynak hem scralett hem ps5'in 9,2 tfden daha fazla olacagini soyledi, bu durumda bu hizda 10,24 tf olmasi daha olasi oda 5700xtden yuzde 10 filan daha guclu demek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Painkiller. 1 sa.
Biri bu insanlara rtx 2080 veya eşdeğer olacak amd kartının kaç para olduğunu öğretmeli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 41 dk. iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi Sonraki Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir 12 sa. Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor 13 sa. Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı 13 sa. Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı 14 sa. Apple'ın giyilebilir ürün satışları iPad ve Mac satışlarını geride bırakmak üzere 14 sa. Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı 15 sa. Windows 10’un yeni aylık güncellemesiyle tehlikeli solucanlara karşı önlem alındı 16 sa. Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi 16 sa. Saç ekimi mutlu son | 4. ve son video 16 sa. Realtek yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 17 sa. CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi 18 sa. Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı 19 sa. Realme, 64MP çözünürlüğündeki kamerasını duyurdu 19 sa. Volkswagen'den üstü açılabilen crossover: T-Roc Cabriolet 20 sa. Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı 21 sa. DSLR kameralar da fidye yazılımına maruz kalabilir 22 sa. Wear OS ile çalışan Misfit Vapor X duyuruldu 22 sa. Monster'da Bu Hafta - The Witcher 3: Wild Hunt 22 sa. OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek 23 sa. Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
FOSİL ÜYELERİ GÖRELİM
DH Forum
Atmosferik motor çağdışıymış!!!
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim