PlayStation 5’in RTX 2080’e eş değer performans göstereceği söylentisi

Tam Boyutta Gör

Söylenti haberleri teknoloji dünyasının vazgeçilmezlerinden. Çoğu zaman yanlış bilgiyi doğruymuş gibi gösteren bu haberler, bazen de güvenilir kaynakların yaptığı sızıntılar neticesinde doğru çıkabiliyor.

2020 yılı sonlarına doğru çıkması beklenen yeni nesil konsollardan PlayStation 5 ise sık sık sızıntı ve söylenti haberlerine maruz kalıyor.

Son gelen sızıntı haberi de güvenilir olarak kabul edilen Komachi adlı Twitter hesabından geldi. Sosyal paylaşım platformunda kullanıcı tarafından yapılan sızıntıda Oberon APU’sunda kullanılacak GPU’ya ait saat hızları görülebiliyor.

AMD Navi platformuna ait özelleştirilmiş bir GPU’nun kullanılması beklenen konsoldaki birimin GEN2 saat hızı ise tam 2 GHz hızında. Söz konusu frekans, güç anlamında konsolu AMD’nin Navi 5700 GPU’sunun önüne taşırken RTX 2080’e eş değer bir performans vadediyor. Bahsi geçen saat hızının RDNA mimarisinde 9.2 TF işlem kapasitesine, Xbox One’da kullanılan GCN mimarisine göre ise neredeyse 14 TF güce eriştiği belirtiliyor. Bu da Xbox One’ın iki katından daha fazla güç anlamına geliyor.

Yapılan paylaşımın bir iddia olduğu varsayımını bir kenara bırakırsak yeni nesil PlayStation 5’in sunacağı söz konusu performans ile PC’dekilere benzer grafik kalitesini sonunda konsollarda da görebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://wccftech.com/playstation-5-powerful-rtx-2080/