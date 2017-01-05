Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor

Samsung’un akıllı saat pazarındaki önemli oyuncuları Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri artık iOS ekosistemi ile uyumlu hale geliyor. Samsung hazırlıklarını tamamlamak üzere.
2 yıl
5,8b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı ve hatta beta dosyasının sızdırılıp jailbreak’li cihazlarda kullanılmaya başlandığı Gear S iOS sürümü için mutlu son yaklaşıyor. Uygulama çok yakında kullanıma sunulacak.

Çok Yakında

Samsung’un akıllı saat pazarında önemli bir görev üstlenen Gear S serisi şu anda sadece Android cihazlar ile uyumlu. Bu bakımdan çok büyük bir kitleye sahip olan iOS ekosistemine erişemiyor. Samsung bunun üstesinden gelmek için yaklaşık iki yıldır çalışmalar yapıyor. Firma test aşamasının bitmek üzere olduğunu ve kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Gear S iOS sürümü Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri ile Gear Fit 2 fitness bilekliğine göre geliştirildi. Bunun haricinde herhangi bir cihaz ile uyumlu değil. Ayrıca iOS tarafında en düşük iPhone 5 ve iOS 9 işletim sisteminin olması gerekiyor.

Samsung cephesinde daha fazla kullanıcı kazanmak anlamına gelen Gear S iOS sürümü, Apple cephesinde ise daha fazla alternatif anlamına geliyor. Apple Watch, Pebble, Android Wear gibi markaların yanında pazarın en önemli oyuncusu da artık seçenekler arasında.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera"

Kullanıcılar Gear İle Bağlan seçeneğini işaretleyerek kolayca Gear cihazlarına erişebilecek. Gear S2 şimdiye kadar Samsung’un en çok sattığı akıllı saat konumunda. Gear S3 ise kısa süre önce duyuruldu ve selefine göre daha gelişmiş özellikler barındırıyor. Ülkemizde de 1200TL-1300TL aralığında saati bulmak mümkün. Gear S iOS sürümünün yılın ilk yarısına kadar tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor. 

 

https://www.sammobile.com/2017/01/05/gear-s3-gear-s2-and-gear-fit-2-ios-support-is-finally-live/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exterminant 2 yıl
applecılar savaş açar samsunga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
broodofqueen 2 yıl
Güzel haber, ben saati çok beğendim(şeklini, tasarımını) ama iOS desteği yok diye incelemeleri bile izlemedim. En önemlisi saate benzemesi. Apple Watch gibi özgün oma çabasında olmamışlar, saate benzetmişler çok da güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Çevremde saati beğenip fakat kullanamayan İphone kullanıcıları vardı güzel oldu bu haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nallartingodzillasi 2 yıl
Adam akıllı saat kullanmak applecılarında hakkı tabi. Aferin samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 2 yıl
cok dalga konusu olurlar son betada telefonda konusuyorum saat kolumda hala tıtriyor. bence henuz hazır değil.. bu arada fit2 içinde app hazır. tizen expertte hepsi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 2 yıl
kocaman. Benim gibi ince bilekli insanlara pek uygun değil. duvar saati gibi duruyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 2 yıl
akıllı saat konusunda samsung çok başarılı çok beğeniyorum gel gelelim iki gün ara ile şarj etmek akıl işi değil
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miex 2 yıl dobrasam
dobrasam
akıllı saat konusunda samsung çok başarılı çok beğeniyorum gel gelelim iki gün ara ile şarj etmek akıl işi değil

Yatmadan once saatle mi uyuyor herkes anlamiyorum ki. Yatarken masada kablosuz sarja koyarsiniz her saat gibi olur biter bence sarji 12 saat bile gitse kafidir. Bana problem edilmesi sacma geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı 2 yıl Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı 2 yıl Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek 2 yıl Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı 2 yıl Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor 2 yıl App Store'un 2016 karnesi: Geliştiricilere 20 milyar dolar ödendi 2 yıl Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor 2 yıl Eski Apple mühendislerinden kablosuz park sensörü 2 yıl Nanoteller sayesinde her yerde elektronik baskı görebiliriz 2 yıl LG’den sesle kontrol edilebilen, LCD ekranlı buzdolabı: Smart InstaView 2 yıl TP-Link, CES 2017'de yeni ağ ürünlerini tanıttı 2 yıl 1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie 2 yıl LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu" 2 yıl Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme 2 yıl Samsung QLED TV serisi karşınızda 2 yıl Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor 2 yıl PARDUS kamu kuruluşlarında zorunlu hale geliyor 2 yıl Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak 2 yıl Ortamdaki radyasyonu ölçen cihaz: Dosima 2 yıl Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor Sonraki Samsung Galaxy S8'in ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı 2 yıl Tehlikeli görevler için yerli insansız kara aracı: ANKEBOT 2 yıl Acer Aspire VX oyun dizüstü bilgisayarı: Fiyat/performans iddiasında 2 yıl Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı 2 yıl Nvidia GeForce Now ile oyunlar, düşük sistemlerde bile akıcı çalışacak 2 yıl GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada 2 yıl LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost 2 yıl SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek 2 yıl Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu 2 yıl Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü 2 yıl Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera 2 yıl Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD 2 yıl LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir 2 yıl Uvify Draco ile Drone yarışlarına hazırlanın 2 yıl Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim