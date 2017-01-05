Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor

Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı ve hatta beta dosyasının sızdırılıp jailbreak’li cihazlarda kullanılmaya başlandığı Gear S iOS sürümü için mutlu son yaklaşıyor. Uygulama çok yakında kullanıma sunulacak.

Çok Yakında

Samsung’un akıllı saat pazarında önemli bir görev üstlenen Gear S serisi şu anda sadece Android cihazlar ile uyumlu. Bu bakımdan çok büyük bir kitleye sahip olan iOS ekosistemine erişemiyor. Samsung bunun üstesinden gelmek için yaklaşık iki yıldır çalışmalar yapıyor. Firma test aşamasının bitmek üzere olduğunu ve kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Gear S iOS sürümü Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri ile Gear Fit 2 fitness bilekliğine göre geliştirildi. Bunun haricinde herhangi bir cihaz ile uyumlu değil. Ayrıca iOS tarafında en düşük iPhone 5 ve iOS 9 işletim sisteminin olması gerekiyor.

Samsung cephesinde daha fazla kullanıcı kazanmak anlamına gelen Gear S iOS sürümü, Apple cephesinde ise daha fazla alternatif anlamına geliyor. Apple Watch, Pebble, Android Wear gibi markaların yanında pazarın en önemli oyuncusu da artık seçenekler arasında.

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Kullanıcılar Gear İle Bağlan seçeneğini işaretleyerek kolayca Gear cihazlarına erişebilecek. Gear S2 şimdiye kadar Samsung’un en çok sattığı akıllı saat konumunda. Gear S3 ise kısa süre önce duyuruldu ve selefine göre daha gelişmiş özellikler barındırıyor. Ülkemizde de 1200TL-1300TL aralığında saati bulmak mümkün. Gear S iOS sürümünün yılın ilk yarısına kadar tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.