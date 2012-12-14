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Gelecek yıl 7 inçlik tabletler 150$ altına inecek

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Amazon'un hamlesiyle son dönemlerde 7 inçlik tatmin edici özelliklere sahip tablet modellerini 199$ fiyat etiketiyle görme imkanımız oldu. Bu segmentte ise genelde tablet fiyatları 150$-200$ arasında değişiyor. Ancak bileşen fiyatlarında yaşanan düşüş modellere de olumlu olarak yansıyor. 

TrendForce tarafından yapılan bir araştırmaya göre üreticiler bazı bileşenler ucuz versiyonları tercih ederek fiyatı 150$ altına çekebilecek. Bunların başında ekran geliyor. 

7 inçlik bir tabletin maliyetinin yüzde 35-40'ını ekran ve dokunmatik panel oluşturuyor. Şu anki tabletlerde kullanılan 7 inçlik daha geniş görüş açısı sunan FFS ekran yerine daha hızlı tepkime veren ve gölgelenmeyi azaltan TN LCD ekran tercih edildiğinde, yüzde 50 oranında panel maliyeti azalıyor. 

Ayrıca dokunmatik panelde çift cam veya tümleşik tek cam yerine hassasiyetten biraz fedakarlık yaparak cam-film-film tipi panel tercih etmek de yüzde 70 oranında masrafı azaltıyor. Tahmini olarak bu tercihler tablette 25$ tasarruf sağlıyor. 

Bunun yanında RAM tipini değiştirerek 7$ tasarruf sağlanırken, 8GB ve 4GB eMMC belleklerle maliyet azalıyor. 

İşlemci olarak ise Cortex-A7/A9 tabanlı ve 40/55 nm fabrikasyon sürecine sahip Asyalı üreticilerin çözümleri de 12$a kadar birim fiyatını düşürüyor. Böylece 50$'a kadar maliyet azalması olurken, performans anlamında ise dikkate değer bir düşüş yaşanmıyor.

Büyük üreticilerin bu tür çözümlere yönelmesi gelecek yıl 150$ altı segmente ilgiyi artıracakken, Çinli ucuz tablet üreticilerini de zorlamaya başlayacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20121214PD200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 6 yıl
İyide Mediamarkt 2 aydır 7" Android tabletleri KDV dahil 99 liraya satıyor, bu haber iPhone vs falan markalı tabletleri kastediyor anlaşılan. Eğer öyleyse bunun KDV siyle vs falan 400 lirayı bulur, markalı bile olsa millet 99 liraya satılan varken yine talep görmez.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Türkiye ap ayrı bir ülke. Hayal ederiz sadece.
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lyridder 6 yıl
Beklemeye devam. Daha hızlı olsa bu işler keşke.
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cengizhan1903 6 yıl
ya türkiyede?
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DH Misafiri 6 yıl
Fransa da yasiyorum.15 gün önce bir tane galaxy tab2 7.0 aldim. 8gblik wifi. 140€ iki yil garantili.Insallah Türkiyem'de de ucuzlar.
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alito 6 yıl
Türkiye için La Fonten masalı olur bu işler
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TempleJoker 6 yıl
Türkiye'de bu vergiler olduğu sürece bu fiyatlar bize yansımaz
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Cool Boy 6 yıl
Türkiye için geçerli değil bu rakamlar..
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xxxx1 6 yıl
parantez açalım luften...(Türkiye hariç!..)
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zeona 6 yıl
biz yine 600-700 lira verecegiz ne anladim ben cümbüsten.
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