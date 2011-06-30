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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelid yeni işlemci soğutucusu Tranquillo Rev.2'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Gelid Tranquillo isimli işlemci soğutucusunun ikinci revizyonunu duyurdu. 2009 yılında pazara sunulan ilk modelin güncellenmiş versiyonu olan 74 x 125 x 153 mm boyutlarındaki yeni soğutucu, dört adet bakır ısı borusuna, bakır taban, alüminyum yapraklara ve 750 - 1500 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana sahip. 

Piyasada satılmakta olan modern işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan Tranquillo Rev.2, AMD'nin soket AM2/AM2+/AM3, Intel'in ise LGA 775/1155/1156/1366 işlemcileriyle kullanılabiliyor. GC-2 termal macunla birlikte gelen yeni soğutucu 5 yıllık garanti ile sunulurken, yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 40 dolar olarak açıklandı. 

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séquestre 8 yıl
Güzel bir ürün ..
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knnkpln 8 yıl
"İşlemci soğutma teknolojisinde devrim."Böyle bir başlık buna uygun bir tasarım ama nerede.
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Mimar SaNAN 8 yıl
FİYATI YAKLAŞIK : 40X1,5=60 + %18 kdv =70TL %10 kar =77 yol 3 tl =80 burası TR =90 VEYA 100 TL
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Tunyukuk 8 yıl
Uygun bir fiyatla sunulursa boyutları nedeniyle (153mm yükseklik) tercih edilebilir hale gelir.
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6.cadde 8 yıl

Mimar SaNAN

FİYATI YAKLAŞIK : 40X1,5=60 + %18 kdv =70TL %10 kar =77 yol 3 tl =80 burası TR =90 VEYA 100 TL


100TLye satılırsa kimse almaz bunu.
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