Gelid yeni işlemci soğutucusu Tranquillo Rev.2'yi duyurdu

Komponent üreticisi Gelid Tranquillo isimli işlemci soğutucusunun ikinci revizyonunu duyurdu. 2009 yılında pazara sunulan ilk modelin güncellenmiş versiyonu olan 74 x 125 x 153 mm boyutlarındaki yeni soğutucu, dört adet bakır ısı borusuna, bakır taban, alüminyum yapraklara ve 750 - 1500 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana sahip.





Piyasada satılmakta olan modern işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan Tranquillo Rev.2, AMD'nin soket AM2/AM2+/AM3, Intel'in ise LGA 775/1155/1156/1366 işlemcileriyle kullanılabiliyor. GC-2 termal macunla birlikte gelen yeni soğutucu 5 yıllık garanti ile sunulurken, yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 40 dolar olarak açıklandı.