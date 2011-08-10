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Geliştiriciler Android Market ödeme problemlerinden rahatsız

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların ve mobil uygulamaların gelişmesiyle artık yeni bir pazar oluştu. iOS, Android, Windows Phone 7, webOS, Symbian ve Blackberry platformları için uygulama geliştiren ve bundan tatmin edici paralar kazanan bir geliştirici ordusu ortaya çıkmış durumda. 

Geliştirici ordusu büyüdükçe uygulama mağazalarının zamanında geri ödeme yapması önemli konulardan birisi haline geldi. Bu konuda bugüne kadar 2 milyar dolardan fazla ödeme yapan Apple bir numara. Ancak zaman zaman ödeme konularında sıkıntı yaşanmıyor değil.

Bir kısım Android uygulama geliştiricileri son haftalarda Android Market destek forumlarına yaptıkları şikayette kendilerine ödenen para ile satılan uygulama sayısının birbirini tutmadığını belirtiyor.

Problem 26 Temmuz’da ortaya çıktı halen giderilemedi. Bazı geliştiriciler satılan uygulamaların yarısına bile ödeme alamamaktan şikayetçi. Uygulamaların satın alma prosedürleri tamamlanmasına rağmen geliştiricilerin hesabına yatmıyor.

Google dün yaptığı resmi duyuruda problemin farkında olduklarını ve gidermek için büyük bir çaba sarfettiklerini açıkladı. Mağdur olan geliştiricilerle tek tek mail yoluyla iletişim kurularak 1 Eylül’deki ödemede eksik kalan kısımlar da tamamlanacak. 

Mali konularda yaşanan problemler bir geliştiricinin veya çalışanın tahammül edemeyeceği tek şey. Google buna kısa sürede çözüm bulacaktır ancak devamlı yaşanacak sıkıntıların de gelişticileri Android’den uzaklaştıracağı muhakkak.

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alito 7 yıl
bu tür sorunlara ve zararlı yazılımlara hızlı bir şekilde çözüm bulunmalı yoksa android ios'a yetişemeyecek.
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RCY - 34 7 yıl alito
alito
bu tür sorunlara ve zararlı yazılımlara hızlı bir şekilde çözüm bulunmalı yoksa android ios'a yetişemeyecek.

Android'in ios'a yetismesine daglar kadar fark var bence :)

Birde gelistiricilerin sorununa cozum bulunmazsa ve onlarda android'den uzaklasirlarsa android kesinlikle ios'a yetisemez.
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Volkanbaba 7 yıl
Androidi çok seven biri olarak en sevmediğim kısmı marketi.Sıkı denetim yok çöp uygulama dolu en kısa zamanda markete sıkı kurallar koymaları lazım
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-mehmet- 7 yıl
indiragandi yapacaktı çahaalll
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invisible 7 yıl
Olur böyle şeyler:)
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Elektronikotin 7 yıl
Aynı durum Google Adsense için de geçerli, Google nedense ödeme konusunda biraz cimri davranıyor :)
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