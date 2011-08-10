Geliştiriciler Android Market ödeme problemlerinden rahatsız

Mobil platformların ve mobil uygulamaların gelişmesiyle artık yeni bir pazar oluştu. iOS, Android, Windows Phone 7, webOS, Symbian ve Blackberry platformları için uygulama geliştiren ve bundan tatmin edici paralar kazanan bir geliştirici ordusu ortaya çıkmış durumda.





Geliştirici ordusu büyüdükçe uygulama mağazalarının zamanında geri ödeme yapması önemli konulardan birisi haline geldi. Bu konuda bugüne kadar 2 milyar dolardan fazla ödeme yapan Apple bir numara. Ancak zaman zaman ödeme konularında sıkıntı yaşanmıyor değil.





Bir kısım Android uygulama geliştiricileri son haftalarda Android Market destek forumlarına yaptıkları şikayette kendilerine ödenen para ile satılan uygulama sayısının birbirini tutmadığını belirtiyor.





Problem 26 Temmuz’da ortaya çıktı halen giderilemedi. Bazı geliştiriciler satılan uygulamaların yarısına bile ödeme alamamaktan şikayetçi. Uygulamaların satın alma prosedürleri tamamlanmasına rağmen geliştiricilerin hesabına yatmıyor.





Google dün yaptığı resmi duyuruda problemin farkında olduklarını ve gidermek için büyük bir çaba sarfettiklerini açıkladı. Mağdur olan geliştiricilerle tek tek mail yoluyla iletişim kurularak 1 Eylül’deki ödemede eksik kalan kısımlar da tamamlanacak.





Mali konularda yaşanan problemler bir geliştiricinin veya çalışanın tahammül edemeyeceği tek şey. Google buna kısa sürede çözüm bulacaktır ancak devamlı yaşanacak sıkıntıların de gelişticileri Android’den uzaklaştıracağı muhakkak.