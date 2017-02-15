General Mobile 4G Nougat 7.1.1 incelemesi "Yazılımsal 3D Touch geldi"

Bu videoda General Mobile'ın Android One programındaki 4G'sine gelen Nougat 7.1.1 güncellemesini ele alıyoruz.

Öncelikle GM 4 olsun, GM 5 veya tepe model GM 5 Plus olsun, bunların hepsi Türkiye pazarında, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla segmentlerindeki tek Android 7 ve üstü telefonlar. Android One programının meselesi de bu zaten, programa dahil telefonlar segmenti, fiyatı segmenti ne olursa olsun ne güncelleme çıktıysa önce size ulaşıyor. Şahsen güncelleme konusunda ihtiyatlı kullanıcılar için ciddi bir tercih sebebi olduğunu düşünüyorum.

Peki Android 7.1.1 Nougat güncellemesi telefona neler getirdi? Tema anlamında stok Android arayüzü devam ediliyor haliyle, iki sürümü yan yana koyduğunuzda görsel anlamda bir fark sezemiyorsunuz, sonuçta ara bir güncelleme bu, fonksiyonellik açısından getirileri var ve ilki 3D Touch. Normalde donanımsal olarak desteklendiğinde basınç gücünüze göre uygulama için farklı menüler açılmasını sağlayan bir özellik, GM 4’e ise basılı tutarak yeni bir menücüğün açılmasını sağlar şekilde getirilmiş.

Mesela YouTube uygulamasında Trend videolar, Abonelikler ve Ara gibi başlıklar ön plandayken, Google Drive’da Ara, Tara, Yükle, Takvim uygulamasında hatırlatıcı ve etkinlik oluşturma, Kişiler’de ise kişi ekle gibi fonksiyonlar öne çıkarılmış. Chrome, Gmail, Ayarlar, Haritalar gibi daha birçok yerel uygulamada bu açılır menülere yer verilmiş ama mesela bir Facebook veya Twitter üçüncü parti diyebileceğimiz uygulamalarda yoklar.



İkinci olarak eklenen, belki çoğumuz “Niye yok acaba?” demedik ama telefonu kapatma menüsündeki “Yeniden başlat” butonu, olması gerekiyordu, 7.1.1 ile geldi diyebiliriz.



Üçüncü büyük ve görsel değişiklik ise arama ekranında. Eski ekranda aramayı yanıtlamak için sağa, reddetmek için parmağınızı sola çekerken şimdi yanıtlamak için yukarı, reddetmek için aşağı şeklinde değiştirilmiş. Açıkçası sağ sol yerine yukarı aşağı çekmek çok daha ergonomik, rahat bir hareket.



Daha önce de belirttiğim gibi, Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ara bir güncelleme olduğu için değişim değil fonksiyonellik getirmiş, 3D Touch güzel ve kullanılası bir eklenti olmuş.



Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

