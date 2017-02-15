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General Mobile 4G Nougat 7.1.1 incelemesi "Yazılımsal 3D Touch geldi"

2 yıl
62b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda General Mobile'ın Android One programındaki 4G'sine gelen Nougat 7.1.1 güncellemesini ele alıyoruz.
Öncelikle GM 4 olsun, GM 5 veya tepe model GM 5 Plus olsun, bunların hepsi Türkiye pazarında, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla segmentlerindeki tek Android 7 ve üstü telefonlar. Android One programının meselesi de bu zaten, programa dahil telefonlar segmenti, fiyatı segmenti ne olursa olsun ne güncelleme çıktıysa önce size ulaşıyor. Şahsen güncelleme konusunda ihtiyatlı kullanıcılar için ciddi bir tercih sebebi olduğunu düşünüyorum.
Peki Android 7.1.1 Nougat güncellemesi telefona neler getirdi? Tema anlamında stok Android arayüzü devam ediliyor haliyle, iki sürümü yan yana koyduğunuzda görsel anlamda bir fark sezemiyorsunuz, sonuçta ara bir güncelleme bu, fonksiyonellik açısından getirileri var ve ilki 3D Touch. Normalde donanımsal olarak desteklendiğinde basınç gücünüze göre uygulama için farklı menüler açılmasını sağlayan bir özellik, GM 4’e ise basılı tutarak yeni bir menücüğün açılmasını sağlar şekilde getirilmiş.
Mesela YouTube uygulamasında Trend videolar, Abonelikler ve Ara gibi başlıklar ön plandayken, Google Drive’da Ara, Tara, Yükle, Takvim uygulamasında hatırlatıcı ve etkinlik oluşturma, Kişiler’de ise kişi ekle gibi fonksiyonlar öne çıkarılmış. Chrome, Gmail, Ayarlar, Haritalar gibi daha birçok yerel uygulamada bu açılır menülere yer verilmiş ama mesela bir Facebook veya Twitter üçüncü parti diyebileceğimiz uygulamalarda yoklar.

İkinci olarak eklenen, belki çoğumuz “Niye yok acaba?” demedik ama telefonu kapatma menüsündeki “Yeniden başlat” butonu, olması gerekiyordu, 7.1.1 ile geldi diyebiliriz.

Üçüncü büyük ve görsel değişiklik ise arama ekranında. Eski ekranda aramayı yanıtlamak için sağa, reddetmek için parmağınızı sola çekerken şimdi yanıtlamak için yukarı, reddetmek için aşağı şeklinde değiştirilmiş. Açıkçası sağ sol yerine yukarı aşağı çekmek çok daha ergonomik, rahat bir hareket.

Daha önce de belirttiğim gibi, Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ara bir güncelleme olduğu için değişim değil fonksiyonellik getirmiş, 3D Touch güzel ve kullanılası bir eklenti olmuş.

Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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Giresunlufuk 2 yıl en beğenilen
Gayet güzel oldu çakma 3D touch. Ama hiç kullanmıyorum. Aklıma bile gelmiyor.
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engink 2 yıl
volte desteği hala yok, sd410 destek veriyor,yazılımda kapalı.
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oskurrr 2 yıl engink
>Gm5 pluss da da 7.1 güncellemesi ile volte özelliği gitmişti :) Türktelekom zaten desteği vermiyor. veren sadece vodafone ve Turkcell di... BAkalım bu teknolojinin daha fazla yayılmasını bekleyeceğiz belliki
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Black_Wolf14 2 yıl
Bu güncelleme yüklenince kamerada mavi ışık sorunu olmuyor mu? Kardeşimin telefonu sırf bu yüzden 7.0'da şu anda.
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BekirTemel 2 yıl
Apple dava açacaktır :D
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eumeriusfarukus 2 yıl
Bu tip videoların altına herşeyi yazı olarak koymanız çok güzel.
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underlater 2 yıl
Valla şu arama yanıtlama benim işime gelmedi. Çünkü kullandığım kılıfta kapağı açmadan soldan sağa çekerek yanıtlamak için gerekli boşluk vardı. Şimdi o boşluk yalan oldu :) Neyse yazılım güncellensin de varsın yalan olsun. İnşallah uygulama güncellemeleri ile ilgili yapılan geliştirmeyi de alırız. En çok onu bekliyorum :)
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YolumBilgelik 2 yıl
Konu başlığı 90 gün önce gelen bir şeyden bahsetmektedir. Ayrıca Twitter'da bu özelliğin olmadığı vurgulanmıştır. Fakat Twitter'da da var.
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computeron 2 yıl
Ban göre hikaye..şekerleme isimleri ile birkaç görsellik kat olsun bitsin..
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kadirgumussoy 2 yıl
GM5Plus arama ekranı güncellenmedi ?
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Grkwnxs 2 yıl
Artık launcher a önem verilmeli bence hala büyük eksiklikler var tema desteği, gelen bildirim sayısını ikon üzerinde görme vs 3. parti uygulamalara gerek kalmadan biraz daha özelleştirme imkanı olması gerek
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rtsbora 2 yıl
Nova Launcher kullanıyorum. Nova'da 3D touch menüleri var. AOSP romunda da güç butonuna uzun basınca Reboot seçeneği çıkıyor.
Not: Moto G + AOSP 6.0.1 romu kullanıcısı
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