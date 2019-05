General Mobile GM 5 Plus inceleme videosu "Saf Android deneyimi"

Saf Android deneyimini modern donanımla sunan General Mobile GM 5 Plus, 1000TL fiyat seviyesinin yeni lideri olmak istiyor. Peki bu telefon ne kadar iddialı, tüm detayları mercek altında.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bu videomuzda General Mobile'ın yeni telefonu GM 5 Plus'ı mercek altına alacak, detaylarına yakından bakacağız. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan teknik özelliklerle videomuzda devam edelim.

5.5-inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 617 işlemcisinden, Adreno 405 grafik biriminden ve 3GB RAM'den güç alıyor. 32GB depolama kapasitesi sunan GM 5 Plus, 128GB'a kadar microSD hafıza kartı desteğin sunuyor.

Ana kamerası 13MP, ön kamerası da 13MP çözünürlüğünde olan telefon, Cat7 sınıfı modemiyle 4.5G üzerinde saniyede 100 Megabit upload hızı vaad ediyor, buna ek olarak MIMO destekli 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.1 ve USB Tip-C ile geliyor. VoLTE yani Voice over LTE yani 4.5G üzerinden yüksek kalitede sesli görüşme olanağı da tanıyan GM 5 Plus, Android 6.0.1 ile gelirken, ihtiyaç duyduğu gücü ise hızlı şarj ile desteklenen 3100mAh kapasiteli pilden sağlıyor.

Tasarımla devam edelim isterseniz. Bu telefonun en güçlü olduğu yanlardan biri de hiç şüphe yok ki göze hoş gelen görünüm sunması. Metal çerçeveye sahip olan dolayısıyla yüksek mukavemet hissiyatı yaratan telefonun yumuşak dokulu arka kapağı, avuç içerisinde keyifli bir deneyim sunuyor. 5.5-inç boyutundaki ekranın 2.5 boyutlu olması yani kenaralardan bir miktar kıvrım yaparak devam etmesi, tutuşu güçlendiren unsurlardan bir diğeri.

%79 seviyesindeki ekran kasa oranıyla günümüzün modern tasarım değerlerini yakalamakta sorun çıkarmayan cihaz, boyutları itibariyle büyük bir telefon olduğu için tek elle kullanıma yatkın değil. Bu arada az önce arka kapaktan bahsettim, bu telefon teknik olarak kapağa sahip olmakla birlikte, pratikte kapaklı olduğunu söylemek çok kolay değil. Çünkü kapağın varlığı cihazın serviste daha kolay tamir edilebilmesi için düşünülmüş. Ama ne güzel ki, çıkarması bir miktar uğraştırsa da kapağın çıkartılabildiğini görmek önemli çünkü bu telefonun garantisi sona erdiğinde yaşanacak pil sorununda bir miktar bilgi ve tecrübeye sahip kullanıcı, pilini değiştirebilecek.

GM 5 Plus'ta güç düğmesi ve ses açma kapama butonları cihazın sağ tarafında toplanmış. Erişmesi kolay ve kullanması rahat diyebilirim. Ancak ne var ki bu butonların yüksekliği olması gerekenden bir miktar fazla gibi, özellikle kot pantolon cebinde telefonun güç düğmesinde oluşabilecek baskı ile telefonun açılması muhtemel görünüyor, etkilerini ancak uzun süreli kullanımda görebileceğiz.

Telefonun ön yüzünde üst tarafa ön kamera, kamera için flaş ve sensörler, alt kısma ise bildirim ışığı konumlandırılmış. Sanal butonlara sahip olan cihazın önünde ekstra bir bir unsur bulunmuyor. SIM kart ve SD kart slotunun solda olduğu cihazın üst bölümünde ise anten şeritleri ve kulaklık girişi bulunuyor. Dikkatli bakarsanız kulaklık girişinin dairesel formunu arka kapak tamamlıyor çünkü giriş boşluğu aynı zamanda kapağı çıkartmak için esnekliği sağlıyor.

GM 5 Plus'ın arkasında bir miktar dışa çıkıntı yapan kamera, dikey konumlanmış çift LED Flaş, general mobile ve Android One logoları yer alıyor. Toparlaycak olursam eğer, General Mobile GM5 Plus tasarım olarak güzel görünen, malzeme ve işçilik kalitesiyle güven veren başarılı bir cihaz olmuş. Gönül isterdi ki önde, yanda veya arkada bir parmakizi okuyucusu da olsun fakat şu aşamada görünen o ki Google'ın Android One öncelikleri arasında bu düşünülmüyor.

Donanım tarafında her zaman olduğu gibi ilk olarak ekrana göz atalım isterseniz. LTPS IPS ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. Buradaki LTPS ifadesi, panelde kullanılan silikon transistörün yapısını ifade ediyor. Düşük ısılı polisilikon LCD olarak açabileceğim bu teknolojide ekran tepkisellik konusunda hızlı, piksel yoğunluğu yüksek ve daha iyi entegre olabiliyor. Entegrasyondan kastım cam ile panel arasındaki zorunlu boşluğun mümkün olduğu kadar kısa tutularak ikonlar sanki camın üzerindeymiş gibi etki yaratması. Piksel yoğunluğu 400'ün üzerinde olan ekran genel olarak keskin, renk üretimi de fena değil ancak doygunluk oranı biraz daha iyi ayarlanabilirmiş sanki. Ekranın parlaklık düzeyi ise kendi sınıfı için makul düzeyde. Bu arada 5.5-inç boyutundaki ekran Gorilla Glass 4 ile koruma altında.

Gelelim işlemci kısmına. General Mobile GM5 Plus, Snapdragon 617 ile geliyor. Bu kısmı iyi anlamak gerekiyor çünkü teknik olarak karşımızda yan özellikleri geliştirmiş bir Snapdragon 615 duruyor. Tamamı Cortex-A53 tasarımını kullanan 8 çekirdeğin güç verdiği işlemcide bu çekirdekler 4'erli iki kümeye ayrılıyor ve bir küme 1.5GHz, diğeri ise 1.2GHz'de çalışıyor.

Snapdragon 615'de üreticilere 1.7GHz frekans seviyesi seçenek olarak sunulurken, 617'de ise malesef bu yok. Ancak diğer taraftan bellek hızı desteği 800MHz'den 933MHz'e yükseltmiş ve GPU için bir miktar daha yüksek bantgenişliği sağlanarak kısmen de olsa rahatlaması sağlanmış. 4K video desteği sunmayan platform, Snapdragon 615'den farklı olarak 1080p'de sadece 30 kare değil 60 kare/saniye hızındaki videoları da çözümleyebiliyor. Ama Bence Snapdragon 617'nin en büyük özelliği Qualcomm'un X8 modemi ile geliyor olması.

Kategori 7 sınıfına denk gelen bu modem, saniyede 300 Megabit indirme ve 100 Megabit yükleme hızı sunuyor. Özellikle yükleme hızı Cat9 modemlerce bile şu aşamada desteklenmiyor, gerçekten ilginç. Ayrıca modemin çift yönlü carrier aggregation yeteneği de var yani modem, farklı frekans seviyelerini eş zamanlı olarak kullanarak daha verimli 4.5G deneyimi sunabiliyor.

Bu işlemcinin GM5 Plus'da yapabildikleri ise ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklılık gösteriyor. İşlemci performansı genel olarak yeterli düzeyde GPU ise bence bu telefona yakışacak seviyede değil. Çünkü her zaman dediğim gibi Adreno 405 GPU'sunun ideal performansı 720p çözünürlükte kendini belli eder, Full HD'de sorunlu oyun oynattığını söyleyemem ancak sunduğu deneyim oyundan oyuna yer yer farklılık gösteriyor bu çözünürlükte. Ayrıca grafik yoğun oyunlarda kimi zaman zorlandığını da hissedebiliyorsunuz. General Mobile, bu telefonun fiyatını bir miktar daha yüksekte tutup örneğin Snapdragon 652 ile sunabilseymiş harika olurmuş. Son bir not olarak elimdeki cihazın, özellikle uzun süren oyun deneyiminde ısındığını ve bu durumu kullanıcısına hissettirdiğini de paylaşmak isterim dostlar.

Kamera kısmı kağıt üzerinde fena görünmüyor. Largan'ın 5 parçalı lensi ile desteklenen 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframlı ana kamera, telefonun hitap ettiği segmenti için yeterli performansı sunabiliyor. 4K video kaydı yapamayan kameranın bence sıkıntı yaratan tek yönü, kayıt tuşuna basktıktan sonra görüntünün galerideki kayıt süresinin bir miktar uzun olması. LED Flaş ile desteklenen ön kamera ise sorumluluğunun bilincinde ve işini iyi yapıyor diyebilirim. Tüm bunlara ek olarak hem ön hem de arka kamera doğal çözünürlük seviyesine 4:3 formatta çıkabiliyor, 16:9 formatta çekim yapmak isterseniz çözünürlük 13MP'in altına düşüyor.

Yazılım tarafı ise General Mobile GM5 Plus'ı tarif etmenin en kolay yolu. Android One programının üyesi olan cihaz saf Android deneyimi sunuyor ve vanilla arayüz ile yani standart Android ekranı ile geliyor. Ekstra herhangi bir arayüz özelleştirmesine sahip olmayan telefonun arayüzü iyi ve tepkilsel çalışıyor.

Tabi bazı anlarda standart Android arayüzü bir miktar sıkıcı gelebilir ve daha fazlasını isteyebilisiniz çünkü başta kamera olmak üzere sıklıkla kullanılan çeşitli araç ve uygulamalarda kimi zaman değişik özellik ve ince ayar seçenekleri arayabiliyoruz. Bu seviyedeki pek çok cihaz gibi telefonun internet deneyimi de iyi, bence Chrome özellikle mobil cihazlarda hala biraz hantal ancak günün sonunda internet konusunda umduğunuzu buluyorsunuz diyebilirim.

Telefonun 3100mAh kapasiteli pili bir günü tamamlama noktasında kullanıcısını strese sokmuyor lakin daha fazlasına da en azından elimdeki cihaz itibariyle çok fazla izin vermiyor. GM5 Plus özelinde sanıyorum ki ekranın enerji yönetimi ve pil tüketimi üzerindeki baskısı yeni sürücü güncellemeleriyle biraz daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Amacınız bir günü geçirmekse, GM5 Plus sizi yarı yolda bırakmayacaktır. GM5 Plus gerek sesli görüşme, gerek WiFi ve 4.5G bağlantı gerekse de GPS ve Bluetooth yetenekleriyle de kullanıcısını mutlu edecek düzeyde performans göstermeyi başarıyor. Aklınızda herhangi bir soru işareti bırakmıyor diyebilirim.

Toparlıycak olursam eğer, General Mobile GM5 Plus, donanım seviyesinde iyi bir paketle çıkıyor karşımıza. Evet özellikle performans olarak sınıfında fark yaratamıyyor ama hem Snadpragon 617 kullanan hem de 3GB RAM ve 32GB depolama ile gelmesiyle ön çıkıyor. RAM ve Depolamada benzerini sunabilen çeştli cihazlar var ancak özellikle Snapdragon 617 faktörü, 4.5G ile yatıp kalkan ülkemizde Cat7 modemle cezbedici görünmüyor da değil.

Tüm bunlara ek olarak yazılım garantisi olması yani Android N ve sonrasında gelecek büyük Android güncellemelerinin bu telefon için garanti olması da cabası. Eğer 1000TL seviyesinde donanımı iyi, yazılımı garanti bir cihaz arıyorsanız GM5 Plus önümüzdeki dönemde en dikkat çekici alternatif olacak gibi görünüyor.

Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda sizlerden gelen sorulara yanıt verebilmek için uzun uğraşlarla edindiğim GM5 Plus'ı incelemiş olduk. Cihazın kutulu versiyonu geldiğinde kutu içeriği ve merak edilen diğer detaylarına da bir başka videoda yine bakıyor oluruz. Benden şimdilik bu kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.