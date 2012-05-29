General Mobile Planet video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|iyii gunler bende planet 9060 aldım ama bı kac sorun yasıyrum mesela hafıza kartm var ama muzık faln gondermyrum zaten wifi bagltnsı kopuyo bı anda lutfen bı yardımcı olurmusunzz
|Gereksiz gereksiz özellikler berbat donanım,berbat tasarım.
ne gerek var geniş ekrana 4 inç olsun yeter.512 mb 1ghz işlemcili bu telefona 1.000 tl vermem.
| Yaklaşık 2 ay önce 400 Liraya sıfır aldım. Gerçekten 400 Liranın karşılığını hayli hayli veriyor.
Kısaca izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Bu telefonu alacak arkadaşlara faydalı olur hem.
Böyle bir telefonun RAM ve dahili hafızası en az 1 GB olmalıydı. Dahili hafızayı geçtim RAM'in düşüklüğü bariz bir şekilde hissettiriyor oyunlarda.
Temple Run 2 oyununda sağa sola dönüşlerde ekranda kasma oluyor, zaman sonra donuyor. Videoda Kaan Arlı'nın oynadığı oyunun ismi aklıma gelmiyor, o oyunu bende kurdum hiçbir kasma, donma yok. GTA 3 apk+data buldum bir yerden kurayım dedim. Kurmaz olaydım. Oyuna girdim hiç bir sorun yok. Hatırlayacağınız üzere köprü üzerinde başlıyor oyun. Başladı gayet iyi. Arabaya bindim şehire doğru giderken tak dondu kilitlendi. Mavi ekran verse yeridir Neyse pili çıkarttım baştan açtım oyunu da sildim. Dolmuş Driver ve Çılgın Hırsız oyunlarında kasma yapıyor. Dead Trigger oyununda oyun akıyor resmen. Böyle bir zıtlığı var telefonun.
İşlemci 1Ghz ama çift çekirdek olsaydı daha iyi olurdu.
Tasarım olarak pek hoş değil kaba duruyor ama ele tam oturuyor. Kılıf almanıza gerek yok. Telefonun tasarımı kılıf gibi yere düşünce ekrana zarar gelme olasılığı düşük. Tabi bu yere nasıl düştüğüyle alakalı olarak değişir.
Root erişimini yapamadım bir türlü. Yapsaydım içinde Viber, Facebook vs. uygulamaları kaldıracaktım. Çünkü telefon her açılışta bu uygulamaları arka planda açıyor. Siz kapatırsanız RAM bir miktar rahatlar.
Ekranda bir sürü widget ve kısayol olmasına rağmen akıcı bir şekilde geçişi var.
İçindeki video oynatıcı bana yetersiz geldiği için MX Player kurdum gerçekten çok başarılı bir uygulama.
Telefonun tarayıcı performansı berbat diyenler olmuş. Bütün tarayıcıları denedim kendi tarayıcısı da dahil. En iyisi Dolphin Browser. Gerçekten internet akıyor ne bir kasma ne bir donma hiçbir şey yok. Dolphin Browser kurun derim.
Kamera olarak 5MP bana yeter aslında ama bu telefondaki lensin kalitesi kötü sanırım. Babamın HTC Wildfire S 5MP ile karşılaştırdım. Flash patlatmadan HTC ile çektiğim resmi Planet ile çektim. Kalite olarak HTC daha iyi. Açıkçası fotoğraf kalitesini beğenmedim Planetin ama video kalitesi ortalama diyebilirim. 720p çekiyor tamam ama E5 gibi arabaların sık olduğu hareketin çok olduğu alanlarda video kaydında takılmalar yaşayabiliyorsunuz.
Android 2.3.4 ile gelmesi bu telefonun en büyük eksikliği bence. En azından 4.0 ile gelseydi diyorum.
Pil konusunda muhteşem diyebilirim. 3G test ettim. Telefon için 4G desteği var diyorlar ama ayarlardan ayrıntılara bakınca Mobil Ağ Türü HSPA yazıyor. Sanırım en fazla 42 megabit destekliyor. Hız terimleri konusunda sıkıntılarım var belkide daha düşük hızdır.
Ben Advanced Mobile Care uygulamasını kurdum. Kurmadan önce telefon Wi-Fi hep açık. 1-2 saat oyun oynanırdı. Internette 2-3 saat gezilirdi. Birkaç fotoğraf çekilirdi. 2-3 dakika konuşulurdu. 10 saat falan dayanıyordu. Uygulamayı kurduktan sonra aynı şekilde kullanımda 16 saat dayanıyor. Gerçekten muhteşem.
Avea 3G testinde telefon 5,5 megabit hızdayken babamın HTC Wildfire S 'inde 3,5 megabit hızdaydı. Hız olarak önde.
Aklıma şimdilik bu kadarı geldi, aklıma geldikçe yazarım. Sormak istediğiniz sorular varsa bekliyorum.
|şu anda satürn de 499 liraya düşmüş
|berbat bu paraya
|Niye incehesap çözüm ortağı pahalisi.com yok mu dar gelirliliğin lüzumu yok.
|kullanım yerine güzel olabilir ama bazen de odun hissi verir insana . hemde pahalı bir odun hissi . bulunmaz hint odunu sanki .
|Viral viral
|Videoda sorun var donuyr ve senkron kaymış
|bu telefona 1000 lira veren ya telefondan anlamıyodur yada çuvalla parası vardır gereksiz şeylere harcayacak
İDEOS X5 VS GENERAL MOBİLE PLANET!
İŞLEMCİ: İDEOS X5 ARMV7 800MHZ(O/C İLE 1.8GHZ)
GENERAL MOBİLE PLANET QUALCOMM 1GHZ
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GRAFİK CPU: İDEOS X5 Adreno 205
GENERAL MOBİLE PLANET Adreno 205
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RAM: İDEOS X5 512 MB
GENERAL MOBİLE PLANET 512MB
"BERABERLİK"
EKRAN: İDEOS X5 3'8 İNÇ UZUNLAMA+YATAY
GENERAL MOBİLE PLANET 4'0 İNÇ YATAY
KAZANAN "İDEOS X5"
ÇÖZÜNÜRLÜK: İDEOS X5 480X800
GENERAL MOBİLE PLANET600X800
KAZANAN "GENERAL MOBİLE PLANET"
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FİYAT: İDEOS X5 450-500
GENERAL MOBİLE PLANET 1000-1250
KAZANAN "İDEOS X5"
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İDEOS X5
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Son iki incelemenize de dikkat ettim, hiç dürüst konuşmuyorsunuz. Herşeye iyi güzel deyip geçiyorsunuz. Yukarıda bir arkadaş fiyatının 1000 lira olduğunu söylemiş, kesinlikle o fiyata alınacak bir ürün değil. Performans berbat. Tasarım ve kalitede berbat duruyor ancak göreceli kavramlar olduğundan bunların üzerinde durmuyorum. İyi günler.