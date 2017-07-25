General Mobile'ın yetenekli müzik çalar uygulaması testte!

Bu videoda General Mobile'ın kes-kullan ile zil, bildirim veya alarm sesi yapabileceğiniz, uzaktan müziklerinizi de atabileceğiniz müzik çalar uygulamasını inceliyoruz.

General Mobile, telefonlarını güncelleme anlamında Android One programı vesilesiyle sağlam temellere oturtmuş durumda. Şimdi telefonları yazılımsal anlamda özelleştiren, kullanımı kolaylaştıran daha önce de incelediğimiz dosya yöneticisi gibi uygulamalarla karşımıza çıkıyor, bu seferki misafirimiz ise müzik çalar uygulaması.



Uygulamanın adı direkt müzik çalar, Poweramp veya PlayerPro gibi özel isimlerin aksine jenerik diyebiliriz, zira anladığım kadarıyla GM telefonlarda bu uygulama standart haline getirilecek.



Arayüz ve temayla başlayalım, 7 farklı arayüz diye geçiyor lakin bunlar sadece renk ayarı, simgelerin, çerçevelerin, menülerin çizgilerini değiştiren kapsamlı paketler değiller belki ama arayüzünüzün genel temasına benzer bir rengi seçebiliyor olmak da bir detaydır sonuçta.



İlk ekranda üstte son eklenen parçalar, altında da tüm parçalar alfabetik şekilde sıralanmış. Ekranı sağa çektiğinizde şarkılar, listeler ve albümler şeklinde ana sekmeler, altında da son eklenenler, son dinlenenler ve favoriler gibi hızlı erişim kısayolları var. Araçlarda eğer telefon uyumluysa Dolby, uyumlu değilse kendi ekolayzırı, şarkı düzenleyici, uyku zamanlayıcı ve ShareAnywhere’i görüyoruz.



Ekolayzır mesela GM 6 D’de beni direkt Dolby Audio arayüzüne yönlerdirdi, başka telefonlarda da kendi ekolayzırına yönlendiriyor, Dolby Audio arayüzünü ekolayzır ayarı anlamında yetersiz bulduğumdan uygulamanın kendi arayüzüne gitme seçeneği bizde olsa güzel olurdu açıkçası.

Şarkı düzenleyici parçalardan, mp3 formatını destekliyor sadece, zil, bildirim veya alarm sesi yapmanızı sağlıyor, beğendiğiniz kısmı seçip kesiyor, kaydedip telefona veya kişiye özel olarak ayarlayabiliyorsunuz, çoğu müzik çalarda görmediğim bir şey, genelde başka bir uygulamaya ihtiyaç duyuyorsunuz böyle bir şey için.



Uyku zamanlayıcısı adı üstünde adı üstünde, ShareAnywhere ise yine bir müzik çalarda fark oluşturacak bir şey. Tarayıcınız üzerinden veya Android telefon, tablet veyahut bilgisayara yükleyeceğiniz sunucu yazılımıyla telefona istediğiniz dosyayı, ki bu senaryoda müzik diyelim, gönderebiliyorsunuz. Sunucudan alınan keyi girdikten sonra indirme/aktarma işlemi başlıyor ve bende pürüzsüz çalıştı, güzel ve kullanılası bir kolaylık.



Ayarlarda albüm ve artist fotoğrafları, kilit ekranı ve son ekleninleri anasayfada göster gibi bazı ayarlar var. Başka uygulamalardaki parçanın albüm kapağı yoksa indir, albüm kapağı şu boyutta olsun, oynatıcı arayüzünde şu şu şekilde bu şekilde olsun şeklinde ayarlar yok henüz, uygulama güncellendikçe bu tür detaylara da el atılır diye umuyorum.



Şarkılar, çalma listeleri, albümler, şarkıcılar ve klasörler şeklinde 5 ana sekme. Her şey derli toplu ve bir müzik çalarda temel olarak olması gerektiği gibi.

Albüm kapaklarında halihazırda görsel varsa gösteriliyor, yoksa eğer Last FM entegrasyonuyla sanatçı ve albüm hakkındaki bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz, bu bilgiler otomatik olarak çekiliyor. Oynatma arayüzü sade, temel başlat durdur, bir sonraki müzik gibi butonlar karışık çal, tekrarla gibi modlar var.

Çevrimiçi müzik dinleme servislerindeki gibi dinlediğiniz parçayı paylaşabiliyorsunuz ama sadece adını, paylaştığınız link uygulamaya yönlendiriyor, yüklü olsa bile o parça sizde yoksa dinlemenize imkan vermiyor doğal haliyle, en azından ismin yanında albüm kapağını da paylaşabilirdi.



Oynatcı. Kendi MP3 ve 24-bit FLAC parçalarımı oynattı oynatabilmesine lakin oynatıcının hangi formatları desteklediği belirtilmemiş, belirtilmesi gerek.

Ekolayzırında klasik, dans, hip-hop, heavy metal gibi hazır ayarlar olduğu gibi 5 band ayara yer verilmiş. Sadece GM telefonlarda hazır gelecek bir müzik çalar değil de müzik severlere hitap edebilmesi için en azından 8 bant ayarla gelmeliydi diye düşünüyorum. Altında farklı yankı türlerini simule edebileceğiniz ayarlar var.



GM müzik çalar uygulaması, temel özelliklere ve görünüme haiz lakin zil sesi için şarkı düzenleyici ve telefona müzik atmayı kolaylaştıran ShareAnywhere gibi normalde ek uygulama indirmenizi gerektiren şeyleri kendi bünyesinde bulunduruyor, sadece bu ikisi bile telefonlarla gelen standart müzik çalara kıyasla tercih etmeye yeterli.

PowerAmp gibi 6-7 lira civarı ücretli uygulamalar kadar, şarkı düzenleyici ve ShareAnywhere hariç, yetenekli değil belki ama ücretsiz kullanabileceğiniz, zamanla da gelişeceğini umduğum, kullanılası bir uygulama olmuş GM müzik çalar.