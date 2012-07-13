Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius LuxePad 900 Klavye ile Tabletinizi Ultrabook'a Dönüştürün

6 yıl
4,6b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genius, iPad, Android 3,0+ tablet veya Windows 7/XP/Vista bilgisayarınızı daha rahat kullanmanız için geliştirdiği yeni Bluetooth klavyesi LuxePad 900’ü tanıttı.



LuxePad 900 klavye, sahip olduğu Bluetooth teknolojisi ile kablolardan arınmış temiz bir çalışma ortamı sunarken hemen kullanabilmeniz için tablet ya da iPad’inize hızla senkronize olur.

Kolayca taşınabilmesi için kompakt boyutlara sahip olan ultra-ince klavye, düşük enerji tüketimi ve açma/kapama tuşu sayesinde daha uzun pil ömrü sağlar.

Deri taşıma kılıfı, yolda giderken klavyenizi korur, gideceğiniz yere vardığınızda ise iPad ve tablet için istenen açıya göre ayarlanabilen sağlam bir standa dönüşür.

Makas tipi yapıya sahip olan tuşlar, oldukça akıcıdır ve dokunuşa çok iyi cevap verir.

LuxePad 900, birçok tablet ve iPad özelliğine tek tuşla erişmeyi sağlayan özel fonksiyon tuşları ile parmaklarınızdan daha kolay ve rahat kullanım sağlar.

Son Kullanıcı Fiyatı:142.99TL



Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim