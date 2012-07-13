Genius LuxePad 900 Klavye ile Tabletinizi Ultrabook'a Dönüştürün

Genius, iPad, Android 3,0+ tablet veya Windows 7/XP/Vista bilgisayarınızı daha rahat kullanmanız için geliştirdiği yeni Bluetooth klavyesi LuxePad 900’ü tanıttı.





LuxePad 900 klavye, sahip olduğu Bluetooth teknolojisi ile kablolardan arınmış temiz bir çalışma ortamı sunarken hemen kullanabilmeniz için tablet ya da iPad’inize hızla senkronize olur.

Kolayca taşınabilmesi için kompakt boyutlara sahip olan ultra-ince klavye, düşük enerji tüketimi ve açma/kapama tuşu sayesinde daha uzun pil ömrü sağlar.

Deri taşıma kılıfı, yolda giderken klavyenizi korur, gideceğiniz yere vardığınızda ise iPad ve tablet için istenen açıya göre ayarlanabilen sağlam bir standa dönüşür.

Makas tipi yapıya sahip olan tuşlar, oldukça akıcıdır ve dokunuşa çok iyi cevap verir.

LuxePad 900, birçok tablet ve iPad özelliğine tek tuşla erişmeyi sağlayan özel fonksiyon tuşları ile parmaklarınızdan daha kolay ve rahat kullanım sağlar.

Son Kullanıcı Fiyatı:142.99TL





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