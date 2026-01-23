Ekranlı ve kalp atış hızı sensörlü oyun kontrolcüsü tanıtıldı

Anbernic RG G01 kablosuz oyun kolu neler sunuyor?
Oyun kumandası, PC, Steam, Linux, Switch, Android ve iOS dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarla tamamen uyumlu. Kontrolcü, kullanıcıların uzun süreli oyun sırasında durumlarını izleyebilmeleri için dahili kalp atış hızı ölçüm fonksiyonuna sahip. Mor Kirin elektromanyetik kapasitif joystickler akıcı ve duyarlı hareket sağlıyor. Çift modlu tetikleyiciler, doğrusal ve mikro anahtar modları arasında anında geçiş yapılmasına olanak tanıyarak her oyun türüne mükemmel şekilde uyum sağlıyor.
Kontrol cihazı, derin dokunsal geri bildirim sağlayan iki asimetrik titreşim motoruna, dahili 6 eksenli jiroskopa, makro desteğiyle özelleştirilebilir düğmelere ve hızlı ateş etme fonksiyonuna sahip.
Anbernic, kontrolcünün fiyatını veya satış tarihini paylaşmadı.