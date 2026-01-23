Ekranlı ve kalp atış hızı sensörlü oyun kontrolcüsü tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun el konsollarıyla tanınan Anbernic, dahili ekranı, kalp atış hızı sensörleri, programlanabilir arka düğmeleri ve hatta 2,4 GHz bağlantı üzerinden bile 1000 Hz polling rate değerine sahip yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı.

Anbernic RG G01 kablosuz oyun kolu neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Anbernic RG G01, akıllı kontrol için IPS ekranla donatılmış. Bu, kurulumu sezgisel ve olabildiğince kolay hale getiriyor. Oyun kumandası çeşitli bağlantı seçeneklerini destekliyor: Bluetooth 5.0, 2.4G kablosuz adaptör ve kablolu mod (hem kablolu hem de kablosuz modlarda 1000 Hz'lik yüksek polling rate).

Oyun kumandası, PC, Steam, Linux, Switch, Android ve iOS dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarla tamamen uyumlu. Kontrolcü, kullanıcıların uzun süreli oyun sırasında durumlarını izleyebilmeleri için dahili kalp atış hızı ölçüm fonksiyonuna sahip. Mor Kirin elektromanyetik kapasitif joystickler akıcı ve duyarlı hareket sağlıyor. Çift modlu tetikleyiciler, doğrusal ve mikro anahtar modları arasında anında geçiş yapılmasına olanak tanıyarak her oyun türüne mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

Kontrol cihazı, derin dokunsal geri bildirim sağlayan iki asimetrik titreşim motoruna, dahili 6 eksenli jiroskopa, makro desteğiyle özelleştirilebilir düğmelere ve hızlı ateş etme fonksiyonuna sahip.

Anbernic, kontrolcünün fiyatını veya satış tarihini paylaşmadı.

