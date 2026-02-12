Lexar JumpDrive D500 çift taraflı USB sürücü tanıtıldı

Lexar JumpDrive D500 neler sunuyor?
Lexar JumpDrive D500 USB sürücüsü USB 3.2 Gen 1 desteği ile geliyor. Okuma ve yazma hızlarında 400MBps hızlarına ulaşabiliyor. USB Tip-C ve USB Tip-A bağlantıları geniş bir cihaz kategorisine hitap etmesini sağlıyor.
360 derecelik menteşe tasarımı ile gelen sürücü alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Askı halkası da olan ürün 0-50 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklı. Lexar uygulaması Android, iOS ve HarmonyOS platformlarında kullanılabiliyor.
128GB ve 256GB kapasiteler en fazla 360MB/s yazma hızına ulaşırken 512GB kapasite en üst hızlara çıkabiliyor. 1TB kapasite ise 390MB/s okuma hızlarına sahip. Lexar JumpDrive D500 sürücüsü kısa süre içerisinde satışa sunulacak.