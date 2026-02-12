Giriş
    Lexar JumpDrive D500 çift taraflı USB sürücü tanıtıldı

    Lexar JumpDrive D500 çift taraflı USB sürücü geniş bir cihaz kategorisine hitap ederken dayanıklılık odaklı alüminyum gövde ve yüksek aktarım hızları ile geliyor. 

    Lexar JumpDrive D500 Tam Boyutta Gör
    Depolama çözümleri sektöründe 30 yılı geride bırakan Lexar, beğenilen serilerini iddialı ürünlerle güncellemeye devam ediyor. Çift taraflı bağlantı ucu olan JumpDrive serisine D500 adında yeni bir model daha katıldı.

    Lexar JumpDrive D500 neler sunuyor?

    Lexar JumpDrive D500 USB sürücüsü USB 3.2 Gen 1 desteği ile geliyor. Okuma ve yazma hızlarında 400MBps hızlarına ulaşabiliyor. USB Tip-C ve USB Tip-A bağlantıları geniş bir cihaz kategorisine hitap etmesini sağlıyor.

    360 derecelik menteşe tasarımı ile gelen sürücü alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Askı halkası da olan ürün 0-50 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklı. Lexar uygulaması Android, iOS ve HarmonyOS platformlarında kullanılabiliyor.

    128GB ve 256GB kapasiteler en fazla 360MB/s yazma hızına ulaşırken 512GB kapasite en üst hızlara çıkabiliyor. 1TB kapasite ise 390MB/s okuma hızlarına sahip. Lexar JumpDrive D500 sürücüsü kısa süre içerisinde satışa sunulacak.

