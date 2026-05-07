Xiaomi Gaming Mouse 2 tanıtıldı: 40.000 DPI ve 8000Hz polling rate

Tam Boyutta Gör Kısa bir tanıtım kampanyasının ardından Xiaomi, yeni Gaming Mouse 2 modelini resmi olarak satışa sundu. Rekabetçi oyunculara hitap eden hafif ve yüksek performanslı mouse, 399 yuan (58 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkarken, kampanya kapsamında indirimle 349 yuandan (51 dolar) sunuluyor.

Xiaomi Gaming Mouse 2 özellikleri

Ultra hafif oyuncu ekipmanları artık sektör standardı haline gelirken, Xiaomi de bu trende Gaming Mouse 2 ile katılıyor. Sadece 58 gram ağırlığındaki mouse, şirketin açıklamasına göre profesyonel oyuncuların tutuş verileri analiz edilerek tasarlandı. Düşük ağırlığa rağmen sağlamlığı korumak adına cihazın içinde hafif “şemsiye tipi” bir iskelet yapı kullanılıyor. Bu yapı aynı zamanda farenin ön ve arka kısmı arasında dengeli bir ağırlık dağılımı sağlıyor.

Xiaomi, cihazın içinde özel bir PixArt PAW3955XM sensörü kullanıyor. 40.000 DPI hassasiyete sahip olan mouse, 750 IPS takip hızı ve 60G ivmelenme değerleri sunuyor. Ayrıca e-spor modunda statik tarama oranı 20.000 FPS seviyesinin üzerine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıntılı kontrol isteyen oyuncular için mouse, tek adımlı DPI ayarına izin veriyor ve yüzde birden az DPI hata oranına sahip olduğu belirtiliyor. Motion Sync desteği sayesinde imleç hareketleri daha tutarlı hale gelirken, beş kademeli kaldırma mesafesi ayarı, 1 derecelik açı yakalama sistemi ve 4 mm'den daha kalın cam yüzeylerde takip yapabilme gibi özellikler de sunuluyor.

Mouse’un merkezinde Telink TL3228 çift çekirdekli kontrolcü bulunuyor. Bu donanım sayesinde hem kablolu hem de 2.4GHz kablosuz bağlantıda 8000Hz polling rate desteği sağlanıyor. Xiaomi, yüksek hızdaki kablosuz bağlantının stabil kalması için her 125 mikrosaniyede çift kanaldan yinelenmiş veri paketleri gönderildiğini belirtiyor.Tuş tarafında TTC optik switch’ler kullanılırken, kaydırma tekerleğinde ise 2 milyon döngü ömre sahip TTC altın encoder yer alıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında örgülü USB-C kablo, 2.4GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth 6.1 bulunuyor. İçindeki 530mAh batarya ise polling rate 1000Hz seviyesine düşürüldüğünde 2.4GHz modunda 160 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Kullanıcılar DPI, polling rate ve sensör ayarlarını hem web tabanlı yazılım hem de masaüstü uygulaması üzerinden özelleştirebiliyor. Yapılan ayarlar doğrudan mouse’un dahili hafızasına kaydedilebiliyor.