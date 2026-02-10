Giriş
    Razer'dan sıra dışı tasarıma sahip oyuncu mouse'u: iPhone 17 Pro'dan pahalı!

    Razer, dünyanın en pahalı oyuncu mouse'larından birini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 20. yıla özel çıkan gaming mouse Razer Boomslang, şeffaf tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Razer Boomslang dünyanın en pahalı oyuncu mouse Tam Boyutta Gör
    Razer Boomslang, Aralık ayında resmi olarak duyuruldu. Mouse, Razer'ın ilk oyuncu mouse’unun 20. yıl dönümüne denk geliyor ve yalnızca 1.337 adet üretildiği söyleniyor. Dünyanın en pahalı gaming mouse’u, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren Razer sitesi üzerinden satışa sunulacak.

    Razer Boomslang: Yalnızca 1337 adet üretildi ve 1337 dolara satışa çıkacak

    Razer Boomslang gaming mouse Tam Boyutta Gör
    Sadece 1.337 adet üretilen bu özel oyuncu mouse’unun fiyatı 1.337 dolar olarak belirlenmiş. 1337, 2000’lerin başlarında birini ya da bir şeyi en üst düzey veya yüksek teknoloji ürünü olarak tanımlamanın bir yolu olan “l33t” veya “elite” kelimesini ifade ediyor. Kablosuz oyun faresi için 1.000 dolardan fazla bir fiyat oldukça yüksek. Ancak Razer, bunun Viper, DeathAdder ve Basilisk ürün gamına katılacak gerçek bir fareden ziyade, daha çok koleksiyoncu sürümü olduğunu söylüyor.

    Razer Boomslang, çoğunlukla şeffaf iç kısımlara ve poliüretan deri tuşlara sahip. Orijinal tasarıma sadık kalarak, fare hem sağ hem de sol elle kullanılabiliyor ancak bu sefer Razer'ın en yeni ve en gelişmiş özellikleriyle donatılmış: optik anahtarlar, Razer Focus Pro sensörü, düşük gecikmeli kablosuz iletişim ve manyetik kablosuz şarj. Şarj yuvası camdan yapılmış ve hem fare hem de yuva bol miktarda RGB LED aydınlatmaya sahip.

    Razer Boomslang 20. Yıl Dönümü Sürümü, mouse’un her bir bileşenini görebildiğiniz özel bir LED aydınlatmalı bir cam ekranla birlikte geliyor.

