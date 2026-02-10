Razer'dan sıra dışı tasarıma sahip oyuncu mouse'u: iPhone 17 Pro'dan pahalı!

Razer Boomslang: Yalnızca 1337 adet üretildi ve 1337 dolara satışa çıkacak
Razer Boomslang, çoğunlukla şeffaf iç kısımlara ve poliüretan deri tuşlara sahip. Orijinal tasarıma sadık kalarak, fare hem sağ hem de sol elle kullanılabiliyor ancak bu sefer Razer'ın en yeni ve en gelişmiş özellikleriyle donatılmış: optik anahtarlar, Razer Focus Pro sensörü, düşük gecikmeli kablosuz iletişim ve manyetik kablosuz şarj. Şarj yuvası camdan yapılmış ve hem fare hem de yuva bol miktarda RGB LED aydınlatmaya sahip.
Razer Boomslang 20. Yıl Dönümü Sürümü, mouse’un her bir bileşenini görebildiğiniz özel bir LED aydınlatmalı bir cam ekranla birlikte geliyor.