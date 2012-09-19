Genius Traveler 9010LS kablosuz lazer fare duyuruldu





Genius, 2.4GHz frekansında çalışan yeni kablosuz lazer faresini resmen duyurdu. Hem sağ hem de sol elle kullanım için uygun olduğu belirtilen Traveler 9010LS, fiziksel yapısı ve sahip olduğu özelliklerle mobil kullanıcıları hedef alıyor.

DarkEye teknolojisinin kullanıldığı lazer fare, mermer ve cam da dahil olmak üzere her türlü yüzeyde iyi performans sergileyebiliyor. Aygıtın USB alıcısı, 15 metreye kadar kablosuz kontrolü mümkün kılıyor ve fare içerisinde saklanabiliyor. Hatta alıcının küçük boyutlu oluşundan yararlanarak bilgisayarınız üzerinde dahi takılı tutabilirsiniz. Üretici firma bunun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini, aksine lazer farenin kullanılabilirliğini arttıracağını ifade ediyor.

Dört butonlu bir tasarımın eşlik ettiği Traveler 9010LS'nin üst kısmındaki tuş ile 800/1200/1600dpi değerleri arasında kolayca geçiş yapılarak hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. Açma/kapama butonu alt kısımda konumlandırılmış. AA ve AAA türlerini destekleyen farenin pil kapağı da yine alt bölümde yer alıyor.

Tüm yüzeylerde çalışma vaadiyle tanıtılan Genius'un en yeni kablosuz lazer faresi farklı pil türlerine destek sunması ve küçük boyutlu yapısı/USB alıcısıyla ön plana çıkıyor. Halihazırda Amerike ve Kanada'da satılmakta olan Traveler 9010LS'yi 39.99$ fiyat etiketiyle seçkin perakendecilerde bulabilirsiniz.